Плющенко о президентских выборах: «Уверен, что в это сложное время все должны встать с кровати и проголосовать. Это важно»

Теги Евгений Плющенко сборная России Политика Фигурное катание

Евгений Плющенко проголосовал на выборах президента России.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию пришел вместе с супругой и двумя детьми на участок в КДЦ «Назарьевский» в Одинцове.

«Уверен, что в это сложное время все должны встать с кровати и проголосовать. Это важно. Важно, как Яна (Рудковская, жена Плющенко – Sports) уже сказала, для нашей страны. Я это полностью поддерживаю. И в Год семьи просто ради наших детей, во благо наших детей надо сделать свой выбор», – приводит слова Плющенко телеканал «360».

Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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72 комментария
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Сначала задуматься, почему у нас всегда "сложное время".
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+ кто лежит на кровати в сложные времена.
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Откуда пошла эта хрень про диван, кровать? Ощущение такое, что кроме спортсменов никто не работает. Плющ, ты не охренел часом? Иди крышу ремонтировать в своей академии. Вылез с призывом.
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А с колен ?
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"Три дня, которые потрясли кровать".
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Ответ Дмитрий Пузенков
Комментарий скрыт
Русский язык бы поизучать некоторым
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Судя по заявлению Плющенко у граждан России два занятия: лежание на кровати и голосование. За Путина.
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Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Путин кстати себя либералом называл. Язычок то прикуси
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17 марта нужно вовремя встать с кровати, чтобы успеть на участок к 12:00
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Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Никто не сомневается, нарисуют.
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Сложный год для Плющенко и Рудковской: непонятно, как именно нужно прогнуться, чтобы гранты именно им дали.
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Смеркалось... Евгений Викторович погладил лакированную спинку кровати из дома Романовых и выглянул в окно. Полюбовался Гелендвагеном и призадумался о гранте на своё следующее высокохудожественное духоподъёмное Шоу.
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Все правильно сказал, забыл только добавить, что удобнее всего голосовать будет в воскресенье, ближе к полудню
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Вставай, не вставай, результат известен,99 % за .
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Какая кровать? По мобиле можно голосовать. Россиянину уже и ходить никуда не надо))
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Можно и на кровати проголосовать онлайн.
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В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что(с)- Двенадцать стульев))))))))))
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с кровати еще можно как-то встать, но как можно встать с чудесного унитаза в новом волшебном ледовом дворце Плющенко, особенно если со стены тебе ласково улыбается сам Евгений Викторович?
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это смотря с какой кровати вставать. Если с кровати Романовых - то можно и сходить)
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Напомнил про их золоченную кровать.
Но однако большинство людей в будни не нежатся в кроватях, а встают и идут/едут на работу.
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В определенное время, в последний день, против одного из кандидатов
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Расскажите Плющенке, что сейчас можно не вставать с кровати и проголосовать.
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Женьку пришлось доковылять до избирательного участка. Все-таки миллионные гранты на шоу из бюджета сами себя не получат.
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Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
То есть до Северной Кореи ещё есть куда расти. Пока.
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Можно прийти прямо с кроватью например
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у меня нет кровати
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"это сложное время"... Всегда у них сложное время. Никогда за него не болел.
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у меня нет времени лежать на кровати в сложный для себя период
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Смотря кто у тебя в кровати.
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3-й пошел. Как же он проспал,что его Ками и Заги опередили?!
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