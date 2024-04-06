Тарасова об инициативе ISU разрешить сальто: «Будет больше травматизма, пока его будут учить»

Теги Татьяна Тарасова ISU мужское катание женское катание ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила инициативу ISU разрешить саль в фигурном катании.

«Будет больше травматизма, пока его будут учить, плюс нужно будет привлекать новых тренеров по акробатике, платить им отдельно. Они про это не думают?

Сальто ребята некоторые делают, и все научатся, но если человек высокий, но делать этот элемент будет тяжело, видимо. Это их мало волнует.

Это мелочь, есть более серьезные вопросы, как, например, наш допуск на соревнования, чтобы их улучшить, украсить, разнообразить», – сказала Тарасова.

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3 комментария
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Никто не заставляет учить Сальто, его будут вставлять те, кто умеет и хочет делать. Просто штрафа за исполнение не будет.
Например, кто не умеет кантилевер, его и не делает, он не обязателен, также и с сальто.
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Если элемент не будет обязательным, а его убрали из-за высокой травмоопасности, и стоить много не будет, то все и не будут учить.
А так-то и прыгать высоким сложнее, чем невысоким.
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Разрешить не значит обязать.
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