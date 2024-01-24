Амина Усманилаева, участница проекта «Большие девочки», поделилась мнением об Этери Тутберидзе.

Тутберидзе выступила ведущей шоу о похудении, которое выйдет в эфир 9 февраля на канале «Пятница».

— Какое у вас сложилось мнение об за время съемок?

— Считаю, в каждом коллективе должен быть такой человек, как Этери Георгиевна — а особенно в нашем тяжелом деле похудения: сильный, непоколебимый, с жестким характером и суровыми, но действенными методами.

Когда я шла на проект, знала, что это будет такое место, где нельзя себя жалеть. Все лишние килограммы пришли из жалости к себе и мнения, что я и так хорошенькая. А это уже привело к тому, что я стою такая, огромная и неподъемная шайба, и не знаю, куда себя деть.

Этери Георгиевна научила меня не мириться с тем, что меня не устраивало, требовать от себя большего, прикладывать больше усилий, больше работать и никогда себя не жалеть. Она была самым значимым человеком для меня на проекте и помогала держать планку.

Если Этери Георгиевна говорила, что -4 кг в неделю — мало, я прислушивалась к Тутберидзе.

— Как вы можете охарактеризовать Тутберидзе?

— Это очень стойкий, непоколебимый человек, который не приемлет какую-либо слабость, — сказала Усманилаева.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери