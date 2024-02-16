Сихарулидзе о Валиевой: «Вокруг девочки разводится такая «бадяга», которая на 99% – чьи-то фантазии. Мы как общество должны поддержать Камилу в сложный момент»

Антон Сихарулидзе считает, что о Камиле Валиевой тиражируют много фейков.

«Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая «бадяга», которая на 99% является просто чьими-то фантазиями. В моем понимании это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать.

И мне кажется, что поддержка эта – не фантазировать на тему [с делом] Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы.

А так мы создаем атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.

Сихарулидзе похвастался фигурным катанием в Госдуме. У нас к нему вопросы (не только про допинг)