Татьяна Тарасова назвала топ-5 любимых комментаторов: в списке Уткин, Гусев и Гришин
Татьяна Тарасова назвала топ-5 любимых комментаторов.
Заслуженный тренер по фигурному катанию приняла участие в голосовании Sports «Любимый комментатор России».
На первое место Тарасова поставила Анну Дмитриеву, дальше (в порядке убывания): Василий Уткин, Лидия Иванова, Виктор Гусев и Александр Гришин.
Запоминающийся голос, стабильный и подкованный. Комментирует футбол и делает это отлично.
В этой логике к Уткину и Гусеву не хватает Лебедева.)) И Озеров был бы не лишним.
Они точно ТАТ звонили?