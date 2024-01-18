Гендиректор «Пятницы»: «Имя Этери означает «воздушная», «высоко парящая», «небесная» и «я тебе конек сейчас в жопу засуну». Воспитывает, но может и покарать»

Гендиректор «Пятницы» рассказал, с чем у него ассоциируется Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России Тутберидзе станет ведущей шоу про похудение «Большие девочки». Оно выйдет на канале «Пятница» в феврале.

«Имя Этери означает «воздушная», «высоко парящая», «небесная» и «я тебе конек сейчас в жопу засуну». Она и Родина-мать, и богиня Кали для своих фигуристок. Воспитывает, воспитывает, но может и покарать.

Этери Георгиевна Тутберидзе – образец той трудовой этики, которую я так люблю. Либо становишься чемпионом – либо под лед закатаем. Даже такие сатрапы, как я и Константин Ивлев, ходят перед ней на мягких лапах», – написал генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия в своем телеграм-канале.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери