Алексей Ерохов: «Нога уже более-менее восстановилась. Были мысли о завершении или паузе? Сейчас как раз раздумываю, что делать дальше»

Теги сборная России травмы мужское катание Алексей Ерохов Фигурное катание

Фигурист Алексей Ерохов ответил на вопрос о продолжении карьеры.

Ерохов упал с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России, который проходил в декабре в Челябинске. Фигуристу диагностировали частичный надрыв связок.

«Восстановление идет потихоньку, нога уже более-менее восстановилась, пока прыгаю только все тройные, больше ничего сложного не пробовал даже.

Были мысли о завершении или паузе? Я вот сейчас как раз и раздумываю, я думаю пока, что делать дальше», – сказал Ерохов.

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5 комментариев
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Алексею здоровья и успешного восстановления. А там уже как сам определится со своим будущим. Продолжит спортивную карьеру или завершит. В любом случае удачи ему и успеха, чем бы не занимался.
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Пусть всё будет хорошо!
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Леше окончательного восстановления травмированной ноги, успехов во всех сферах жизни и в спорте, если решит продолжить карьеру фигуриста !
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Неприятная травма была... Но надеюсь, что она не помешает Лёше продолжать карьеру, если желание у него будет
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Поправляйтесь Алексей!!!Ждем Вас!!!!
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