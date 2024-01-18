Гендиректор «Пятницы»: «Имя Этери означает «воздушная», «высоко парящая», «небесная» и «я тебе конек сейчас в жопу засуну». Воспитывает, но может и покарать»

Теги телевидение сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Гендиректор «Пятницы» рассказал, с чем у него ассоциируется Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России Тутберидзе станет ведущей шоу про похудение «Большие девочки». Оно выйдет на канале «Пятница» в феврале.

«Имя Этери означает «воздушная», «высоко парящая», «небесная» и «я тебе конек сейчас в жопу засуну». Она и Родина-мать, и богиня Кали для своих фигуристок. Воспитывает, воспитывает, но может и покарать.

Этери Георгиевна Тутберидзе – образец той трудовой этики, которую я так люблю. Либо становишься чемпионом – либо под лед закатаем. Даже такие сатрапы, как я и Константин Ивлев, ходят перед ней на мягких лапах», – написал генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия в своем телеграм-канале.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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57 комментариев
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А если я предложу засунуть посты из телеги гендиректора «Пятницы» в жопу тому «журналисту», который сто «новостей» про жопу, Тутберидзе и «Пятницу», на главную пихает, то меня опять забанят за оскорбления.
Но ничего страшного, все равно предлагаю
+39
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+35
Этери уже начинает жалеть, что поучаствовала . Это комплименты похлеще чем у Джигурды.
+34
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+30
Из отрывков интервью продюсера Пятницы,", я понял,что жопа "это его проблемная точка.
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0
+26
Ответ Екатерина К
Этери уже начинает жалеть, что поучаствовала . Это комплименты похлеще чем у Джигурды.
Так наоборот попала в комфортную для себя среду, директор Пятницы кстати тоже грузин
+19
-4
+15
вобщем тутберидзе нашла свой канал, выражения на одной волне, ещё ягудина и ТАТ туда же на "пятницу"
+19
-5
+14
Гендиректора явно триггерит слово жопа
+13
0
+13
Что у них там на "Пятнице" творится?! Где обучались все тамошние специалисты, раз имеют такой лексикон?
+15
-3
+12
Что то слишком сильная фиксация на пятых точках и фекалиях,
Позволяет представить качество передачи
+11
0
+11
Ответ Viks
«я тебе конек сейчас в жопу засуну» --- Это всё, что о них надо знать.
О гендиректоре Пятницы .
+13
-4
+9
Ну я понимаю рейтинги и асе такое, но пора тормозить и вспомнить, что пользователям вы не разрешаете так изъясняться
+9
-1
+8
Ответ Алина Бель
в МГУ, естественно. на журфаке. Пятница - лучший без оговорок - сейчас тв-канал
А в их случае "МГУ" - это "Могу Грубо Услать"?
+8
0
+8
Пятница становится, каким-то жопным каналом.
+8
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+7
Жалкая попытка раскрутить очередное дерьмовое шоу о том, что бы сожрать, чтобы похудеть.
+7
0
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Какое днище. "Пятница" и Тутберидзе так стараются хайпануть на своём дешманском, никому не интересном "проекте", что ажно вспотели.
+9
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+6
«я тебе конек сейчас в жопу засуну» --- Это всё, что о них надо знать.
+13
-7
+6
канал пятница и жопа, близнецы братья...) ну или сестры..)
+5
0
+5
"Свояк свояка видит из далека." родственное пртяжение.
+8
-3
+5
На "Пятнице" поклонники ЛГБТ рулят?
+5
0
+5
Ответ ДИОНИС
Что у них там на "Пятнице" творится?! Где обучались все тамошние специалисты, раз имеют такой лексикон?
Там же одно время была Ивлеева, вот и научила не заморачиваться с вежливостью
+3
0
+3
ЭГ: "Откуда info?" 😂
+7
-4
+3
Николай Контузия
+4
-1
+3
Ответ Екатерина К
О гендиректоре Пятницы .
Картозия, как я могу понять по его текстам и интервью, реально умный мужик. Просто он раскручивает свой новый проект на языке, понятном целевой аудитории этого проекта. Какую целевую аудиторию он хочет привлечь такими заявлениями - это уже другой вопрос. Но в таких заявлениях продуманы каждое слово и каждая буква))
+5
-2
+3
Гендиректора Пятницы уволить. Передачу закрыть. Это ведь почти голая вечеринка, только словесная. И это только анонсы.А что шоу нам преподнесет? Даже страшно подумать. ( Смотреть не буду).
+3
0
+3
После "перлов" гендиректора у меня появились большие сомнения в его умственном и душевном здоровье. Грязноязыкий Картозия!
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0
+3
Ответ Арсений1990
Богиня Кали? Привлечь этого чувачка за оскорбление чувств верующих!
Это не та богиня и верующие, которых можно оскорбить.)
Её изображают с кинжалом в одной руке и отрезанной головой в другой. Еще две руки тоже готовы карать.
+2
0
+2
Ответ Howard Norfolk
Из отрывков интервью продюсера Пятницы,", я понял,что жопа "это его проблемная точка.
Погуглил, кто это. Вид у него такой, сомнительный.
Сублимирует, наверное
+2
0
+2
Ответ Вечно в бане
А если я предложу засунуть посты из телеги гендиректора «Пятницы» в жопу тому «журналисту», который сто «новостей» про жопу, Тутберидзе и «Пятницу», на главную пихает, то меня опять забанят за оскорбления. Но ничего страшного, все равно предлагаю
Предложить вы, конечно, можете. Но ведь никто ничего никуда не засунет)
+2
0
+2
Ответ Екатерина К
О гендиректоре Пятницы .
Обо всех действующих лиц в том шоу
+3
-1
+2
Оставите кто-нибудь этого гендиректора! Он за один день переплюнул Железнякова и Губерниева)))
+2
0
+2
Ну всё, пропал Калабуховский дом 🙈 Симбиоз Пятницы и ФК посредством Этери… За что???
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0
+2
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