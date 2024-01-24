Софья Муравьева: «Никогда не думала о журналистской карьере. Я стеснительный человек и разговариваю плохо, запинаюсь»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что не видит себя журналистом в будущем.

– Что из последнего ты интересного посмотрела или прочитала?

֫– Я пересматривала «Гарри Поттера». Хочу заставить маму посмотреть, она все еще не видела, максимум одну часть. Мой любимый факультет — Гриффиндор. Любимые герои – Гермиона, Букля и Добби.

Еще недавно пересматривала «Ход королевы». Очень люблю этот сериал, уже несколько раз смотрела. В шахматы в детстве играла, сейчас уже не помню, как это делать.

В последнее время прочитала много разных рассказов, чтобы к итоговому сочинению подготовиться. В итоге сдала. У меня зачет: семь плюсов из семи. Я была рада.

– Может, тогда стоит попробовать себя в роли журналиста?

– Нет, я никогда не думала о журналистской карьере. Я вообще стеснительный человек и разговариваю плохо, запинаюсь. Меня это не привлекает.

– А чем ты думала заниматься в будущем? Кроме тренерства.

– Путешествовать, наверное. Я бы хотела весь мир объездить. Мне очень понравилось в Китае. В Дубае. Но я особо нигде не была, не успела просто, так бы на международных турнирах побывала где-то еще.

Если бы у меня была возможность поехать в любую точку мира, то это была бы Япония. Мы ведь должны были ехать на финал Гран-при в Осаку, но его отменили, – сказала Муравьева.