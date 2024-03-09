Безруков, Эйфман, Сигалова, Ким Кимин, Гарифуллина, Дружинин и Исакова вошли в состав жюри турнира шоу-программ «Русский вызов»

Теги Борис Эйфман Сергей Безруков Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Назван состав жюри на турнире шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов».

В жюри вошли актеры Сергей Безруков, Егор Дружинин, Виктория Исакова, балетмейстер Борис Эйфман, артист балета Ким Кимин, хореограф Алла Сигалова, оперная певица  Аида Гарифуллина.

Турнир проходит сегодня в Санкт-Петербурге. Фигуристы выступят с номерами на тему российской культуры.

Полмиллиона за душевность и чувство юмора – это призы на шоу-турнире фигуристов. Их получат почти все

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16 комментариев
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И ни одного, кто имел бы отношение к ФК.
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Может надо было хоть одного человека из мира ФК пригласить? Хотя бы ту же Тарасову, например.
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не важно кто тут судьи. Номера в большинстве своём пока слабенькие. Явно хуже прошлогоднего турнира. Оценки на публику не показывают. Так что, всё решат, видно, в кулуарах.
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Даже в ледниковом периоде случались судьи из фигурного катания. А здесь не надо, зачем))))
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Орги опять на те же грабли решили наступить.
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Ответ RusVector
Кто эти люди? Ни одного не знаю! К фигурному катанию кто-то отношение имеет?
Да ладно! Кроме Ким Кимин, все остальные известные люди. Но, правда, к фигурному катанию никакого отношения они не имеют.
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Ответ ДИОНИС
Да ладно! Кроме Ким Кимин, все остальные известные люди. Но, правда, к фигурному катанию никакого отношения они не имеют.
Ким Кимин известный артист балета
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Ответ pavrinas
Может надо было хоть одного человека из мира ФК пригласить? Хотя бы ту же Тарасову, например.
ну её комментарии мы в трансляции слышим.
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Как же Сигалова зверски скалится…
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Будут сердцем голосовать. Это шоу-турнир, не надо компоненты считать...
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Всю фигню собрали
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Ладно режиссер, ладно балетмейстер.... но оперная певица-то что и аак будет оценивать?
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Ответ Eva2426
Ким Кимин известный артист балета
Но очень далек от фигурного катания.
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Ответ Ольга Долгова
Но очень далек от фигурного катания.
Но полагаю не далек от искусствв
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