Лакерник о том, что ISU может разрешить сальто: «Я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению»

Теги ISU Александр Лакерник мужское катание ТАСС Фигурное катание

Александр Лакерник оценил инициативу ISU разрешить саль в фигурном катании.

«Я слышал о такой идее, и лично я ее оцениваю неоднозначно, поскольку я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению. Да к тому же и небезопасные.

Что это добавит в оценке? Формально – ничего, кроме вау-эффекта во время выступления.

С другой стороны, я надеюсь, что на него пойдут спортсмены, для которых этот элемент не будет рискованным», – сказал почетный вице-президент ISU. 

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6 комментариев
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Лучше бы увеличили стоимость квакселя, и убрали бы секвенции, всё таки каскады смотрятся красивее, и конечно, же сложнее.
А сальто, да, эффект вау, да и лёд для следующего спортсмена может быть испорчен.
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Рандат, фляг, сальто!!! Вау! почему раньше было нельзя!???
В платье это будет смотреться потрясно!!!
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Они сальто будут в коньках делать, не в кроссовках. И тот, кто плохо владеет коньком, не будет сальто делать. Проблема в том, что очень опасный элемент. И не понятно, как оценивать будут. Не к прыжкам же его приравнивать.
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Все дальше от балета. Четверные , сальто , поддержки на одной руке. Акробатика.
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