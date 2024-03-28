Анна Щербакова: «С Косторной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были соперницами. С Загитовой дружу очень хорошо»

Анна Щербакова рассказала, с кем из фигуристок у нее дружеские отношения.

– Дружба между фигуристками бывает?

– С Аленой Косторной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были прямыми соперницами много лет. До сих пор общаемся, поддерживаем друг друга.

С Алиной Загитовой очень хорошо дружу, с другими девочками много общаемся, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эфире программы «Все на Матч!»