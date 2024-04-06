Камила Валиева приняла участие в съемках «Новой Фабрики звезд» на ТНТ.

Фигуристка провела зарядку для участников проекта. Видео опубликовано на Rutube-канале ТНТ.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

ФОТО: скриншот видео ТНТ на Rutube.