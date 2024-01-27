Мозер об участии детей в прыжковом чемпионате: «Понятно, что взрослым спортсменам обидно. Многие из них снялись, понимая, что они не выиграют»

Мозер считает, что объединить взрослых и детей на прыжковом ЧР было правильным решением.

Чемпионами России по прыжкам среди фигуристов стали 12-летняя и 14-летний .

«Правильно ли объединять взрослых и детей в одно соревнование? Это дает стимул, становится интереснее смотреть детские соревнования, вы же видите, что проходит.

Уровень катания наши дети показывают очень высокий, эти дети – потенциально те, кто будет выступать на Олимпиаде 2030 года, они уже готовятся выступать перед публикой.

Понятно, что взрослым спортсменам обидно, есть разница между детьми, которые легкие и воздушные, для взрослых – это сложно, многие из них снялись с соревнований, понимая, что они не выиграют.

Иногда надо делать такие вещи, чтобы взбодрить, чтобы взрослые понимали, что есть дети, которые растут и которые наступят им на пятки.

Здорово, что мы это видим, что мы знаем, что у нас талантливые дети», – сказала генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер.

«Дети не должны решать судьбу турнира – это негуманно». Что не так с прыжковым шоу фигуристов?

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых