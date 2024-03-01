Макрон о допуске россиян в Париж-2024: «Спорт должен подразумевать единство. За это решение мы несем ответственность все вместе»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Эммануэль Макрон высказался о допуске российских спортсменов в Париж-2024.

«Спорт должен подразумевать единство. За это решение мы несем ответственность все вместе. Спортсмены под нейтральным флагом, в условиях уважения и трезвости, должны иметь возможность делать свою работу.

Безопасность с самого начала была самым главным вопросом, который мобилизует всех. Нас ждет колоссальная работа, все силы мобилизованы.

Международный олимпийский комитет определяет правила «нейтральности» для российских спортсменов. Думаю, что они соразмерны», – сказал президент Франции.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А это он так довольно хитро подтянул тему с единством, оправдав коллективный подход к решению "российского вопроса".
Мол, в таком случае мы демонстрируем единство и решение принимаем все вместе, а значит вроде никто конкретно если что не несёт ответственности.
Хитёр, собака)
Истинный политик.
+28
-6
+22
Желаю удачи французским фермерам, мигрантам из Африки, сторонникам Марин Ле Пен, сторонникам Меланшона, "желтым жилетам" - в общем, желаю удачи всем, кто будет митинговать во время ОИ-24. Больше митингов Парижу. Да, клопам тоже удачи))
+26
-8
+18
Лицемерие высшего уровня. Большинство российских спортсменов уже не сможет выступить на этих ОИ, а он задвигает про единство
+20
-4
+16
Ротшильдовская прокладка опять что-то там гендерно-нейтральное вещает, толку от его слов просто 0.
+10
-3
+7
украинская сборная дружно вздрогнула два раза при упоминании мобилизации
+11
-5
+6
Ответ Ебздрогыч
Макрона нехило колбасит: то войска собирается ввести, но нейтральных спортсменов допустить
То с Мбаппе обедает.
+7
-3
+4
единство кого/чего - куча высоких фраз, за которыми - неоколониализм нового типа...
+4
0
+4
Парижу для начала надо провести олимпиаду без приключений. А то фермеры, цветные жилеты и глобалисткие зелёные активисты могут устроить перфоманс около спортивных объектов.
+4
-1
+3
Макрон как обычно макронит! Проще говоря несёт бред!
+3
0
+3
"в условиях уважения и трезвости"

ну как раз Путин вчера говорил про бросай пить
+3
-1
+2
когда вроде бы и сказал, но так ничего и не сказал.
+2
0
+2
Ответ Футбол, хоккей итд
В нынешних наших реалиях-условиях, их предложениЕ - относительно российских спортсменов выглядит щедрым.☝️ Уверен, наши олимпийцы согласны выступать на ОИ на их условиях, просто они боятся попасть в опалу со стороны наших чиновников и спортивных руководителей.🙃
Вот когда наши спортсмены начнут тренироваться на свои деньги и зарабатывать за счёт спонсоров и рекламы, а не за деньги из госбюджета. Тогда пусть действительно сами решают ехать или нет.
+1
0
+1
"Безопасность с самого начала была самым главным вопросом, который мобилизует всех".
На понятном языке: "МВД Франции не допустит спортсменов России на парижские Игры, ни в каком качестве. Причина!? Им не нужно повторения трагедии со сборной Израиля на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене".
+2
-2
0
В нынешних наших реалиях-условиях, их предложениЕ - относительно российских спортсменов выглядит щедрым.☝️
Уверен, наши олимпийцы согласны выступать на ОИ на их условиях, просто они боятся попасть в опалу со стороны наших чиновников и спортивных руководителей.🙃
+2
-2
0
Этот глинозёмец говорит то о чём его просят. Не верьте ему
+5
-5
0
Ответ timur055
Лицемерие высшего уровня. Большинство российских спортсменов уже не сможет выступить на этих ОИ, а он задвигает про единство
Бывают другие политики?
0
0
0
опять несёт какую-то наркоманию
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий