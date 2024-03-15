Алина Загитова: «Привлекаю людей в спорт через соцсети – показываю тренировки. И все говорят: ты наш мотиватор»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как помогает развивать спорт.

– Фигурное катание – сейчас спорт номер один. Турниры и трансляции на Первом канале этому поспособствовали.

– Да, сто процентов. Могу сказать, что люди смотрят, люди это видят. Естественно, и дети тоже – наше молодое поколение – смотрят на нас и хотят кататься. И идут на фигурное катание.

– Что сделать, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта?

– Я пытаюсь привлекать людей через соцсети, показываю свои тренировки. И все люди говорят: вот, ты наш мотиватор, давай нам еще какие-нибудь зарядочки. И вот показываю несколько упражнений, и люди сами уже лежат на своем диване и думают: ну вот я тоже встану и пойду сделаю хотя бы пару упражнений – это уже способствует здоровью.

– А как сделать так, чтобы все мы стали более спортивными?

– Мы встали с утра – это уже хорошая новость, ха-ха.

– Как же вовлечь еще больше людей?

– Мне кажется, мы все для этого делаем, потому что сейчас проводится очень много спортивных форумов, и Первый канал опять же показывает много спортивных мероприятий. Скоро будет лето, люди будут выходить на улицу – хорошая погода.

– А вот все-таки: как сделать спорт модным? И спортивный образ жизни тоже.

– А мне кажется, сейчас он и модный. Вам так не кажется?

– Нет, ха-ха, нам не кажется.

– Ну, конечно, это популяризация в СМИ, соцсетях, потому что люди все в этих гаджетах. Наверное, когда они смотрят (спортивные нарезки), как раз (обращают внимание на спорт), – сказала чемпионка Олимпиады-2018 в программе «Доброе утро» на Первом канале.

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40 комментариев
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Для меня Алина главный мотиватор
Смотрю на неё я понимаю что моя дочь будет хорошо учится в школе
Алина хорошая ,симпатичная девка
Но она ведь совсем дура
Это видно по всем её интервью
+52
-13
+39
Ведущая её спрашивает как сделать фигурное катание массовым. Загитова; я в соц.сетях выкладываю зарядки и упражнения. Ведущая ей уже намекает про спорт.площадки. Загитова опять про СМИ и соц.сети. Ведущая сдается и говорит, что изучайте тренды.
Боже, Алинка вообще не понимает даже обращенную речь.
Полная зависимость от своих соц.сетей.
Алиночка, сделать спорт массовым, это значит делать так, чтоб люди массово занимались, а не массово смотрели твои зарядочки и разные трансляции!
+42
-15
+27
Ответ Ритт
Ведущая её спрашивает как сделать фигурное катание массовым. Загитова; я в соц.сетях выкладываю зарядки и упражнения. Ведущая ей уже намекает про спорт.площадки. Загитова опять про СМИ и соц.сети. Ведущая сдается и говорит, что изучайте тренды. Боже, Алинка вообще не понимает даже обращенную речь. Полная зависимость от своих соц.сетей. Алиночка, сделать спорт массовым, это значит делать так, чтоб люди массово занимались, а не массово смотрели твои зарядочки и разные трансляции!
ну человек закончил только начальную школу, что с нее взять
+19
-7
+12
Заги конечно полностью лишена критического мышления...
+16
-8
+8
"– Мы встали с утра – это уже хорошая новость, ха-ха" Она сама даже и близко не понимает, наверное, насколько в этом она права.
+13
-6
+7
Ответ Далер Гайнеев
Мы говорим нашему молодому поколению: всю жизнь прыгайте на коньках, ха-ха, и сможете зашибать на грантах бюджетные бабки лопатой, ха-ха, а под покровительством серьезных людей можно будет и выступать на телевидении, ха-ха, со словарным запасом шестиклассницы, ха-ха
У шестиклассниц кажись словарный запас поболее будет)
+9
-3
+6
Ответ Ритт
Как она учится, если встать рано для нее подвиг? Дневное отделение, очное, вроде там занятия с утра? А она говорит, что после эфира едет на тренировку. Потом месяц тур. Потом в мае отдых. Диплом то куплен уже и лежит подписанный, наверное.
Зачем ей диплом? Она еще пару лет назад сказала, что освоила журналистику и с тех пор не раз это повторила. Вот какие-то мероприятия на первых каналах ведет 😆
+9
-4
+5
и сколько же народу смотрит это самое фигурное катание в 140-миллионной стране?
в моём кругу (родственники, знакомые) ровно один человек, и то не регулярно, а как получится
ну и я ещё иногда смотрю женскую одиночку
+8
-3
+5
Спасибо Алиночке, пусть и не спорт, но смех тоже продлевает жизнь
+8
-4
+4
Ответ стоун
и сколько же народу смотрит это самое фигурное катание в 140-миллионной стране? в моём кругу (родственники, знакомые) ровно один человек, и то не регулярно, а как получится ну и я ещё иногда смотрю женскую одиночку
Среди моих знакомых никто не смотрит. Они Валиеву от Загитовой не отличат. Но фигуристы упоро продолжают нам втирать что их вид спорта популярнее всего на свете
+9
-5
+4
Мы говорим нашему молодому поколению: всю жизнь прыгайте на коньках, ха-ха, и сможете зашибать на грантах бюджетные бабки лопатой, ха-ха, а под покровительством серьезных людей можно будет и выступать на телевидении, ха-ха, со словарным запасом шестиклассницы, ха-ха
+13
-9
+4
Ответ ks-1993
ну человек закончил только начальную школу, что с нее взять
а точно закончила или только документ об окончании получила?
+5
-1
+4
Ответ Далер Гайнеев
Мы говорим нашему молодому поколению: всю жизнь прыгайте на коньках, ха-ха, и сможете зашибать на грантах бюджетные бабки лопатой, ха-ха, а под покровительством серьезных людей можно будет и выступать на телевидении, ха-ха, со словарным запасом шестиклассницы, ха-ха
Не обижайте шестиклассников.
+10
-7
+3
Ответ Kirill Dmitriev
Никогда фигурное катание не будет спортом номер один. То, что его насильно впихивают в трансляции и финансируют все эти ледовые шоу напрямую из бюджета, по сути, не делает его даже маломальски популярным. Только в среде домохозяек разве что.
Мне, конечно, непонятен снобизм в отношении домохозяек, потому что это довольно многочисленная аудитория, но массовым спортом оно, конечно, стать не может. В силу того, что в футбол вышел во двор и играй, а здесь все же нужен хороший лед, которого не бывает на катке во дворе, тренер, потому что по видео Загитовой четверной прыгать не научишься, только переломаешься. Так что это, конечно, девичьи мечты про спорт номер один.
+4
-1
+3
О да, Алиначка показала пару приседаний и у нас на районе все стали по утрам бегать ☝
Сколько ей лет? Имеется в виду не биологический возраст
+9
-7
+2
Как она учится, если встать рано для нее подвиг? Дневное отделение, очное, вроде там занятия с утра? А она говорит, что после эфира едет на тренировку. Потом месяц тур. Потом в мае отдых. Диплом то куплен уже и лежит подписанный, наверное.
+12
-10
+2
Ответ Kirill Dmitriev
Никогда фигурное катание не будет спортом номер один. То, что его насильно впихивают в трансляции и финансируют все эти ледовые шоу напрямую из бюджета, по сути, не делает его даже маломальски популярным. Только в среде домохозяек разве что.
Более того, домохозяйки в большинстве своем не разбираются в ФК. Они смотрят ради фанатских баталий и кривотолков. Короче, оно им заменяет реалити-шоу)
+3
-2
+1
Ответ Gemma157
Среди моих знакомых никто не смотрит. Они Валиеву от Загитовой не отличат. Но фигуристы упоро продолжают нам втирать что их вид спорта популярнее всего на свете
Я, если честно, так и не разобрался которую из них дедушка своим пирожным накормил ?
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Ответ Odcarik7689
Заги конечно полностью лишена критического мышления...
Да что она не так сказало то? лишь бы придраться
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Ответ papadok
Люди не все в этих гаджетах.
На, ну? отрицаем очевидное?
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0
Ответ Kirill Dmitriev
Никогда фигурное катание не будет спортом номер один. То, что его насильно впихивают в трансляции и финансируют все эти ледовые шоу напрямую из бюджета, по сути, не делает его даже маломальски популярным. Только в среде домохозяек разве что.
По такой логике и футбол интересен только мужчинам любителям дивана и пива, но ведь это не так. Вот и аудитория ФК тоже побольше чем одни только домохозяйки
0
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Ответ Гурген Шалалаев
Для меня Алина главный мотиватор Смотрю на неё я понимаю что моя дочь будет хорошо учится в школе Алина хорошая ,симпатичная девка Но она ведь совсем дура Это видно по всем её интервью
Имею противоположное мнение. Пламенным оратором или знатоком "Что, где, когда" ей никогда не быть, но она далеко не дура. Из спорта ушла давно, но в жизни устроилась очень хорошо, монетизирует всё, что можно, любому на зависть.
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Так и есть кстати, сама часто тренируюсь под видео с Алиной)
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Люди не все в этих гаджетах.
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Какой кринж, ха-ха. Алиночка как всегда, ха-ха-ха...
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Привлекает людей в комментарии через кринж
+5
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королева кринжа держит марку
+7
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