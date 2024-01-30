Россия сохранила 9-е место в медальном зачете Олимпиады-2022, США поднялись на 3-е место

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

Сборная России сохранила 9-е место в медальном зачете Олимпиады-2022.

Накануне Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.

Из-за этого сборная России по фигурному катанию лишилась золота командного турнира на Олимпиаде-2022. 

Теперь на счету РФ в общем зачете Игр-2022 5 золотых наград, 12 серебряных и 15 бронзовых, это по-прежнему девятое место в медальном зачете. 

Золото командного турнира перешло США. Теперь на счету американцев 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград, они обошли Китай и занимают в медальной зачете третье место.

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22 комментария
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Спорт при Путине сильно развился. Это вам не 90-ые. Вон, мы уже 9-ые😂😂😂
+14
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+4
Братишек наших, китайцев, подвинули супостаты! Совсем совести нет!
+7
-4
+3
Ответ IrbIS
достойное место зимней державы...жаль что не было соревнований по поеданию блинов с лопаты и выносу чужого имущества,
Стиралок и холодильников? )
+3
0
+3
Бессовестные спортивные чинуши годами строили систему, чтобы добывать результат любой ценой. Плоды этих трудов будут резонировать еще не раз, а отмываться от этого никто пока даже не собирается. Легче строить из себя мученников
+8
-5
+3
Ответ ретроградный меркурий
Также сборная США стала первой в медальном зачёте фигурного катания (2-0-1), сборная России переместилась на второе место (1-3-2)
Да не ной ты уже. Тут вообще,а не про 15 минут фигурки
+3
0
+3
Ответ Честный контроль
Пора послать МОК в #### и создать свой!
Свой Междуколхозный олимпийский комитет?
+2
0
+2
Пора послать МОК в #### и создать свой!
+12
-10
+2
Ответ Честный контроль
Пора послать МОК в #### и создать свой!
Свой МОК с игрой в очко и фигуристками?😆
+3
-1
+2
Вообще до одного места эти рейтинги..
+5
-3
+2
достойное место зимней державы...жаль что не было соревнований по поеданию блинов с лопаты и выносу чужого имущества,
+8
-6
+2
Ответ Black&White
Напомню, что сборной России не было на тех ОИ, это был ROC.
Пыня их послал в таком статусе,если что.
+2
-1
+1
Ответ Плеймейкер87
А результаты сочинской олимпиадой до сих пор пересматриваются?
Мужская эстафета в биатлоне вроде повисла в CAS. Остальное закончилось.
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А результаты сочинской олимпиадой до сих пор пересматриваются?
+1
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Сохранила, в контексте якобы достижение ... смешно звучит.
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Девятое место России по прежнему не радует.
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А что там с альтернативным подсчетом от наших жуликов?

Они же и так место считали по количеству медалей в общем количестве
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Ответ BaltimoreRavens
Спорт при Путине сильно развился. Это вам не 90-ые. Вон, мы уже 9-ые😂😂😂
Не все 90-е нужно ещё и захватывать, потому что в 92-м что летние в Барселоне, что зимние в Альбервиле выступала Объединённая команда из бывших советских республик (кроме Прибалтики). Я ради интереса месяц назад решил посмотреть динамику выступления сборной России как на летних ОИ, так и на зимних после 92-го. Результат меня не удивил - с каждой последующей Олимпиадой наша сборная падала всё ниже и ниже что по количеству золотых, что в общемедальном зачёте. Зато каждый функционер из своей федерации льёт в уши о небывалом росте результатов и количестве спортсменов мирового уровня, а также подрастающей молодёжи, которые продолжат славную традицию наших побед. Правда победы такие же, как и отрицательный рост экономики.
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Впереди планеты всей)
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Также сборная США стала первой в медальном зачёте фигурного катания (2-0-1), сборная России переместилась на второе место (1-3-2)
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