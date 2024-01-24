Участница проекта «Большие девочки» Усманилаева о Тутберидзе: «Если она говорила, что -4 кг в неделю — мало, я прислушивалась»
Амина Усманилаева, участница проекта «Большие девочки», поделилась мнением об Этери Тутберидзе.
Тутберидзе выступила ведущей шоу о похудении, которое выйдет в эфир 9 февраля на канале «Пятница».
— Какое у вас сложилось мнение об Этери Тутберидзе за время съемок?
— Считаю, в каждом коллективе должен быть такой человек, как Этери Георгиевна — а особенно в нашем тяжелом деле похудения: сильный, непоколебимый, с жестким характером и суровыми, но действенными методами.
Когда я шла на проект, знала, что это будет такое место, где нельзя себя жалеть. Все лишние килограммы пришли из жалости к себе и мнения, что я и так хорошенькая. А это уже привело к тому, что я стою такая, огромная и неподъемная шайба, и не знаю, куда себя деть.
Этери Георгиевна научила меня не мириться с тем, что меня не устраивало, требовать от себя большего, прикладывать больше усилий, больше работать и никогда себя не жалеть. Она была самым значимым человеком для меня на проекте и помогала держать планку.
Если Этери Георгиевна говорила, что -4 кг в неделю — мало, я прислушивалась к Тутберидзе.
— Как вы можете охарактеризовать Тутберидзе?
— Это очень стойкий, непоколебимый человек, который не приемлет какую-либо слабость, — сказала Усманилаева.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
Хотя если прям очень большой вес, то это водичка может выходить.
Просто мир вверх тормашками и карнавальная культура, прямо по Бахтину.
И кожа растянутая, болтающаяся фартуком, сказала "привет, я на пмж к тебе".
Треш какой-то. Хотя, репутация Тутберидзе потеряно задолго до участия в этой программе