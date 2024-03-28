Елена Радионова: «Щербакова – боец. Когда она выходила на соревнования, всегда была уверенность, что откатает чисто»
Елена Радионова назвала фигуристку Анну Щербакову бойцом.
Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022 и чемпионке мира 2021 года исполнилось 20 лет.
«Аня, безусловно, боец. Когда она выходила на соревнования, всегда была уверенность, что она откатает хорошо, чисто.
Она боролась за каждый элемент и всегда делала все на максимум. Мне кажется, у нее никогда не было неудачных выступлений.
Если Аня Щербакова выходит (на лед), то все будет сделано не на 100, а на 120 процентов», – сказала призер ЧМ Радионова в программе «Все на Матч!»
То действо трудно было назвать чистым прокатом и удачным выступлением. Даже Глейх после проката охарактеризовал это одним метким словом .
180 четверных
Трусова, падения 40
Щербакова
25 четверных за вс карьеру
Щербакова , падения - 13
Конечно, Щербакова почти не прыгала четверные прыжки, поэтому и катала чище Трусовой
И здесь ещё рассказывают о какой-то стабильности.
Щербакова ЧМ-21: КП чисто, ПП - падение 4Ф.
Трусова ЧМ-21: КП - падение, ПП - падение 4С, 4Л.
И падения в КП на ЧМ у Трусовой не было, была ошибка на выезде в каскаде.
И на всех главных стартах Щербакова упала с четверных прыжков
Тащили за все места фейку на ои, грибуя прокаты КП бескаскадовые на 80+