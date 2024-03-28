Елена Радионова: «Щербакова – боец. Когда она выходила на соревнования, всегда была уверенность, что откатает чисто»

Елена Радионова назвала фигуристку Анну Щербакову бойцом.

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022 и чемпионке мира 2021 года исполнилось 20 лет.

«Аня, безусловно, боец. Когда она выходила на соревнования, всегда была уверенность, что она откатает хорошо, чисто.

Она боролась за каждый элемент и всегда делала все на максимум. Мне кажется, у нее никогда не было неудачных выступлений.

Если Аня Щербакова выходит (на лед), то все будет сделано не на 100, а на 120 процентов», – сказала призер ЧМ Радионова в программе «Все на Матч!»