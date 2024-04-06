Валиева приняла участие в съемках «Новой Фабрики звезд» на ТНТ

Теги телевидение сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева приняла участие в съемках «Новой Фабрики звезд» на ТНТ.

Фигуристка провела зарядку для участников проекта. Видео опубликовано на Rutube-канале ТНТ. 

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил. 

ФОТО: скриншот видео ТНТ на Rutube. 

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38 комментариев
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какая кринжатина.... " гордость нации"... Подписали бы уже просто " фигуристка", но подписывать человека из за которого получился допинг скандал, из за которого команда чистых спортсменов лишилась золота и которую дисквальнули за допинг гордостью нации?
+43
-9
+34
Ответ Владимир Георгия
Хватит пургу нести. Она ясно сказала , что не принимала ТМЗ. Вас также могут затащить в воронок если кто подбросит в карман запрещённое.
Ахахахахаха, и все сразу поверили, конечно. Особенно учитывая что она ничего не доказала
+17
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+15
Ну подписывали бы "фигуристка" или "чемпионка мира среди юниоров", но Гордость Нации, уже слишком.
+14
-5
+9
Ответ Lilia Sadykova
какая кринжатина.... " гордость нации"... Подписали бы уже просто " фигуристка", но подписывать человека из за которого получился допинг скандал, из за которого команда чистых спортсменов лишилась золота и которую дисквальнули за допинг гордостью нации?
В нынешней России такие в почете. Обманщики, воры и лицемеры
+15
-8
+7
Ответ Владимир Георгия
Комментарий скрыт
Весь народ это ты и остальные зрители российской пропаганды?
+9
-2
+7
Ответ Владимир Георгия
Комментарий скрыт
Нет, жрать допинг не надо
+11
-4
+7
Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
Это не Россия одурела,а Валиева со своей пиар-компанией
+11
-5
+6
Ответ Алеся Ткаченко
А "Камила,ты наша золотая"не слишком?Особенно если вспомнить что российская команда именно из-за Валиевой золота и лишилась
Слишком. Всё это было цирком. Ладно, поддержку можно было бы понять, если бы поддержали и команду, но нет.
+6
0
+6
Ответ Мороженко
Ну подписывали бы "фигуристка" или "чемпионка мира среди юниоров", но Гордость Нации, уже слишком.
А "Камила,ты наша золотая"не слишком?Особенно если вспомнить что российская команда именно из-за Валиевой золота и лишилась
+10
-4
+6
Гордость какой нации?И почему гордость?
+11
-5
+6
По короткому видео заметно, что Камила просто огромная. Талия, бёдра, попа. Я сразу подумала о том, что если вдруг она решится вернуться в спорт, то надо будет сбрасывать 10-12 кг. Это очень тяжело. Я сейчас лишних 8 убираю, которые я набрала за полгода, это тяжко.
+8
-3
+5
Эх, а я писал, что удивлен, что Валиевой нет на новой Фабрике Звезд. Видимо, зря подсказал
+6
-3
+3
Второй подбородок появился 😏
+10
-7
+3
Гордость какой нации?
+8
-5
+3
Ответ RS919
Второй подбородок появился 😏
Она в пубертате просто
+5
-2
+3
Гордость какой нации? Американской, японской или, потенциально, канадской?
+5
-2
+3
Можно спросить? Какой нации она гордость?
Вроде Россия многонациональна.
+2
0
+2
Ответ Владимир Георгия
Комментарий скрыт
Нет, милок, она на этом допинге сидела всю жизнь. Просто в тот раз случайно вывести не успели
+5
-3
+2
Ответ Алеся Ткаченко
Это не Россия одурела,а Валиева со своей пиар-компанией
Конечно, опять ни при чём 😆
+2
-1
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Просто скромное "Гордость нации" будет неполным и не выражает всего диапазона чувств миллионов людей. Нужно непременно добавлять также свет очей наших, солнце нашей жизни, десятое чудо света, властительница наших сердец
Да и вообще, когда уже прижизненный золотой памятник установят, сколько можно ждать?
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Может ракурс неудачный конечно...Но что-то Ками себя распустила..Нет соревнований, но ведь есть тренажерка, фитнес, бассейн, более-менее пп. Сложно конечно, но можно ведь вполне..Даже не для спорта, а для себя.
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0
Ответ Lilia Sadykova
какая кринжатина.... " гордость нации"... Подписали бы уже просто " фигуристка", но подписывать человека из за которого получился допинг скандал, из за которого команда чистых спортсменов лишилась золота и которую дисквальнули за допинг гордостью нации?
это ее парень ей сюрприз сделал
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Ответ imaxim
Нет, милок, она на этом допинге сидела всю жизнь. Просто в тот раз случайно вывести не успели
Георгий, зачем передергивать? Камила ниразу не сказала, что не принимала. Наоборот сказала, что принимала, но несознательно. ( вроде по малолетству)
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Новая фабрика звезд? Не поняла, это продолжение той фабрики 20-летней давности? Тогда я еще ящик смотрела. Смотрела первый сезон, несколько выпусков. Потом забросила. Неинтересно стало. Из подобных шоу самый увлекательный и честный (насколько это вообще возможно) был первый сезон Народного артиста. До сих пор вспоминаю. Повторить невозможно.
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0
Комментарий удален модератором
Ответ Большое Путешествие Рузика
По короткому видео заметно, что Камила просто огромная. Талия, бёдра, попа. Я сразу подумала о том, что если вдруг она решится вернуться в спорт, то надо будет сбрасывать 10-12 кг. Это очень тяжело. Я сейчас лишних 8 убираю, которые я набрала за полгода, это тяжко.
Безотносительно Валиевой, было время, когда все были в изоляции и вовремя и после многих было не узнать. Но после этого прошли ОИ. Правда тогда у всех была цель, сейчас приоритеты могут быть совсем другие.
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Ответ Виктория Обер
Новая фабрика звезд? Не поняла, это продолжение той фабрики 20-летней давности? Тогда я еще ящик смотрела. Смотрела первый сезон, несколько выпусков. Потом забросила. Неинтересно стало. Из подобных шоу самый увлекательный и честный (насколько это вообще возможно) был первый сезон Народного артиста. До сих пор вспоминаю. Повторить невозможно.
Формально нет, фактически да
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