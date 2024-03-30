Виктория Буцаева: «Ерохов еще не приступил к полноценному тренировочному процессу. Он думает о дальнейшей карьере»

Теги сборная России травмы мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Алексей Ерохов Фигурное катание

Алексей Ерохов еще не вернулся к полноценным тренировкам после травмы.

Об этом рассказала тренер фигуриста Виктория Буцаева. 

Во время чемпионата России, который прошел в декабре, Ерохов упал на приземлении с тройного акселя и повредил голеностоп. 

«Леша еще не приступил к полноценному тренировочному процессу, он пока выступает в шоу. Сейчас такое время, когда можно немного расслабиться.

Леша думает о дальнейшей карьере, но что-то конкретное на этот счет я пока сказать не могу», — сказала Буцаева.

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5 комментариев
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Леше скорейшего восстановления, очень хочется продолжения карьеры. Леш, оставайся, удачи , любим и ждем
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Леш, тяжело, но оставайся! Болеем и ждем тебя!
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Ну значит закончит.❤️✌️
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а что тут думать. с одной стороны, он молодец, что не бросил после череды болезней и неудач, что возродился как феникс из пепла в новом тренерском штабе. показал много интересных программ. с другой стороны, выше своего потолка не прыгнешь - а потолок, увы, такой, что по-настоящему конкурентоспособным при современном уровне мужского одиночного катания Алексею быть трудно
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