Валиева о шоу в Китае: «Это не чисто ледовое шоу, кататься буду только я. Фигуристов других не будет»

Камила Валиева рассказала о подготовке ледового шоу с ее участием в Китае.

«Сейчас разрабатывается такой проект. На ледовом шоу главной героиней буду именно я. Кататься буду только я, но при этом вокруг меня будет действие из потрясающих танцоров, артистов, музыкантов. Это должно быть что-то новое и интересное.

Это не чисто ледовое шоу, на льду буду кататься только я. Фигуристов других не будет.

Я очень счастлива, потому что за этот период времени я так соскучилась по льду, и по выступлениям, и по болельщикам», – сказала Валиева в эфире «Авторадио».

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг до декабря 2025 года. Ей запрещено участвовать в ледовых шоу, которые проходят при финансовой поддержке государства.

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Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?