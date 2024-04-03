Первенство России старшего возраста. Шешелева и Карнаухов, Доможирова и Вегера, Симонова и Бреславский покажут произвольные программы

4 апреля на первенстве России в Казани пары представят произвольные программы.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 16:35 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Алиса Курлина – Руслан Назаров

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

3. Влада Селиванова – Виктор Потапов

Вторая разминка

4. Виктория Ельцова – Степан Маришин

5. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

7. Анна Москалева – Артем Родзянов

Третья разминка

8. София Диана Касинс – Александр Брегей

9. Мария Симонова – Мартин Бреславский

10. Кира Доможирова – Илья Вегера

11. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Положение после короткой программы

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 61,34

2. Кира Доможирова – Илья Вегера – 61,20

3. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 59,97

4. София Диана Касинс – Александр Брегей – 59,15

5. Анна Москалева – Артем Родзянов – 56,50

6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 55,90

7. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 55,54

8. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 55,17

9. Влада Селиванова – Виктор Потапов – 54,67

10. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 52,48

11. Алиса Курлина – Руслан Назаров – 35,15