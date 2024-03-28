Алексей Железняков: «Всегда с глубоким уважением относился к Щербаковой. Это культурный, образованный и трудолюбивый человек»

Алексей Железняков поздравил фигуристку Анну Щербакову с днем рождения.

до осени 2023 года работал хореографом в группе Этери Тутберидзе.

«Как же быстро летит время, как быстро наши ученики становятся успешными и состоятельными людьми, что не может не радовать. Анечка, всех благ, пусть госпожа фортуна не покидает никогда, и здоровья миллион раз!

Всегда с глубоким уважением относился к Ане, это культурный, образованный и трудолюбивый человек. Вот и не теряй этого никогда. С любовью, экс-педагог, хореограф, танцующий Железяка», – сказал Железняков.