Юношеские Олимпийские игры-2024. Бенке и Сов, Смит и Макпайк, Шан Кампильо и Вилейа покажут произвольные программы

29 января пары разыграют медали на турнире по фигурному катанию в рамках юношеской Олимпиады.

Фигурное катание

игры-2024

Канвондо, Южная Корея

Пары

Произвольная программа

Начало – 5.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Пейтон Беллами-Мартинс – Кристоф Прадо (Австралия)

2. Каролина Шан Кампильо – Пау Вилейа (Испания)

3. Кайла Смит – Джаред Макпайк (США)

4. Анника Бенке – Коле Сов (Канада)

После короткой программы

1. Анника Бенке – Коле Сов (Канада) – 39,09

2. Кайла Смит – Джаред Макпайк (США) – 36,80

3. Каролина Шан Кампильо – Пау Вилейа (Испания) – 31,52

4. Пейтон Беллами-Мартинс – Кристоф Прадо (Австралия) – 29,03