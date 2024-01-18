Маркус Крамер: «Ступак не собирается завершать карьеру в конце сезона»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер высказался о планах олимпийской чемпионки в лыжной эстафете Юлии Ступак.

В нынешнем сезоне 28-летняя спортсменка пропускает большую часть соревнований. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что сезон может стать последним для Ступак.

«Разумеется, Юле очень тяжело не выступать на международном уровне. И она не единственная, у кого бывают взлеты и падения в плане мотивации. Но она не собирается завершать карьеру в конце этого сезона. Я уверен, что слова Вяльбе – это всего лишь попытка поднажать на Юлю», – сказал Крамер.

5 комментариев
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Смотри-ка ты, тяжело.
Как будто она лидер который на голову всех сильнее в России.
Это Непряевой в прошлом сезоне было тяжело, скучно.
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Самой-то ей с чего завершать? Нечего не делаешь, а зарплату платят - красота. Так что пока она сама соизволит завершить мы не дождемся, надо объективно- принудительно - по результатам сезона.
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Кто не работает -тот ест -учись студент.
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Конечно, футболки-то надо продавать
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