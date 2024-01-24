Софья Муравьева: «Никогда не думала о журналистской карьере. Я стеснительный человек и разговариваю плохо, запинаюсь»
Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что не видит себя журналистом в будущем.
– Что из последнего ты интересного посмотрела или прочитала?
֫– Я пересматривала «Гарри Поттера». Хочу заставить маму посмотреть, она все еще не видела, максимум одну часть. Мой любимый факультет — Гриффиндор. Любимые герои – Гермиона, Букля и Добби.
Еще недавно пересматривала «Ход королевы». Очень люблю этот сериал, уже несколько раз смотрела. В шахматы в детстве играла, сейчас уже не помню, как это делать.
В последнее время прочитала много разных рассказов, чтобы к итоговому сочинению подготовиться. В итоге сдала. У меня зачет: семь плюсов из семи. Я была рада.
– Может, тогда стоит попробовать себя в роли журналиста?
– Нет, я никогда не думала о журналистской карьере. Я вообще стеснительный человек и разговариваю плохо, запинаюсь. Меня это не привлекает.
– А чем ты думала заниматься в будущем? Кроме тренерства.
– Путешествовать, наверное. Я бы хотела весь мир объездить. Мне очень понравилось в Китае. В Дубае. Но я особо нигде не была, не успела просто, так бы на международных турнирах побывала где-то еще.
Если бы у меня была возможность поехать в любую точку мира, то это была бы Япония. Мы ведь должны были ехать на финал Гран-при в Осаку, но его отменили, – сказала Муравьева.
Непонятно, зачем журналист спрашивает Соню о карьере журналиста, Соня никогда не говорила, что хочет им быть
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Слышен смех из РАНХиГС
А то одна телеведущая на первый канал полезла только потому что очень туда хотела, не имея никаких способностей, твердо уверенная в своей безупречности. Вот теперь мучаемся все вместе с телезрителями.. Вот бы ей пример с Сони взять..
Как хорошо, что человек понимает свои плюсы и минусы, и не лезет безызбежно туда, где ничего из себя не представляет.
Загитовой бы хоть немного самокритичности Сони, может тогда бы не кружки из универа постила, а реально училась и работала и над дикцией, и над словарным запасом.
Соня молодец , умная девочка , адекватная , талантливая спортсменка , кем стать после спорта , есть ещё время подумать и определиться .
В следующих она держалась лучше.
Хорошо, что Алина не сдалась хейтерам. Хейтеры же знатные люди, элита, их мнение куда важнее
Ягудин и Авербух могли сказать что угодно, они вообще часто говорят одно, а потом другое)
Если бы ее действительно уговаривали, то она бы дальше одного сезона ледникового периода не пошла