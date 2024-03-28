Анна Щербакова: «С Косторной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были соперницами. С Загитовой дружу очень хорошо»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Алена Косторная Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, с кем из фигуристок у нее дружеские отношения.

– Дружба между фигуристками бывает?

– С Аленой Косторной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были прямыми соперницами много лет. До сих пор общаемся, поддерживаем друг друга.

С Алиной Загитовой очень хорошо дружу, с другими девочками много общаемся, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эфире программы «Все на Матч!»

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86 комментариев
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сложно представить себе более разных дев, чем Аня с Алёной и поди ж ты )) да и с Алиной не сказать что похожи) но я рада, что девочки дружат, ломая все болельщицкие стереотипы!
+99
-12
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Щербакова - наглядный пример как правильно создавать безупречный образ на публике. Жизнерадостная, дружелюбная и позитивная, но при этом настойчивая и целеустремленная. Такими и следовало бы быть настоящим чемпионам.
+92
-31
+61
Ответ Maturmalai
Щербакова - наглядный пример как правильно создавать безупречный образ на публике. Жизнерадостная, дружелюбная и позитивная, но при этом настойчивая и целеустремленная. Такими и следовало бы быть настоящим чемпионам.
Она не создаёт имидж, она такая и есть, жизнерадостная и дружелюбная...
+90
-32
+58
Ответ kate_ko
сложно представить себе более разных дев, чем Аня с Алёной и поди ж ты )) да и с Алиной не сказать что похожи) но я рада, что девочки дружат, ломая все болельщицкие стереотипы!
А мне кажется, Аня и Алена как раз друг друга уравновешивают, это часто в дружбе бывает.
+55
-5
+50
Больше всего мне нравится дружба Алины и Ани) не удивительно что они дружны ведь обе очень доброжелательные и милые. ОЧ лучшие не только на льду но и в жизни)
+64
-23
+41
Удивляло всегда, как ТЩК, ( хоть и не люблю когда их так называют, но это уже стало неким брендом качества в ФК)... так вот, всегда удивляло, как девчонки - Аня, Алёна и Саша, будучи практически принципиальными соперницами друг другу, всегда общались друг с другом очень хорошо. Никогда между ними не было обид и разногласий.
И дружили они всегда. То Аня с Алёной, то Аня с Сашей.
Даже сейчас, когда, казалось бы, что ОИ должны навсегда рассорить их всех, они остаются если не подругами, то очень хорошими приятельницами.
Недавно на шоу Русский вызов Аня с Сашей сидели вместе.
А с Алёной они всегда ходили вместе всюду. И на ОИ Алёна болела за Аню.
Как жаль, что ковид и СВО отобрали у этих девочек многое. Сколько медалей они недобрали, трудно представить.
Это была легендарная троица. И самая крутая эпоха на данный момент в женском ФК.
Это они перевернули женскую одиночку и подняли её на один уровень с мужской. И благодаря им популярность ЖФК так поднялась.
Анна - прекрасная девушка, умная, воспитанная, скромная и умеющая себя вести в любой ситуации.
С днём рождения, Аня!
+66
-25
+41
Мне кажется, что Аня и Алина ещё больше после ОИ сдружились.
Аня много раз говорила, что Алина ей помогла морально, что она её понимала.
Всё таки одна ситуация у них.

Очень хорошие девочки, люблю обеих
+54
-15
+39
Ответ Девочка с севера
Комментарий скрыт
Вы что, уже за Алину решаете?
+41
-4
+37
Хорошенькие у нас девчонки: умницы, красавицы и чемпионки! Пусть в жизнь всё будет отлично у них.
+36
-2
+34
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Что-то я не помню подобного заявления от Косторной. Подозреваю, что вы что-то путаете.
+32
-3
+29
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Это не по её словам, это ваши фантазии. Косторная рассуждала о пользе поднятия планки до 17-и, но все свое золото Алёна выиграла в 16 и ранее. Не говоря уже о том, что та же Щербакова своё главное золото выиграла за пару недель до 18-летия. В общем, не нужно передергивать чужие слова.
+28
0
+28
Аня с её воспитанием, дисциплиной и умом может дружить со многими девчонками с непростым характером.
+48
-21
+27
Ответ Black&White
Комментарий скрыт
У нее ДР сегодня, двадцатилетие. На самом деле, новостей не так много, что про нее, что про Сашу. Все новостные ветки о чем угодно, но чаще не про главных девушек-фигуристок прошедших ОИ.
+37
-12
+25
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
И в каком месте там про то, что Анна не должна была ехать на ЧМ?
+22
0
+22
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Даже дружит не так! Что ж ты будешь делать!
+26
-4
+22
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Ничего себе, вы перевернули. Я-то думала, что я упустила, Алена всегда Аню поддерживала, даже в самые тяжелые времена - в предолимпийский ЧР и ЧЕ. А это всего-навсего про возрастной ценз.
+24
-2
+22
Аня очень эмпативная девушка, у ней со многими хорошие отношения, и как неудивительно, с Трусовой она тоже прекрасно общается.
+33
-15
+18
Алёна и Алина -Анины подружки! Как поётся в песне:
Хорошие девчата, заветные подруги,
Приветливые лица, огоньки весёлых глаз!..
+32
-14
+18
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Во-первых, с чего вы взяли, что у них разные позиции по вопросу планки возраста?
Во-вторых, ничего странного в том, что люди могут хорошо общаться, но иметь при этом различный взгляды по тем или иным вопросам, нет.
+17
0
+17
Ответ Туц
Больше всего мне нравится дружба Алины и Ани) не удивительно что они дружны ведь обе очень доброжелательные и милые. ОЧ лучшие не только на льду но и в жизни)
милейшее видео с КПК https://t.me/randomfsvideos/4382 Видно что девочки на одной волне
+23
-7
+16
Девчонки классно смотрятся вместе. Видно, что отношения искренние дружеские.
+23
-9
+14
Ответ Ритт
Только вот в личном телеграмм канале Алины много комментариев от ее фанатов с грязью в сторону Ани, и не Алина, ни модератор их не удаляют. А вот комментарии с критикой Алиночки удаляются сразу, значит читает и знает, что ей пишут. "Классная" подруга Алина, вся такая лучезарная с внутренним светом
В личный телеграм Загитовой набегают частенько провокаторы с целью устроить склоку. Большинство на них не реагируют, но некоторые ведутся. А хейтерам именно это и нужно - чтобы потом заскринить и разнести по соцсетям
+23
-10
+13
Ответ Arraches
Дружба предполагает близкий контакт , совместное времяпрепровождение . Интересно было бы увидеть общее фото девочек , куда они ходят вместе , что им интересно ? Только не постановочные фото, а именно девчачьи , как у девчонок - подружек .
Вам реально интересно, как бывшие и действующие спортсмены проводят свободное время?
+14
-2
+12
Ответ ezhik38
А разве Аня ссорилась с Трусовой? )
Нет, но Трусова говорила что «с фигуристками дружить нельзя». Это такие, жесткие достаточно слова.
+19
-7
+12
Ответ Howard Norfolk
Аня очень эмпативная девушка, у ней со многими хорошие отношения, и как неудивительно, с Трусовой она тоже прекрасно общается.
А разве Аня ссорилась с Трусовой? )
+18
-6
+12
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Какую-то вы глупость написали. Никогда Алёна такого не говорила. Более того, всегда в первых рядах поздравляет Аню с победами.
+11
0
+11
Аня совсем не моя спортсменка, но всегда восхищалась ей, как человеком. Умная, дипломатичная, доброжелательная, с хорошей, поставленной речью, любящая семью, заботящаяся о животных.

Чудесная девушка!
+24
-13
+11
Ответ Наталья Карлова
Она не создаёт имидж, она такая и есть, жизнерадостная и дружелюбная...
Наглядный пример правильного построения имиджа - люди в него верят.
+25
-15
+10
Ответ Ритт
Только вот в личном телеграмм канале Алины много комментариев от ее фанатов с грязью в сторону Ани, и не Алина, ни модератор их не удаляют. А вот комментарии с критикой Алиночки удаляются сразу, значит читает и знает, что ей пишут. "Классная" подруга Алина, вся такая лучезарная с внутренним светом
Нет там грязи. Грязь делают специально соседские фанаты.
+23
-13
+10
Ответ Оле-Лукойе
А мне кажется, Аня и Алена как раз друг друга уравновешивают, это часто в дружбе бывает.
типа того) эльфийка и ведьмочка
+13
-4
+9
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