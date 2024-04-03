Первенство России старшего возраста. Шешелева и Карнаухов, Доможирова и Вегера, Симонова и Бреславский покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Мария Симонова Алиса Курлина Анна Москалева Мартин Бреславский София Касинс Кира Доможирова Илья Вегера Артем Родзянов Мария Карпанова Арсений Самохвалов Виктория Ельцова Степан Маришин Александр Брегей Юлия Филимонова Илья Пыльнев Влада Селиванова Виктор Потапов Зоя Ковязина Артемий Мохов первенство России старшего возраста Руслан Назаров Полина Шешелева Егор Карнаухов Фигурное катание

4 апреля на первенстве России в Казани пары представят произвольные программы.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 16:35 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Алиса Курлина – Руслан Назаров

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

3. Влада Селиванова – Виктор Потапов

Вторая разминка

4. Виктория Ельцова – Степан Маришин

5. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

7. Анна Москалева – Артем Родзянов

Третья разминка

8. София Диана Касинс – Александр Брегей

9. Мария Симонова – Мартин Бреславский

10. Кира Доможирова – Илья Вегера

11. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Положение после короткой программы

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 61,34

2. Кира Доможирова – Илья Вегера – 61,20

3. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 59,97

4. София Диана Касинс – Александр Брегей – 59,15

5. Анна Москалева – Артем Родзянов – 56,50

6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 55,90

7. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 55,54

8. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 55,17

9. Влада Селиванова – Виктор Потапов – 54,67

10. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 52,48

11. Алиса Курлина – Руслан Назаров – 35,15

1 комментарий
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Я надеюсь, что Полина Шешелева❤️ с Егором Карнауховым всех порвут💪
Удачи вам ребята✌️
Удачи Полина❤️✌️
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