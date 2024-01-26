Юношеские Олимпийские игры-2024. Смит и Макпайк, Бенке и Сов, Беллами-Мартинс и Прадо выступят с короткими программами
27 января пары выступят с короткими программами на юношеских Олимпийских играх.
Фигурное катание
Юношеские Олимпийские игры-2024
Канвондо, Южная Корея
Пары
Короткая программа
Начало – 7.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Кайла Смит – Джаред Макпайк (США)
2. Анника Бенке – Коле Сов (Канада)
3. Пейтон Беллами-Мартинс – Кристоф Прадо (Австралия)
4. Каролина Шан Кампильо – Пау Вилейа (Испания)