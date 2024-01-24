Участница проекта «Большие девочки» Усманилаева о Тутберидзе: «Если она говорила, что -4 кг в неделю — мало, я прислушивалась»

Теги телевидение светская хроника Этери Тутберидзе Фигурное катание

Амина Усманилаева, участница проекта «Большие девочки», поделилась мнением об Этери Тутберидзе.

Тутберидзе выступила ведущей шоу о похудении, которое выйдет в эфир 9 февраля на канале «Пятница». 

— Какое у вас сложилось мнение об Этери Тутберидзе за время съемок?

— Считаю, в каждом коллективе должен быть такой человек, как Этери Георгиевна — а особенно в нашем тяжелом деле похудения: сильный, непоколебимый, с жестким характером и суровыми, но действенными методами.

Когда я шла на проект, знала, что это будет такое место, где нельзя себя жалеть. Все лишние килограммы пришли из жалости к себе и мнения, что я и так хорошенькая. А это уже привело к тому, что я стою такая, огромная и неподъемная шайба, и не знаю, куда себя деть.

Этери Георгиевна научила меня не мириться с тем, что меня не устраивало, требовать от себя большего, прикладывать больше усилий, больше работать и никогда себя не жалеть. Она была самым значимым человеком для меня на проекте и помогала держать планку.

Если Этери Георгиевна говорила, что -4 кг в неделю — мало, я прислушивалась к Тутберидзе.

— Как вы можете охарактеризовать Тутберидзе?

— Это очень стойкий, непоколебимый человек, который не приемлет какую-либо слабость, — сказала Усманилаева.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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19 комментариев
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Вроде считается вредным терять 4-5 кг за неделю. Слишком быстро, стресс для организма, который может привести к другим проблемам.
Хотя если прям очень большой вес, то это водичка может выходить.
+25
-4
+21
Тренерша юниорок теперь у нас врач-диетолог, полуграмотные фигуристки лезут в журналистику и становятся ведущими, а в топе обсуждаемых тем -- подвиги 12-леток....
Просто мир вверх тормашками и карнавальная культура, прямо по Бахтину.
+37
-22
+15
А лечить их потом Тутберидзе будет за счёт своих средств?
+14
-3
+11
Дожились, теперь на спортивном сайте будем читать участников Похуделок.... Кто следующий?
+12
-2
+10
Ну да. Писярик скинул, сто кэгэ вернулось обратно через год.
И кожа растянутая, болтающаяся фартуком, сказала "привет, я на пмж к тебе".
+9
-1
+8
Ответ Montenegro Serbian
Вроде считается вредным терять 4-5 кг за неделю. Слишком быстро, стресс для организма, который может привести к другим проблемам. Хотя если прям очень большой вес, то это водичка может выходить.
Для их веса это не много. Вот если бы человек, который весит 65, похудел бы на 5 кг, то другое дела. А там 165.
+13
-5
+8
Ответ Viks
"она говорила, что -4 кг в неделю — мало" --- Ахренеть! Это почти смертельный номер! 1кг в месяц - это нормальное похудение, безопасное для здоровья - это знает любой вменемый.
Да не, 1 кг в месяц правда мало. При большом весе в первое время отвес в условные 4-6 кг в месяц - это нормально. Но не постоянные 4 кг в неделю, если это, конечно, не отёчность сходит.
+9
-2
+7
Ответ Mikhail Lopatin
Тренерша юниорок теперь у нас врач-диетолог, полуграмотные фигуристки лезут в журналистику и становятся ведущими, а в топе обсуждаемых тем -- подвиги 12-леток.... Просто мир вверх тормашками и карнавальная культура, прямо по Бахтину.
Там был врач- диетолог. Э. Т, как контролёр
+8
-3
+5
У ЭГ такая харизмища, что можно и похудеть,и запрыгать,и много чего ещё...)) ЭГ пригодилась бы во многих проблемных вопросах))
+15
-11
+4
Кошмар, ну и методы у Тутберидзе.
+6
-5
+1
Не зря Машкабест истерила о потере репутации Тутберидзе после этого шоу.
Треш какой-то. Хотя, репутация Тутберидзе потеряно задолго до участия в этой программе
+3
-2
+1
Ответ Sky Smoker
Да не, 1 кг в месяц правда мало. При большом весе в первое время отвес в условные 4-6 кг в месяц - это нормально. Но не постоянные 4 кг в неделю, если это, конечно, не отёчность сходит.
Если они весят хорошо зв 100, то 4 кг в неделю возможно, но если ты весишь 50, то какие 4 кг в неделю?
+4
-3
+1
Ответ Sky Smoker
Да не, 1 кг в месяц правда мало. При большом весе в первое время отвес в условные 4-6 кг в месяц - это нормально. Но не постоянные 4 кг в неделю, если это, конечно, не отёчность сходит.
Ты про кого? Про тушу 200 кг? - А я про фигуристок.
+2
-1
+1
"она говорила, что -4 кг в неделю — мало" --- Ахренеть! Это почти смертельный номер! 1кг в месяц - это нормальное похудение, безопасное для здоровья - это знает любой вменемый.
+10
-10
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В комментариях собрался консилиум диетологов.
+2
-2
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Похуделки теперь надолго !
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