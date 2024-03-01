Солт-Лейк-Сити подал заявку на проведение зимней Олимпиады-2034

Теги МОК Олимпиада-2034 Фигурное катание

Американский Солт-Лейк-Сити подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2034 года.

С 9 по 13 апреля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) планирует посетить город, чтобы оценить его готовность к соревнованиям.

Солт-Лейк-Сити уже принимал Игры в 2002 году. Новую заявку изначально собирались подать на 2030-й, но решили отказаться, так как незадолго до этого еще в одном американском городе – Лос-Анджелесе – пройдут летние Игры-2028.

Как пишет ESPN, на данный момент Солт-Лейк-Сити – единственный претендент на проведение Олимпиады-2034.

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29 комментариев
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опять два комплекта золота в ФК парном разыгрывать..
+29
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+28
Единственное, чем запомнились прошлые Игры (кроме скандалов) — унылейшие пейзажи на лыжных гонках и биатлоне. Очень проигрывали европейским хвойным лесам.
+18
-3
+15
Ответ Печорин
опять Бьёрндален все золото в биатлоне заберёт
белорусы положат болт на санкции и вынесут шведов в четвертьфинале)
+8
0
+8
Ответ vzi
В этот раз нет. По понятным причинам. ;) Но за коммент плюс поставил.
думаете не найдут кого еще потеснить?
+4
0
+4
Ответ tull
повторение самой скандальной и позорной олимпиады
Так вроде не в Сочи проводить хотят :)
+7
-4
+3
Ответ Сергей Кот
кстати, там же рядом Колорадо, там с горами и лесами все отлично, почему бы не провести там?
Рядом? Ну да, у нас значит и Москва рядом с Сочи :)
+3
0
+3
Готовим Плющенко и Ягудина ко второму Солт Лейк Сити - возродим противостояние двух легендарных фигуристов😃😃😃.
+3
0
+3
Ответ Сергей Кот
опять два комплекта золота в ФК парном разыгрывать..
опять Бьёрндален все золото в биатлоне заберёт
+3
-1
+2
повторение самой скандальной и позорной олимпиады
+6
-5
+1
Ну лыжные этапы в США шикарные прошли недавно. В любом случае лучше чем Китай и Корея, которые в лыжных видах вообще ни в зуб ногой
+1
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+1
Нашим надо озаботиться. В Сочи все готово, если за 10 лет не развалится, а можно на Сахалине отбухать новый комплекс. говорят там когда-то планировались ОИ.
+1
0
+1
США просто покупают ОИ
+2
-1
+1
Ответ Сергей Кот
опять два комплекта золота в ФК парном разыгрывать..
В этот раз нет. По понятным причинам. ;)

Но за коммент плюс поставил.
+4
-3
+1
В целом, можно ничего не выбирать, а просто все зимние игры проводить там
+1
0
+1
Ответ Tomas Nepotrebko
Единственное, чем запомнились прошлые Игры (кроме скандалов) — унылейшие пейзажи на лыжных гонках и биатлоне. Очень проигрывали европейским хвойным лесам.
кстати, там же рядом Колорадо, там с горами и лесами все отлично, почему бы не провести там?
+2
-1
+1
Ответ Molzahn
Монреаль-1976 Лэйк-Плэсид-1980 Лос-Анджелес-1984 Калгари-1988 Атланта-1996 Сидней-2000 Солт-Лейк-2002 Ванкувер-2010 Лондон-2012 Лос-Анджелес-2028 Брисбен-2032 Солт-Лейк-2034 Слишком жирно для "локального" англосаксонского региончика.
ну, кстати, не было еще в Новой Зеландии. в каком-нибудь Окленде летнюю если провести, там температура в это время 12-15 градусов, очень комфортно для соревнований. и весьма живописная картинка.
+1
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"Адресованная другу ходит песенка по кругу
Потому что круглая Земля"
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Ответ Savardus
Плавание на открытой воде прям топ в такую погоду, да)
быстрее будут плыть-согреются)
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Ответ Сергей Кот
ну, кстати, не было еще в Новой Зеландии. в каком-нибудь Окленде летнюю если провести, там температура в это время 12-15 градусов, очень комфортно для соревнований. и весьма живописная картинка.
Плавание на открытой воде прям топ в такую погоду, да)
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Ответ Дмитрий Осипов
Рядом? Ну да, у нас значит и Москва рядом с Сочи :)
550 км от Солт Лэйка до Денвера по прямой, вполне себе рядом. да и штаты граничат друг с другом.
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Нормально
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Ответ Евгений Мешков
белорусы положат болт на санкции и вынесут шведов в четвертьфинале)
Комментарий удален модератором
Было бы неплохо
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Отлично! К 2034 году как раз Нейтан Чен получит три диплома, найдет мотивацию и вернётся с паузы 😁
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