Маркус Крамер: «Ступак не собирается завершать карьеру в конце сезона»

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер высказался о планах олимпийской чемпионки в лыжной эстафете Юлии Ступак.

В нынешнем сезоне 28-летняя спортсменка пропускает большую часть соревнований. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что сезон может стать последним для Ступак.

«Разумеется, Юле очень тяжело не выступать на международном уровне. И она не единственная, у кого бывают взлеты и падения в плане мотивации. Но она не собирается завершать карьеру в конце этого сезона. Я уверен, что слова Вяльбе – это всего лишь попытка поднажать на Юлю», – сказал Крамер.