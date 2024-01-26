Юношеские Олимпийские игры-2024. Смит и Макпайк, Бенке и Сов, Беллами-Мартинс и Прадо выступят с короткими программами

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27 января пары выступят с короткими программами на юношеских Олимпийских играх.

Фигурное катание

Юношеские Олимпийские игры-2024

Канвондо, Южная Корея

Пары 

Короткая программа

Начало – 7.30 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Кайла Смит – Джаред Макпайк (США)

2. Анника Бенке – Коле Сов (Канада)

3. Пейтон Беллами-Мартинс – Кристоф Прадо (Австралия)

4. Каролина Шан Кампильо – Пау Вилейа (Испания)

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