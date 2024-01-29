Юношеские Олимпийские игры-2024. Бенке и Сов, Смит и Макпайк, Шан Кампильо и Вилейа покажут произвольные программы
29 января пары разыграют медали на турнире по фигурному катанию в рамках юношеской Олимпиады.
Фигурное катание
Юношеские Олимпийские игры-2024
Канвондо, Южная Корея
Пары
Произвольная программа
Начало – 5.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Пейтон Беллами-Мартинс – Кристоф Прадо (Австралия)
2. Каролина Шан Кампильо – Пау Вилейа (Испания)
3. Кайла Смит – Джаред Макпайк (США)
4. Анника Бенке – Коле Сов (Канада)
После короткой программы
1. Анника Бенке – Коле Сов (Канада) – 39,09
2. Кайла Смит – Джаред Макпайк (США) – 36,80
3. Каролина Шан Кампильо – Пау Вилейа (Испания) – 31,52
4. Пейтон Беллами-Мартинс – Кристоф Прадо (Австралия) – 29,03