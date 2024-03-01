Солт-Лейк-Сити подал заявку на проведение зимней Олимпиады-2034

Американский Солт-Лейк-Сити подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2034 года.

С 9 по 13 апреля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) планирует посетить город, чтобы оценить его готовность к соревнованиям.

Солт-Лейк-Сити уже принимал Игры в 2002 году. Новую заявку изначально собирались подать на 2030-й, но решили отказаться, так как незадолго до этого еще в одном американском городе – Лос-Анджелесе – пройдут летние Игры-2028.

Как пишет ESPN, на данный момент Солт-Лейк-Сити – единственный претендент на проведение Олимпиады-2034.