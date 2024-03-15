Плющенко о президентских выборах: «Уверен, что в это сложное время все должны встать с кровати и проголосовать. Это важно»

Евгений Плющенко проголосовал на выборах президента России.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию пришел вместе с супругой и двумя детьми на участок в КДЦ «Назарьевский» в Одинцове.

«Уверен, что в это сложное время все должны встать с кровати и проголосовать. Это важно. Важно, как Яна (Рудковская, жена Плющенко – Sports) уже сказала, для нашей страны. Я это полностью поддерживаю. И в Год семьи просто ради наших детей, во благо наших детей надо сделать свой выбор», – приводит слова Плющенко телеканал «360».

Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.