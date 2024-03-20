Татьяна Тарасова назвала топ-5 любимых комментаторов: в списке Уткин, Гусев и Гришин

Теги Василий Уткин Татьяна Тарасова Виктор Гусев Анна Дмитриева телевидение Sports.ru Лидия Иванова Александр Гришин Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала топ-5 любимых комментаторов.

Заслуженный тренер по фигурному катанию приняла участие в голосовании Sports «Любимый комментатор России».

На первое место Тарасова поставила Анну Дмитриеву, дальше (в порядке убывания): Василий Уткин, Лидия Иванова, Виктор Гусев и Александр Гришин.

Вася Уткин. Любимый комментатор России

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16 комментариев
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Ответ Иван Помидоров
Да, не указать Гришина было бы неполиткорректно)
Гришин комментирует ФК великолепно и совсем неудивительно, что ТАТ его отметила.
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Нормальный выбор, и вообще то о вкусах не спорят...
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Ответ Владимир Залозный
Нужна настройка: отключить новости с мнением Тарасовой.
Кто вам запрещает отключить эти настройки в вашей голове и не комментировать, то что вам не интересно.
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Гусев очень хороший комментатор. Был удивлен, что он так низко в рейтинге, хоть и сам его не включил)
Запоминающийся голос, стабильный и подкованный. Комментирует футбол и делает это отлично.
+3
-1
+2
Ответ Howard Norfolk
Гришин комментирует ФК великолепно и совсем неудивительно, что ТАТ его отметила.
Мне вот совершенно не нравится как он комментирует. Все приторно и восторженно общими фразами, и технически он очень слаб, как рядовой зритель практически. Без эксперта рядом было бы много нюансов непонятно.
+2
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+2
Да, не указать Гришина было бы неполиткорректно)
+4
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В ряду Дмитриева-Иванова-Гришин есть закономерность.
В этой логике к Уткину и Гусеву не хватает Лебедева.)) И Озеров был бы не лишним.
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Гусев? Она же не интересуется футболом...
Они точно ТАТ звонили?
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Ответ Иван Помидоров
Мне вот совершенно не нравится как он комментирует. Все приторно и восторженно общими фразами, и технически он очень слаб, как рядовой зритель практически. Без эксперта рядом было бы много нюансов непонятно.
абсолютно верно, нужен там лишь, чтобы озвучивать линию партии
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Ответ Иван Помидоров
Мне вот совершенно не нравится как он комментирует. Все приторно и восторженно общими фразами, и технически он очень слаб, как рядовой зритель практически. Без эксперта рядом было бы много нюансов непонятно.
Технически Гришин как раз не слаб. Он разбирается лучше рядового спортсера.
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Ответ KMR
Гусев? Она же не интересуется футболом... Они точно ТАТ звонили?
Согласен, да и Уткин далеко не балет комментировал так-то.
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