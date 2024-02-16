Сихарулидзе о Валиевой: «Вокруг девочки разводится такая «бадяга», которая на 99% – чьи-то фантазии. Мы как общество должны поддержать Камилу в сложный момент»
Антон Сихарулидзе считает, что о Камиле Валиевой тиражируют много фейков.
«Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая «бадяга», которая на 99% является просто чьими-то фантазиями. В моем понимании это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать.
И мне кажется, что поддержка эта – не фантазировать на тему [с делом] Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы.
А так мы создаем атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.
Сихарулидзе похвастался фигурным катанием в Госдуме. У нас к нему вопросы (не только про допинг)
а ты тогда кто
исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) ?
самое лучшее, в этом деле, как раз то, что мотивировочную часть опубликовали!!! из неё мы узнали, 1. что Камилу, по сути, никто и не защищал... 2. что федра участвовала в "сливе" Камилы (иначе бы Тутберидзе в добровольно-приказном порядке отправили давать показание).... 3. что у девчонки, помимо тмз, и ещё "меню" бодибилдера было зачем-то и по чьему-то распоряжению перед ои "прописано"...
А если не скажут?
Тогда и без выводов проживем!
Девушке надо успокоится и решить, как жить дальше.