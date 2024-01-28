Юношеские Олимпийские игры-2024. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман выиграли ритм-танец, Илин и Кейн – 2-е, Ким и Ли – 3-и

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Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман выиграли ритм-танец на юношеской Олимпиаде.

Фигурное катание

Юношеские Олимпийские игры-2024

Канвондо, Южная Корея

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 62,39

2. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 57,46

3. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея) – 52,99

4. Одра Ганс – Майкл Бутсан (Канада) – 52,99

5. Андреа Псурна – Яхим Новак (Чехия) – 51,22

6. Лю Тун – Гэ Цюаньшо (Китай) – 50,92

7. Эшли Слэттер – Атль Онгай-Перес (Великобритания) – 50,91

8. Миа Ли Майер – Давиде Кальдерари (Италия) – 50,57

9. Кэролайн Кравец – Джейкоб Старк (Канада) – 47,98

10. Зои Бьянки – Пьетро Рота (Италия) – 41,50

11. София Рекунова – Денис Федянкин (Украина) – 35,76

12. Клара Влчкова – Томаш Влчек (Чехия) – 33,09

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