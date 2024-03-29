Тренер канадского дуэта Гиллес – Пуарье о похвале Тарасовой: «Польщены словами настоящей легенды нашего спорта»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная Канады Поль Пуарье Пайпер Гиллес Кэрол Лейн Фигурное катание

Тренер канадского дуэта Гиллес – Пуарье отреагировала на похвалу Тарасовой.

На прошедшем чемпионате мира в Монреале Пайпер Гиллес и Поль Пуарье завоевали серебро.

Татьяна Тарасова позже высказалась об их выступлении: «Канадцы опередили время, мне не могла присниться даже такая программа. Это уникальное, выдающееся произведение искусства».

«Пайпер, Поль, Юрис Разгуляевс, Джон Лейн и я польщены этими словами настоящей легенды нашего спорта – Татьяны Тарасовой. Так благодарны🙏», – написала Кэрол Лейн в соцсети.

18 комментариев
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Вот чем бесконечно искать врагов и накидывать друг на друга - как же здорово восхищаться работой соперников и мотивировать и самим мотивироваться на новые победы.
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Самая милая новость!
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Что ни говори, а ТАТ преданный фигурному катанию человек.
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У настоящего, глубокого искусства нет границ и национальностей!
Татьяна Анатольевна, как человек всю жизнь посвятивший ФК, не могла не отметить выдающуюся программу!
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Спорт и искусство объединяет адекватных людей, чего не умеет делать политика и политики разных стран.
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ПС непросто будет вернуться,а СБ после свадьбы лучше переходить в шоу
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Их произвольная - это тот танец, или лучше сказать, мини спектакль, который я буду не раз пересматривать.
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Да, Тарасова действительно легенда
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Программы ГП давно уже как отдельные истории в фк, они ни на кого не похожи и самобытны. Здорово, что ребята подходят к золоту все ближе и ближе.
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Ответ Irina037
ПС непросто будет вернуться,а СБ после свадьбы лучше переходить в шоу
ПС?) 😄 возвращаться всегда не просто, но им как минимум стоит попробовать)
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Ответ pashkka
У настоящего, глубокого искусства нет границ и национальностей! Татьяна Анатольевна, как человек всю жизнь посвятивший ФК, не могла не отметить выдающуюся программу!
+++++🎀🎀🎀 АПЛОДИРУЮ
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Не обольщайтесь. Завтра, конда вы закончите со спортом, она скажет, что фк ничего не потеряло. А кто это вообще такие?
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Сегодня похвалила, завтра польёт так что мало не покажется
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Ответ Irina037
ПС непросто будет вернуться,а СБ после свадьбы лучше переходить в шоу
СБ это кто? Что за свадьба?
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Что хорошо, то хорошо. И мы в России всегда пишем открыто - к сожалению, есть достаточно вещей, которые необходимо покритиковать, например выступление чемпионов мира в парном.
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Ещё бы!
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