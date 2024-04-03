Первенство России старшего возраста. Шешелева и Карнаухов, Доможирова и Вегера, Симонова и Бреславский покажут произвольные программы
4 апреля на первенстве России в Казани пары представят произвольные программы.
Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)
Казань
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 16:35 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Алиса Курлина – Руслан Назаров
2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
3. Влада Селиванова – Виктор Потапов
Вторая разминка
4. Виктория Ельцова – Степан Маришин
5. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов
7. Анна Москалева – Артем Родзянов
Третья разминка
8. София Диана Касинс – Александр Брегей
9. Мария Симонова – Мартин Бреславский
10. Кира Доможирова – Илья Вегера
11. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
Положение после короткой программы
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 61,34
2. Кира Доможирова – Илья Вегера – 61,20
3. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 59,97
4. София Диана Касинс – Александр Брегей – 59,15
5. Анна Москалева – Артем Родзянов – 56,50
6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 55,90
7. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 55,54
8. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 55,17
9. Влада Селиванова – Виктор Потапов – 54,67
10. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 52,48
11. Алиса Курлина – Руслан Назаров – 35,15
Удачи вам ребята✌️
Удачи Полина❤️✌️