Россия сохранила 9-е место в медальном зачете Олимпиады-2022, США поднялись на 3-е место

Сборная России сохранила 9-е место в медальном зачете Олимпиады-2022.

Накануне Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.

Из-за этого сборная России по фигурному катанию лишилась золота командного турнира на Олимпиаде-2022.

Теперь на счету РФ в общем зачете Игр-2022 5 золотых наград, 12 серебряных и 15 бронзовых, это по-прежнему девятое место в медальном зачете.

Золото командного турнира перешло США. Теперь на счету американцев 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград, они обошли Китай и занимают в медальной зачете третье место.