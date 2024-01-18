«Я сказал: «Нам нужна Тутберидзе». Коллеги ответили хором: «Она пошлет нас в жопу». Гендиректор «Пятницы» о запуске шоу про похудение

Теги телевидение сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

На канале «Пятница» заявили, что ждали жесткого ответа Тутберидзе на приглашение.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе станет ведущей шоу про похудение «Большие девочки». Оно выйдет на канале «Пятница» в феврале.

«Когда мы решили запустить на «Пятнице» гранд-шоу «Большие девочки», первым делом сели обсуждать, кто станет наставником девчонок. Девчонок, каждая из которых – это 120 кг нежности, ярости и прокрастинации.

Я сказал: «Нам нужна Этери Тутберидзе». Коллеги ответили хором: «Она пошлет нас в жопу». Я говорю: «Ребята, это мой крест, но нести его вам!» – написал генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия в своем телеграм-канале.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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35 комментариев
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Шоу «Большие девочки» уже интегрировали в календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24?
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Мужичок с юмором и не из трусливых
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Ответ Татьяна Семёновна
Какие "интеллигентные" коллеги у Н.Картозии! Не совестно подобные версии озвучивать в СМИ? Своим высоким слогом сами себя и заткнули в предпологаемое место, куда их отправит ЭГТ!
Я думаю они благодаря этому слогу и нашли общий язык с Этери )
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В шоу "Большие девочки" позвали тренера маленьких девочек.
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Вот так Картоз спродюсировал себя и в мир Спортса)
Крутой дядька и тг канал познавательный, рекомендую.
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Ну точно ее человечек
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Какие "интеллигентные" коллеги у Н.Картозии! Не совестно подобные версии озвучивать в СМИ? Своим высоким слогом сами себя и заткнули в предпологаемое место, куда их отправит ЭГТ!
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В комментариях за такие слова наказывают, а тут аж в заголовок вынесли)))
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Какой высокий слог. Что у журналистов, что у этого "директора"
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Фигурное катание - это не опа Тутберидзе...
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Ответ Kareglazaya
В комментариях за такие слова наказывают, а тут аж в заголовок вынесли)))
В заголовке выше тоже ))
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Они нашли друг друга.
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Ответ Татьяна Семёновна
Какие "интеллигентные" коллеги у Н.Картозии! Не совестно подобные версии озвучивать в СМИ? Своим высоким слогом сами себя и заткнули в предпологаемое место, куда их отправит ЭГТ!
ЭТ, может и покруче приложить, так что пусть готовятся..
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Мдаааа, "срать", "жопа" ... нашли друг друга ЭТ и Пятница!
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Ответ cheffcheck
Не та нынче Тутберидзе, не та)) Растаяла Снежная Королева.
скоржопилась)
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Завтра пятница вот гендир вместе со своим каналом пусть туда и идёт...
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Ответ cheffcheck
Не та нынче Тутберидзе, не та)) Растаяла Снежная Королева.
Снежная Королёва это Навка , ее газовой горелкой не не ростопишь , у ейного мужа - ледяные чары..
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Ответ polinarmax
ой, какие у нас интеллигенты в комментариях. слово "жопа" впервые в своей жизни слышите?
"Жопа есть, а слова такого нет" ©
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Ответ Ирина Иванова
Шоу «Большие девочки» уже интегрировали в календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24?
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Ответ Verhovn
Плюс за то, что знаете Цветаеву и Бродского. Но в целом, ваш месседж сквозит злобой и какой-то безнадëгой. Может просто добрее надо быть?
Какой злобой?)) У Вас просто нет чувства юмора)) Добрее меня нет. Они правда поразительно похожи. Поэтому я предлагаю им присмотреться друг к другу. Может я их купидон😁 Как там раньше говорили: "Сотрудники пятницы, у нас товар, у вас купец"...
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Коллеги ответили хором "а кто это?"
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Этот грузин оригинальный человек. Погуглила. Себя называет диктатором, но с портфелем партнерских предложений😁, перфекционист и трудоголик. Любит Бродского(не Цветаеву конечно, но близко) Выражается поэтически. Например так: "Я просто хочу, чтобы талантливый человек прочёл талантливую вещь и осколок его души залетел в душу к тому, кто в этот момент у экрана". Сторонник того, что "Без скандала нет канала". И, как мы все видим, очень культурный и образованный человек. И знаете что я думаю? Ему надо жениться на Гогиевне. Во-первых, они поразительно подходят, а во вторых надо нести этот крест до конца и самому лично!
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Картозия - крутой и веселый дядька. Помню его интервью Солодникову (ещенепознер), смешные байки там травил про телевизионную кухню. Пятницу раньше смотрел из-за Орла и Решки и Мир наизнанку, отличные трэвел-шоу, сейчас у них в основном одна готовка, да женские истории (пацанки, свадьбы и пр.), поскучнее стал контент. Изредка с женой за компанию поглядываю, в качестве эскапизма от происходящего
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причем тут ФК?
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Не та нынче Тутберидзе, не та)) Растаяла Снежная Королева.
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Один московский с частично грузинскими корнями и фамилией уговорил другую московскую наполовину грузинку просто потому что хотят хайпа и пиара.
Как уже писал, в нынешних условиях бана материальные соображения тоже имеют место быть. А времени из-за бана же в этой части сезона хватает - остались только ПР и Спартакиада.
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ну молодец, что не побоялись предложить, а то ведь оно как по жизни, к красивым да успешным обычно мужички боятся подкатить )
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