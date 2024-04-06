Лакерник о том, что ISU может разрешить сальто: «Я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению»
Александр Лакерник оценил инициативу ISU разрешить саль в фигурном катании.
«Я слышал о такой идее, и лично я ее оцениваю неоднозначно, поскольку я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению. Да к тому же и небезопасные.
Что это добавит в оценке? Формально – ничего, кроме вау-эффекта во время выступления.
С другой стороны, я надеюсь, что на него пойдут спортсмены, для которых этот элемент не будет рискованным», – сказал почетный вице-президент ISU.
А сальто, да, эффект вау, да и лёд для следующего спортсмена может быть испорчен.
В платье это будет смотреться потрясно!!!