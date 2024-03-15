Алина Загитова: «Привлекаю людей в спорт через соцсети – показываю тренировки. И все говорят: ты наш мотиватор»
Алина Загитова рассказала, как помогает развивать спорт.
– Фигурное катание – сейчас спорт номер один. Турниры и трансляции на Первом канале этому поспособствовали.
– Да, сто процентов. Могу сказать, что люди смотрят, люди это видят. Естественно, и дети тоже – наше молодое поколение – смотрят на нас и хотят кататься. И идут на фигурное катание.
– Что сделать, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта?
– Я пытаюсь привлекать людей через соцсети, показываю свои тренировки. И все люди говорят: вот, ты наш мотиватор, давай нам еще какие-нибудь зарядочки. И вот показываю несколько упражнений, и люди сами уже лежат на своем диване и думают: ну вот я тоже встану и пойду сделаю хотя бы пару упражнений – это уже способствует здоровью.
– А как сделать так, чтобы все мы стали более спортивными?
– Мы встали с утра – это уже хорошая новость, ха-ха.
– Как же вовлечь еще больше людей?
– Мне кажется, мы все для этого делаем, потому что сейчас проводится очень много спортивных форумов, и Первый канал опять же показывает много спортивных мероприятий. Скоро будет лето, люди будут выходить на улицу – хорошая погода.
– А вот все-таки: как сделать спорт модным? И спортивный образ жизни тоже.
– А мне кажется, сейчас он и модный. Вам так не кажется?
– Нет, ха-ха, нам не кажется.
– Ну, конечно, это популяризация в СМИ, соцсетях, потому что люди все в этих гаджетах. Наверное, когда они смотрят (спортивные нарезки), как раз (обращают внимание на спорт), – сказала чемпионка Олимпиады-2018 в программе «Доброе утро» на Первом канале.
Смотрю на неё я понимаю что моя дочь будет хорошо учится в школе
Алина хорошая ,симпатичная девка
Но она ведь совсем дура
Это видно по всем её интервью
Боже, Алинка вообще не понимает даже обращенную речь.
Полная зависимость от своих соц.сетей.
Алиночка, сделать спорт массовым, это значит делать так, чтоб люди массово занимались, а не массово смотрели твои зарядочки и разные трансляции!
в моём кругу (родственники, знакомые) ровно один человек, и то не регулярно, а как получится
ну и я ещё иногда смотрю женскую одиночку
Сколько ей лет? Имеется в виду не биологический возраст