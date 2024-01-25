Косторная показала, как исполняет тодес: «Элемент на 4-й уровень выучить несложно, но собрать их вместе несколько – действительно нелегко»

Теги сборная России видео пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная показала, как исполняет тодес вместе с Георгием Куницей.

«Дорогие друзья, надеюсь, больше мне не придется объяснять простые вещи. Элемент на 4-й уровень выучить несложно, но собрать вместе несколько элементов на 4-й уровень – это действительно нелегко.

А требовать ювелирного исполнения, от тех, кто этот элемент только что выучил, – равносильно тому, что вы будете требовать шагов от ребенка, который только научился вставать на ноги.

Я старалась понятно объяснить, и надеюсь, больше таких вопросов возникать не будет», – написала фигуристка, опубликовав видео в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Косторная и Куница заняли девятое место на чемпионате России в парном катании.

12 комментариев
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Ален, никто и не требует ювелирного исполнения. Вернее, требуют - но только в ответ на ваши требования высоких оценок. Требуете- извольте исполнять чисто и качественно
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Так ты не требуй оценок высоких и проблем нет. Да и на 4 уровень не докрутила
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Алёнка молодец, что учит элементы за короткий срок. Но вместо того, чтобы очевидные вещи объяснять другим, стоит принять это самой.
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Работа идёт и постепенно приходит понимание специфики парного катания, его нюансы, переоценка своих возможностей и оценка перспектив. Болею за пару и верю в их прогресс, надеюсь увидеть красоту и эстетику на льду
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Тут нужен чемп по тодесам. Один тодес же собрать легче,чем прогу
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Гоша ещё прибавил кажется.
Кто шарит в тодесах, что скажете?
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Ответ Agura
Звёздная болезнь в самом разгаре. Уважение к любителям фигурного катания полностью отсутствует.
Алёнка умеет выражаться резко, а здесь-то что не так? В своём канале объяснила, почему у неё не всегда получаются элементы так, как хотелось бы.
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Ответ B.Jones
Гоша ещё прибавил кажется. Кто шарит в тодесах, что скажете?
Не шарю, но мне понравилось 🙂.
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