Тренер канадского дуэта Гиллес – Пуарье о похвале Тарасовой: «Польщены словами настоящей легенды нашего спорта»

Тренер канадского дуэта Гиллес – Пуарье отреагировала на похвалу Тарасовой.

На прошедшем чемпионате мира в Монреале Пайпер Гиллес и Поль Пуарье завоевали серебро.

Татьяна Тарасова позже высказалась об их выступлении: «Канадцы опередили время, мне не могла присниться даже такая программа. Это уникальное, выдающееся произведение искусства».

«Пайпер, Поль, Юрис Разгуляевс, Джон Лейн и я польщены этими словами настоящей легенды нашего спорта – Татьяны Тарасовой. Так благодарны🙏», – написала Кэрол Лейн в соцсети.