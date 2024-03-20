Татьяна Тарасова назвала топ-5 любимых комментаторов: в списке Уткин, Гусев и Гришин

Татьяна Тарасова назвала топ-5 любимых комментаторов.

Заслуженный тренер по фигурному катанию приняла участие в голосовании Sports «Любимый комментатор России».

На первое место Тарасова поставила Анну Дмитриеву, дальше (в порядке убывания): Василий Уткин, Лидия Иванова, Виктор Гусев и Александр Гришин.

Вася Уткин. Любимый комментатор России