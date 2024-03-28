Елена Радионова: «Щербакова – боец. Когда она выходила на соревнования, всегда была уверенность, что откатает чисто»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Анна Щербакова Фигурное катание

Елена Радионова назвала фигуристку Анну Щербакову бойцом.

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022 и чемпионке мира 2021 года исполнилось 20 лет. 

«Аня, безусловно, боец. Когда она выходила на соревнования, всегда была уверенность, что она откатает хорошо, чисто.

Она боролась за каждый элемент и всегда делала все на максимум. Мне кажется, у нее никогда не было неудачных выступлений.

Если Аня Щербакова выходит (на лед), то все будет сделано не на 100, а на 120 процентов», – сказала призер ЧМ Радионова в программе «Все на Матч!»

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18 комментариев
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Вот интересно, Лена предолимпийский ЧР смотрела, где под борцунью ультрасишниц упаковали? Или ЧМ с твиззловращениями и падением? ((((
+14
-10
+4
Прекрасные слова для Анны!!!!
+10
-7
+3
Она не смотрела предолимпийский ЧР?)
То действо трудно было назвать чистым прокатом и удачным выступлением. Даже Глейх после проката охарактеризовал это одним метким словом .
+7
-4
+3
мифотворчество
+3
-1
+2
Ответ EmperorNazer
У Ани, конечно, случались не самые удачные выступления, она все-таки не робот, но во взрослой карьере у нее единственной среди наших топов никогда не было провальных прокатов, то есть с двумя и более падениями, бабочками и прочими грубыми ошибками. Если падение и случалось, она буквально зубами цеплялась за прокат и не позволяла себе рассыпаться.
чемпионат мира - падения и недокруты. олимпиада - минимум шесть ошибок. никогда не было чистых прокатов, но были чистые протоколы
+10
-8
+2
Ответ Marya Y
Трусова валит втрое больше - молчок Щербакова ЧМ-21: КП чисто, ПП - падение 4Ф. Трусова ЧМ-21: КП - падение, ПП - падение 4С, 4Л.
Трусова
180 четверных
Трусова, падения 40

Щербакова
25 четверных за вс карьеру
Щербакова , падения - 13

Конечно, Щербакова почти не прыгала четверные прыжки, поэтому и катала чище Трусовой
+7
-5
+2
Ответ ТМЗ
Трусова 180 четверных Трусова, падения 40 Щербакова 25 четверных за вс карьеру Щербакова , падения - 13 Конечно, Щербакова почти не прыгала четверные прыжки, поэтому и катала чище Трусовой
Получается, что Трусова завалила 22,2% квадов, а Щербакова 52% от своих у-си?
И здесь ещё рассказывают о какой-то стабильности.
+7
-5
+2
У Ани, конечно, случались не самые удачные выступления, она все-таки не робот, но во взрослой карьере у нее единственной среди наших топов никогда не было провальных прокатов, то есть с двумя и более падениями, бабочками и прочими грубыми ошибками. Если падение и случалось, она буквально зубами цеплялась за прокат и не позволяла себе рассыпаться.
+10
-9
+1
Ответ ТМЗ
чемпионат мира - падения и недокруты. олимпиада - минимум шесть ошибок. никогда не было чистых прокатов, но были чистые протоколы
Трусова валит втрое больше - молчок
Щербакова ЧМ-21: КП чисто, ПП - падение 4Ф.
Трусова ЧМ-21: КП - падение, ПП - падение 4С, 4Л.
+8
-7
+1
Ответ Marya Y
Трусова валит втрое больше - молчок Щербакова ЧМ-21: КП чисто, ПП - падение 4Ф. Трусова ЧМ-21: КП - падение, ПП - падение 4С, 4Л.
У Трусовой 5 у- си было в ПП , у Щ одно. И это одно она завалила. То есть завалено 100% из 100%. Не стоит притягивать за уши.
И падения в КП на ЧМ у Трусовой не было, была ошибка на выезде в каскаде.
+6
-5
+1
Ответ ретроградный меркурий
Кроме того, Аня с отрывом лидирует среди ультрасишниц как по общему числу чистых прокатов, так и чистых прокатов на главных стартах. Программы с квадами - это всегда лотерея и теория вероятности, и только Аня смогла поставить чистые прокаты буквально на поток. К слову, она единственная, кто выиграл чемпионат России с чистыми прокатами - причём все три. Трусова, Акатьева и Петросян выиграли ЧР с падениями. Как и КЧМ, как и Олимпиаду, где она единственная из фигуристок с ультра-си откатала идеально чисто обе программы
это неправда
+6
-6
0
Ответ ретроградный меркурий
Кроме того, Аня с отрывом лидирует среди ультрасишниц как по общему числу чистых прокатов, так и чистых прокатов на главных стартах. Программы с квадами - это всегда лотерея и теория вероятности, и только Аня смогла поставить чистые прокаты буквально на поток. К слову, она единственная, кто выиграл чемпионат России с чистыми прокатами - причём все три. Трусова, Акатьева и Петросян выиграли ЧР с падениями. Как и КЧМ, как и Олимпиаду, где она единственная из фигуристок с ультра-си откатала идеально чисто обе программы
Аня никогда не была ультрасишницей. Она лишь пробовала квады, но с плохим результатом.

И на всех главных стартах Щербакова упала с четверных прыжков
+6
-6
0
Ответ Ezhevika33
Получается, что Трусова завалила 22,2% квадов, а Щербакова 52% от своих у-си? И здесь ещё рассказывают о какой-то стабильности.
А предолимпийский сезон какой стабильный)
Тащили за все места фейку на ои, грибуя прокаты КП бескаскадовые на 80+
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