Алина Загитова: «Привлекаю людей в спорт через соцсети – показываю тренировки. И все говорят: ты наш мотиватор»

Алина Загитова рассказала, как помогает развивать спорт.

– Фигурное катание – сейчас спорт номер один. Турниры и трансляции на Первом канале этому поспособствовали.

– Да, сто процентов. Могу сказать, что люди смотрят, люди это видят. Естественно, и дети тоже – наше молодое поколение – смотрят на нас и хотят кататься. И идут на фигурное катание.

– Что сделать, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта?

– Я пытаюсь привлекать людей через соцсети, показываю свои тренировки. И все люди говорят: вот, ты наш мотиватор, давай нам еще какие-нибудь зарядочки. И вот показываю несколько упражнений, и люди сами уже лежат на своем диване и думают: ну вот я тоже встану и пойду сделаю хотя бы пару упражнений – это уже способствует здоровью.

– А как сделать так, чтобы все мы стали более спортивными?

– Мы встали с утра – это уже хорошая новость, ха-ха.

– Как же вовлечь еще больше людей?

– Мне кажется, мы все для этого делаем, потому что сейчас проводится очень много спортивных форумов, и Первый канал опять же показывает много спортивных мероприятий. Скоро будет лето, люди будут выходить на улицу – хорошая погода.

– А вот все-таки: как сделать спорт модным? И спортивный образ жизни тоже.

– А мне кажется, сейчас он и модный. Вам так не кажется?

– Нет, ха-ха, нам не кажется.

– Ну, конечно, это популяризация в СМИ, соцсетях, потому что люди все в этих гаджетах. Наверное, когда они смотрят (спортивные нарезки), как раз (обращают внимание на спорт), – сказала чемпионка Олимпиады-2018 в программе «Доброе утро» на Первом канале.