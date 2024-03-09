Безруков, Эйфман, Сигалова, Ким Кимин, Гарифуллина, Дружинин и Исакова вошли в состав жюри турнира шоу-программ «Русский вызов»
Назван состав жюри на турнире шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов».
В жюри вошли актеры Сергей Безруков, Егор Дружинин, Виктория Исакова, балетмейстер Борис Эйфман, артист балета Ким Кимин, хореограф Алла Сигалова, оперная певица Аида Гарифуллина.
Турнир проходит сегодня в Санкт-Петербурге. Фигуристы выступят с номерами на тему российской культуры.
Полмиллиона за душевность и чувство юмора – это призы на шоу-турнире фигуристов. Их получат почти все