Лакерник о том, что ISU может разрешить сальто: «Я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению»

Александр Лакерник оценил инициативу ISU разрешить саль в фигурном катании.

«Я слышал о такой идее, и лично я ее оцениваю неоднозначно, поскольку я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению. Да к тому же и небезопасные.

Что это добавит в оценке? Формально – ничего, кроме вау-эффекта во время выступления.

С другой стороны, я надеюсь, что на него пойдут спортсмены, для которых этот элемент не будет рискованным», – сказал почетный вице-президент ISU.