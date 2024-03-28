Анна Щербакова: «С Косторной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были соперницами. С Загитовой дружу очень хорошо»
Анна Щербакова рассказала, с кем из фигуристок у нее дружеские отношения.
– Дружба между фигуристками бывает?
– С Аленой Косторной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были прямыми соперницами много лет. До сих пор общаемся, поддерживаем друг друга.
С Алиной Загитовой очень хорошо дружу, с другими девочками много общаемся, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эфире программы «Все на Матч!»
И дружили они всегда. То Аня с Алёной, то Аня с Сашей.
Даже сейчас, когда, казалось бы, что ОИ должны навсегда рассорить их всех, они остаются если не подругами, то очень хорошими приятельницами.
Недавно на шоу Русский вызов Аня с Сашей сидели вместе.
А с Алёной они всегда ходили вместе всюду. И на ОИ Алёна болела за Аню.
Как жаль, что ковид и СВО отобрали у этих девочек многое. Сколько медалей они недобрали, трудно представить.
Это была легендарная троица. И самая крутая эпоха на данный момент в женском ФК.
Это они перевернули женскую одиночку и подняли её на один уровень с мужской. И благодаря им популярность ЖФК так поднялась.
Анна - прекрасная девушка, умная, воспитанная, скромная и умеющая себя вести в любой ситуации.
С днём рождения, Аня!
Аня много раз говорила, что Алина ей помогла морально, что она её понимала.
Всё таки одна ситуация у них.
Очень хорошие девочки, люблю обеих
Хорошие девчата, заветные подруги,
Приветливые лица, огоньки весёлых глаз!..
Во-вторых, ничего странного в том, что люди могут хорошо общаться, но иметь при этом различный взгляды по тем или иным вопросам, нет.
Чудесная девушка!