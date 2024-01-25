Косторная показала, как исполняет тодес: «Элемент на 4-й уровень выучить несложно, но собрать их вместе несколько – действительно нелегко»

Алена Косторная показала, как исполняет тодес вместе с Георгием Куницей.

«Дорогие друзья, надеюсь, больше мне не придется объяснять простые вещи. Элемент на 4-й уровень выучить несложно, но собрать вместе несколько элементов на 4-й уровень – это действительно нелегко.

А требовать ювелирного исполнения, от тех, кто этот элемент только что выучил, – равносильно тому, что вы будете требовать шагов от ребенка, который только научился вставать на ноги.

Я старалась понятно объяснить, и надеюсь, больше таких вопросов возникать не будет», – написала фигуристка, опубликовав видео в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Косторная и Куница заняли девятое место на чемпионате России в парном катании.