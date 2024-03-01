Макрон о допуске россиян в Париж-2024: «Спорт должен подразумевать единство. За это решение мы несем ответственность все вместе»

Эммануэль Макрон высказался о допуске российских спортсменов в Париж-2024.

«Спорт должен подразумевать единство. За это решение мы несем ответственность все вместе. Спортсмены под нейтральным флагом, в условиях уважения и трезвости, должны иметь возможность делать свою работу.

Безопасность с самого начала была самым главным вопросом, который мобилизует всех. Нас ждет колоссальная работа, все силы мобилизованы.

Международный олимпийский комитет определяет правила «нейтральности» для российских спортсменов. Думаю, что они соразмерны», – сказал президент Франции.