Сихарулидзе о Валиевой: «Вокруг девочки разводится такая «бадяга», которая на 99% – чьи-то фантазии. Мы как общество должны поддержать Камилу в сложный момент»

Теги сборная России допинг Антон Сихарулидзе CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Антон Сихарулидзе считает, что о Камиле Валиевой тиражируют много фейков.

«Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая «бадяга», которая на 99% является просто чьими-то фантазиями. В моем понимании это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать.

И мне кажется, что поддержка эта – не фантазировать на тему [с делом] Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы.

А так мы создаем атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.

Сихарулидзе похвастался фигурным катанием в Госдуме. У нас к нему вопросы (не только про допинг)

56 комментариев
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У семьи Навального сейчас сложный момент
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Бадяга разводилась и употреблялась перед Олимпиадой,теперь терпите
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Так чего же федерация её утопила, а не поддержала?
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Общество не поддерживает допингистов, мы их отшиваем
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Спустя 2 года Сихарулидзе запел про благородство.
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дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать.

а ты тогда кто

исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) ?
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Да мы все два года наблюдали как вы ее поддерживали, позорище
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Не надо допинг употреблять было.Какая бедная несчастная девочка,пожалейте заслуженную допингистку.
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Прежде чем поддержать,общество хотело бы получить ответ на вопрос, кто надоумил принимать это лекарство, как мне кажется законный вопрос
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эт тип "давайте просто всё забудем, и будем жить, как будто ничего не произошло и Камилы не существовало?"...

самое лучшее, в этом деле, как раз то, что мотивировочную часть опубликовали!!! из неё мы узнали, 1. что Камилу, по сути, никто и не защищал... 2. что федра участвовала в "сливе" Камилы (иначе бы Тутберидзе в добровольно-приказном порядке отправили давать показание).... 3. что у девчонки, помимо тмз, и ещё "меню" бодибилдера было зачем-то и по чьему-то распоряжению перед ои "прописано"...
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Да уж с такими поддерживающими ,как вы и врагов не надо.
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Почитал негодующие камменты и разродился речью.
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Так вы же все молчите, вот и разводится.
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Ответ Александр
у федры нет таких ресурсов, чтобы её так "пропихивать"!.. по их комментариям что ли не видите - они давно о ней забыть то рады были, и в их мечтах, чтобы она исчезла бы из инфо-пространства, причём ещё год-два назад... и всё было как прежде... но именно этим "пропихиванием везде", им и не дают всё дело "под ковёр замести"...
Не думаю, что Камиле нужно, чтоб ее пропихивали, Хватит уже того, что эТ говорила ей улыбайся, смейся, когда девочке было плохо. Ками-игрушка в руках непорядочных людей.
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И что-же это за сказочные организации, которые прямо-таки должны что-то еще сказать по делу Валиевой?
А если не скажут?
Тогда и без выводов проживем!
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ну, деньги делятся не "мы как общество"...а, вот отвечать, так - "мы как общество"...
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Это точно глава федерации говорит ?
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Федерация уже поддержала, бездействием))
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Он давно на другой планете живёт... небось тоже вкачивал себе...
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"И мне кажется, что поддержка эта – не фантазировать на тему [с делом] Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы." Вот дает. А как же баннеры на 20 этажей и билборды во всех крупных городах, выступление всех депутатов с приближенными. Всех собрали, Даже Лозу с Волченковой подключили. Так выводы вы давно сделали. И все их давно слышали. Это все происки тех, кто нам сильно завидует.
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Валиеву и так все жалеют на словах только и научились что баннеры вешать ,да про одаренную фигуристку рассказывать.Реальных дел нет.
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Ответ spurshiken
У семьи Навального сейчас сложный момент
попросите спортс отдельную статью сделать, да сделает скорее всего, зачем совать его в фигурное катание, это как-то глупо...
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Ответ Александр Иванов
Общество-то поддерживает и дальше будет поддерживать (несколько сотен хейтеров не в счёт). А вот ффккр, судя по всему, не поддерживало Камилу и поддерживать не собирается. Два года хейтеры вопили про плюшки и грибы, только вот что-то не видно особых плюшек, да и грибов тоже не особо.
100% Про Камилу сейчас хотят забыть по-тихому. Это очень бросается в глаза
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Ответ sergey2022
Прежде чем поддержать,общество хотело бы получить ответ на вопрос, кто надоумил принимать это лекарство, как мне кажется законный вопрос
этот вопрос самый страшный. все умыли руки.
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Федерация за допинг?
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Поменьше впихивайте Валиеву куда надо и куда не надо. Зачем привезли ее в казань , ясно , что ей там делать нечего? Тутберидзе уже вычеркнула ее из участников шоу, видно она разобралась в документах. Камила молчит. наверно так велено, еще бы и СМИ замолчали.
Девушке надо успокоится и решить, как жить дальше.
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Бадяга от ушибов хорошо
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Мы своих не сдаем. По всей государственной вертикали.
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Иногда лучше промолчать . 2 года наша Федра хранила молчание и все возмущались этим безмолвием . А теперь после ярких выступлений рук-ва ясно , что лучше бы и дальше молчали .
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«… а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать…» - а ФФКР разве не есть именно та официальная организация, которая и должна что-либо сказать???? А Сихарулидзе ее глава или нет? Так можем он нам, родит, наконец, КТО именно в Федерации принял решение поставить спортсмена с непроверенной пробой в командник и кто решил не менять Валиеву на произвольную??? И не пора ли этого решившего отправить в отставку за несоответствие занимаемой должности ?
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