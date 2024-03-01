Макрон о допуске россиян в Париж-2024: «Спорт должен подразумевать единство. За это решение мы несем ответственность все вместе»
Эммануэль Макрон высказался о допуске российских спортсменов в Париж-2024.
«Спорт должен подразумевать единство. За это решение мы несем ответственность все вместе. Спортсмены под нейтральным флагом, в условиях уважения и трезвости, должны иметь возможность делать свою работу.
Безопасность с самого начала была самым главным вопросом, который мобилизует всех. Нас ждет колоссальная работа, все силы мобилизованы.
Международный олимпийский комитет определяет правила «нейтральности» для российских спортсменов. Думаю, что они соразмерны», – сказал президент Франции.
Мол, в таком случае мы демонстрируем единство и решение принимаем все вместе, а значит вроде никто конкретно если что не несёт ответственности.
Хитёр, собака)
Истинный политик.
ну как раз Путин вчера говорил про бросай пить
На понятном языке: "МВД Франции не допустит спортсменов России на парижские Игры, ни в каком качестве. Причина!? Им не нужно повторения трагедии со сборной Израиля на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене".
Уверен, наши олимпийцы согласны выступать на ОИ на их условиях, просто они боятся попасть в опалу со стороны наших чиновников и спортивных руководителей.🙃