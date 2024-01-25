Глеб Лутфуллин: «Мише Коляде чуть-чуть доработать – и он бы стабильно делал четверной аксель»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Глеб Лутфуллин считает, что Михаил Коляда мог бы прыгать четверной аксель.

Коляда – бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по фигурному катанию. В июле 2023-го он приостановил карьеру.

– Если не ошибаюсь, Алексей Николаевич (Мишин) в каком-то интервью рассказывал, что у вас в группе Михаил Коляда пробовал четверной аксель.

– Возможно, еще Женя (Семененко) пробовал, но точно не помню, я пока не делал. Мише чуть-чуть доработать – и он бы стабильно делал четверной аксель. Это просто фантастика, у него очень техничный аксель.

У меня пока беда с акселями в этом сезоне, на тренировках бывает хороший пролет, а на соревнованиях в голове появляются мысли: «Аксель – сложный прыжок», и я не могу себя освободить, – сказал фигурист Лутфуллин.

На данный момент только американец Илья Малинин исполняет четверной аксель на соревнованиях.

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