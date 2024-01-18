Гендиректор «Пятницы»: «Имя Этери означает «воздушная», «высоко парящая», «небесная» и «я тебе конек сейчас в жопу засуну». Воспитывает, но может и покарать»
Гендиректор «Пятницы» рассказал, с чем у него ассоциируется Этери Тутберидзе.
Ранее стало известно, что заслуженный тренер России Тутберидзе станет ведущей шоу про похудение «Большие девочки». Оно выйдет на канале «Пятница» в феврале.
«Имя Этери означает «воздушная», «высоко парящая», «небесная» и «я тебе конек сейчас в жопу засуну». Она и Родина-мать, и богиня Кали для своих фигуристок. Воспитывает, воспитывает, но может и покарать.
Этери Георгиевна Тутберидзе – образец той трудовой этики, которую я так люблю. Либо становишься чемпионом – либо под лед закатаем. Даже такие сатрапы, как я и Константин Ивлев, ходят перед ней на мягких лапах», – написал генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия в своем телеграм-канале.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
Но ничего страшного, все равно предлагаю
Позволяет представить качество передачи
Её изображают с кинжалом в одной руке и отрезанной головой в другой. Еще две руки тоже готовы карать.
Сублимирует, наверное