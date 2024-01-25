Глеб Лутфуллин: «Мише Коляде чуть-чуть доработать – и он бы стабильно делал четверной аксель»

Глеб Лутфуллин считает, что Михаил Коляда мог бы прыгать четверной аксель.

Коляда – бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по фигурному катанию. В июле 2023-го он приостановил карьеру.

– Если не ошибаюсь, Алексей Николаевич (Мишин) в каком-то интервью рассказывал, что у вас в группе Михаил Коляда пробовал четверной аксель.

– Возможно, еще Женя (Семененко) пробовал, но точно не помню, я пока не делал. Мише чуть-чуть доработать – и он бы стабильно делал четверной аксель. Это просто фантастика, у него очень техничный аксель.

У меня пока беда с акселями в этом сезоне, на тренировках бывает хороший пролет, а на соревнованиях в голове появляются мысли: «Аксель – сложный прыжок», и я не могу себя освободить, – сказал фигурист Лутфуллин.

На данный момент только американец Илья Малинин исполняет четверной аксель на соревнованиях.