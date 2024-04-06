Алексей Ерохов: «Нога уже более-менее восстановилась. Были мысли о завершении или паузе? Сейчас как раз раздумываю, что делать дальше»

Фигурист Алексей Ерохов ответил на вопрос о продолжении карьеры.

упал с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России, который проходил в декабре в Челябинске. Фигуристу диагностировали частичный надрыв связок.

«Восстановление идет потихоньку, нога уже более-менее восстановилась, пока прыгаю только все тройные, больше ничего сложного не пробовал даже.

Были мысли о завершении или паузе? Я вот сейчас как раз и раздумываю, я думаю пока, что делать дальше», – сказал Ерохов.