Виктория Буцаева: «Ерохов еще не приступил к полноценному тренировочному процессу. Он думает о дальнейшей карьере»

Алексей Ерохов еще не вернулся к полноценным тренировкам после травмы.

Об этом рассказала тренер фигуриста Виктория Буцаева.

Во время чемпионата России, который прошел в декабре, Ерохов упал на приземлении с тройного акселя и повредил голеностоп.

«Леша еще не приступил к полноценному тренировочному процессу, он пока выступает в шоу. Сейчас такое время, когда можно немного расслабиться.

Леша думает о дальнейшей карьере, но что-то конкретное на этот счет я пока сказать не могу», — сказала Буцаева.