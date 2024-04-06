ISU может разрешить сальто в фигурном катании
Международный союз конькобежцев может разрешить сальто в фигурном катании.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Соответствующее предложение должно быть вынесено техническим комитетом ISU одиночного и парного катания на конгресс организации, который пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.
Сейчас за исполнение сальто в короткой или произвольной программе фигурист получает 2 балла штрафа.
Но речь о том, что в фигурном катании на жестком льду риск подобных травм на порядок больше, чем в гимнастике.
Нельзя ради зрелищности, до такой степени рисковать здоровьем, а то и жизнью фигуриста.
И на обычных прыжках травмы не редкость, но их не сравнить по последствиям, с теми, которые могут быть, если фигурист приземлится (не дай Бог, конечно) головой или шеей не лёд.
Легализация только создаст прецедент к дальнейшему нарушению правил. Зачем поощрять выпендрежников и идти у них на поводу.
Сама идея неплоха, отдельно сальто оценивать не будут, а кто хочет, сможет вставить его в дорожку без получения штрафа, Адам внёс свой вклад в изменение правил.
Но вот сокращение прыжков - бред, это деградация спорта.