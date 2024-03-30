Виктория Буцаева: «Ерохов еще не приступил к полноценному тренировочному процессу. Он думает о дальнейшей карьере»
Алексей Ерохов еще не вернулся к полноценным тренировкам после травмы.
Об этом рассказала тренер фигуриста Виктория Буцаева.
Во время чемпионата России, который прошел в декабре, Ерохов упал на приземлении с тройного акселя и повредил голеностоп.
«Леша еще не приступил к полноценному тренировочному процессу, он пока выступает в шоу. Сейчас такое время, когда можно немного расслабиться.
Леша думает о дальнейшей карьере, но что-то конкретное на этот счет я пока сказать не могу», — сказала Буцаева.