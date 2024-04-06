Тарасова об инициативе ISU разрешить сальто: «Будет больше травматизма, пока его будут учить»

Татьяна Тарасова оценила инициативу ISU разрешить саль в фигурном катании.

«Будет больше травматизма, пока его будут учить, плюс нужно будет привлекать новых тренеров по акробатике, платить им отдельно. Они про это не думают?

Сальто ребята некоторые делают, и все научатся, но если человек высокий, но делать этот элемент будет тяжело, видимо. Это их мало волнует.

Это мелочь, есть более серьезные вопросы, как, например, наш допуск на соревнования, чтобы их улучшить, украсить, разнообразить», – сказала Тарасова.