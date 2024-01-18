«Я сказал: «Нам нужна Тутберидзе». Коллеги ответили хором: «Она пошлет нас в жопу». Гендиректор «Пятницы» о запуске шоу про похудение

На канале «Пятница» заявили, что ждали жесткого ответа Тутберидзе на приглашение.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе станет ведущей шоу про похудение «Большие девочки». Оно выйдет на канале «Пятница» в феврале.

«Когда мы решили запустить на «Пятнице» гранд-шоу «Большие девочки», первым делом сели обсуждать, кто станет наставником девчонок. Девчонок, каждая из которых – это 120 кг нежности, ярости и прокрастинации.

Я сказал: «Нам нужна Этери Тутберидзе». Коллеги ответили хором: «Она пошлет нас в жопу». Я говорю: «Ребята, это мой крест, но нести его вам!» – написал генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия в своем телеграм-канале.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери