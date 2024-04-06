ISU может разрешить сальто в фигурном катании

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Международный союз конькобежцев может разрешить сальто в фигурном катании.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Соответствующее предложение должно быть вынесено техническим комитетом ISU одиночного и парного катания на конгресс организации, который пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. 

Сейчас за исполнение сальто в короткой или произвольной программе фигурист получает 2 балла штрафа. 

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37 комментариев
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А количество прыжков сократить, стоимость квадакселя не поднимать...Креативщики, йолки)
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С ума сошли. Лена Мухина из-за того, что сальто не докрутила, приземлилась так, что сломала шейные позвонки, с повреждением спинного мозга, и до конца своих дней оставалась инвалидом. И это на гимнастическом помосте случилось. А тут на льду предлагают сделать сальто постоянным элементом((
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Ещё обязательным элементом сделайте🤣
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Глупость. Рано или поздно случится жёсткая травма - и кто будет отвечать? Не, не пройдет это предложение.
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Чё они там курят?😳
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Ответ Yndestad
Цирк какой-то)
Причём, в прямом смысле )))
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Нужно ещё шест разрешить, для Луны
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Цирк какой-то)
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Ответ Marya Y
И во сколько это оценят, кто составит критерии?
не во сколько... как и у прыжка в шпагат или кантилевера... дедакшена не будет за его исполнение....
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Сейчас стоимость сальто "-2". Если свести к 0, то что сейчас, что в будущем сальто всё равно будут делать только выпендрёжники. Это почти не повлияет на ситуацию, но возможно кому-то будет интересно посмотреть.
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А зачем? Там бы сил хватало всё прыгнуть. Для сальто есть шоу.
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Ответ Gemma157
Так речь не о том, чтобы сальто сделать постоянным обязательным элементом, а о том, чтобы просто не штрафовать за сальто тех, кто умеет это делать и вставляет в прогу
Мухина умела делать сальто. Да, там произошел несчастный случай, после которого сальто в гимнастике, конечно же не запретили.
Но речь о том, что в фигурном катании на жестком льду риск подобных травм на порядок больше, чем в гимнастике.
Нельзя ради зрелищности, до такой степени рисковать здоровьем, а то и жизнью фигуриста.
И на обычных прыжках травмы не редкость, но их не сравнить по последствиям, с теми, которые могут быть, если фигурист приземлится (не дай Бог, конечно) головой или шеей не лёд.
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Нужно не легализовать, а наоборот повысить штраф за намеренное использование запрещенных элементов до -5 или больше. Прежний штраф, как оказалось, не останавливает.
Легализация только создаст прецедент к дальнейшему нарушению правил. Зачем поощрять выпендрежников и идти у них на поводу.
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Ответ Ягун Ягунини
С ума сошли. Лена Мухина из-за того, что сальто не докрутила, приземлилась так, что сломала шейные позвонки, с повреждением спинного мозга, и до конца своих дней оставалась инвалидом. И это на гимнастическом помосте случилось. А тут на льду предлагают сделать сальто постоянным элементом((
Так речь не о том, чтобы сальто сделать постоянным обязательным элементом, а о том, чтобы просто не штрафовать за сальто тех, кто умеет это делать и вставляет в прогу
+7
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Ответ veramarso
Ещё обязательным элементом сделайте🤣
Хватит им подсказывать)
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А стоимость квакселя снизить🤓
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Да пожалуйста. Но без оценки.
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Нет предела человеческой глупости...
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Ответ Дандрей
А Сурию Бонали штрафовали тогда, хады...)
Бонали хотя бы на одну ногу приземлялась, типа выезд демонстрировала. А большинство втыкаются тупо двумя зубцами, еще и лёд портят для следующих участников.
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И прыгать только шлеме, впрочем там и шлём не поможет.
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Они там тройные то ещё не выучили, а вы про сальто 😏
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Не сказал бы что это круто выглядит. Вот кандиливер или как его там , это круто и очень сложно. А сальто бред.
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Ответ Александр Иванов
Глупость. Рано или поздно случится жёсткая травма - и кто будет отвечать? Не, не пройдет это предложение.
Поддержки в парном намного опаснее и ничего, о запрете поддержек речь никогда не поднималась
+4
-3
+1
Ответ pas33pas
Сейчас стоимость сальто "-2". Если свести к 0, то что сейчас, что в будущем сальто всё равно будут делать только выпендрёжники. Это почти не повлияет на ситуацию, но возможно кому-то будет интересно посмотреть.
А если сальто будет засчитываться как полноценный прыжковый элемент, не принося при этом заметных баллов, то тем более.
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Не понимаю такой резкой негативной реакции в комментариях… Речь ведь не о том, чтобы начислять за сальто какие-то баллы или тем более сделать его обязательным элементом, а просто о том, чтобы перестать штрафовать за него. По-моему, текущая система, при которой фигурист за падение - грубейшую ошибку, которая нарушает целостность программы - получает меньший дедакшн, чем за сальто, которое вполне органично может быть вписано в рисунок постановки, просто абсурдна.
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Об этом говорили в подкасте "Чистый хвост", а ещё о сокращении прыжков в ПП.
Сама идея неплоха, отдельно сальто оценивать не будут, а кто хочет, сможет вставить его в дорожку без получения штрафа, Адам внёс свой вклад в изменение правил.
Но вот сокращение прыжков - бред, это деградация спорта.
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Правильно. Глупо штрафовать за сальто, которое может украсить программу, как колесо или кораблик. Но, ессно, без оценки.
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Ответ Bashibuzuck
Чё они там курят?😳
Знаком с их дилером, напиши в директ ,скину контакты.
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Глупо. Не на пустом месте же его запретили.
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