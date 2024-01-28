Юношеские Олимпийские игры-2024. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман выиграли ритм-танец, Илин и Кейн – 2-е, Ким и Ли – 3-и
Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман выиграли ритм-танец на юношеской Олимпиаде.
Фигурное катание
Юношеские Олимпийские игры-2024
Канвондо, Южная Корея
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 62,39
2. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 57,46
3. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея) – 52,99
4. Одра Ганс – Майкл Бутсан (Канада) – 52,99
5. Андреа Псурна – Яхим Новак (Чехия) – 51,22
6. Лю Тун – Гэ Цюаньшо (Китай) – 50,92
7. Эшли Слэттер – Атль Онгай-Перес (Великобритания) – 50,91
8. Миа Ли Майер – Давиде Кальдерари (Италия) – 50,57
9. Кэролайн Кравец – Джейкоб Старк (Канада) – 47,98
10. Зои Бьянки – Пьетро Рота (Италия) – 41,50
11. София Рекунова – Денис Федянкин (Украина) – 35,76
12. Клара Влчкова – Томаш Влчек (Чехия) – 33,09