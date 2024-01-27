Мозер об участии детей в прыжковом чемпионате: «Понятно, что взрослым спортсменам обидно. Многие из них снялись, понимая, что они не выиграют»

Теги сборная России Нина Мозер Арсений Федотов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Мозер считает, что объединить взрослых и детей на прыжковом ЧР было правильным решением.

Чемпионами России по прыжкам среди фигуристов стали 12-летняя Маргарита Базылюк и 14-летний Арсений Федотов.

«Правильно ли объединять взрослых и детей в одно соревнование? Это дает стимул, становится интереснее смотреть детские соревнования, вы же видите, что проходит.

Уровень катания наши дети показывают очень высокий, эти дети – потенциально те, кто будет выступать на Олимпиаде 2030 года, они уже готовятся выступать перед публикой.

Понятно, что взрослым спортсменам обидно, есть разница между детьми, которые легкие и воздушные, для взрослых – это сложно, многие из них снялись с соревнований, понимая, что они не выиграют.

Иногда надо делать такие вещи, чтобы взбодрить, чтобы взрослые понимали, что есть дети, которые растут и которые наступят им на пятки.

Здорово, что мы это видим, что мы знаем, что у нас талантливые дети», – сказала генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер. 

«Дети не должны решать судьбу турнира – это негуманно». Что не так с прыжковым шоу фигуристов?

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых

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20 комментариев
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Интересно, а кто снялся именно из-за боязни детей? Лиза вон вообще не парилась.
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Ну если кто-то испугался и снялся, он и у взрослых бы не выиграл наверно тоже. Взрослые прыгуны немного не дотянули до победы, сами ошиблись.
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Да кто из взрослых топовых фигуристов снялся из-за обиды на "мелких" и страха проиграть им? Если боятся проиграть, значит и не надо таким соревноваться, пусть просто катаются ради удовольствия.
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А кто из взрослых снялся ? Неужто были такие, которые проходили по регламенту (были приглашены) на прыжковый чемпионат, а потом отказались?
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Мадонна фигурного катания уже двойной в степ делает
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Ответ N-fox
Интересно, а кто снялся именно из-за боязни детей? Лиза вон вообще не парилась.
Только Валиева.
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Ответ N-fox
Интересно, а кто снялся именно из-за боязни детей? Лиза вон вообще не парилась.
Так Лиза в личные и не заявлялась.
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Ответ KMR
Комментарий скрыт
Проблема есть. Я порывался попасть на выступления юниоров, когда те были в моём городе - меня послали куда подальше. Был готов заплатить, но без вариантов. На юниоров не продают билеты, без билетов отношение такое как есть. Иногда дают бесплатные билеты, которые за минуту разбирают те кто идти и не думает вовсе.
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согласна с Мозер.
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Для взрослых это классная тренироака.
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Самое честное объяснение почему допустили детей - что иначе было бы чудовищное падение уровня соревнования в сравнении с прошлым годом. В остальном, всегда при прочих равных предпочитаю смотреть молодых восходящих спортсменов, а не оглядываться назад на увядание. Кто хочет посмотреть на зреломужское тело, тому Ягудин и конкурс шоу программ. Ягудин же победил в свои 40+.
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Ответ Irina037
А здесь сами заявки подавали,а не ждали приглашения.Ну , например,Валиева,Синицына,Фролова. Достаточно было в команде объявления,а в личке только раздельно
Валиева проходила, но снялась, остальные не заявлялись
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Ответ Храбрая виолончелистка
А кто из взрослых снялся ? Неужто были такие, которые проходили по регламенту (были приглашены) на прыжковый чемпионат, а потом отказались?
Да, была. По регламенту проходили в командник призёры взрослого ЧР
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Ответ KMR
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