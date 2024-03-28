Алексей Железняков: «Всегда с глубоким уважением относился к Щербаковой. Это культурный, образованный и трудолюбивый человек»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Анна Щербакова Фигурное катание

Алексей Железняков поздравил фигуристку Анну Щербакову с днем рождения.

Железняков до осени 2023 года работал хореографом в группе Этери Тутберидзе. 

«Как же быстро летит время, как быстро наши ученики становятся успешными и состоятельными людьми, что не может не радовать. Анечка, всех благ, пусть госпожа фортуна не покидает никогда, и здоровья миллион раз!

Всегда с глубоким уважением относился к Ане, это культурный, образованный и трудолюбивый человек. Вот и не теряй этого никогда. С любовью, экс-педагог, хореограф, танцующий Железяка», – сказал Железняков. 

8 комментариев
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Ответ ТМЗ
В смысле? Ему платят, чтобы не искал
да. именно поэтому его выперли из ТШТ. логика!
+7
-1
+6
Ответ ТМЗ
Он сам себе устроил "выгнали" так как испугался результатов дела Валиевой Где ваша логика?
его-то какая проблема была бы? и как его спасло то, что он ушел? предлагаю не искать конспирологию там, где ее нет
+5
0
+5
ну уж если Железяка не нашел ничего плохого в Ане ))))
+13
-10
+3
Очень хорошие слова об Ане.
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
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