Валиева о шоу в Китае: «Это не чисто ледовое шоу, кататься буду только я. Фигуристов других не будет»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о подготовке ледового шоу с ее участием в Китае.

«Сейчас разрабатывается такой проект. На ледовом шоу главной героиней буду именно я. Кататься буду только я, но при этом вокруг меня будет действие из потрясающих танцоров, артистов, музыкантов. Это должно быть что-то новое и интересное. 

Это не чисто ледовое шоу, на льду буду кататься только я. Фигуристов других не будет. 

Я очень счастлива, потому что за этот период времени я так соскучилась по льду, и по выступлениям, и по болельщикам», – сказала Валиева в эфире «Авторадио». 

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг до декабря 2025 года. Ей запрещено участвовать в ледовых шоу, которые проходят при финансовой поддержке государства. 

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14 комментариев
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Пропаганда допинга
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Это не шоу, а если и шоу, то не ледовое, а если и ледовое, то кататься не буду, а если и буду, то не кататься, а если и кататься, то не в шоу, потому что это не шоу, а если и шоу....
И допинг я не принимала, а если и принимала, то не допинг, а если и допинг...
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Ответ Bella Lee
нет, у него нет подтанцовки
Есть и подтанцовка, и вокалисты. На сцене располагаются.
+5
0
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Я счастлива, что за мое молчание, для меня организуют шоу.
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Типа как Юдзуру?
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👍👍👍
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Всё бабло а один карман
+4
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там будет рассказываться , насколько плохие американцы, загнобили цветочек, как "помните всех наших пловцов и гимнасток загнобили, вот и тут так" . я жил в Китае, гарантирую это.
+7
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Эта женщина передавит своим весом всех китаянок на льду! Бедные...
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Ответ Лека-Лека
Типа как Юдзуру?
А что она или он?!
+2
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