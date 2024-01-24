Софья Муравьева: «Никогда не думала о журналистской карьере. Я стеснительный человек и разговариваю плохо, запинаюсь»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что не видит себя журналистом в будущем.

– Что из последнего ты интересного посмотрела или прочитала?

֫– Я пересматривала «Гарри Поттера». Хочу заставить маму посмотреть, она все еще не видела, максимум одну часть. Мой любимый факультет — Гриффиндор. Любимые герои – Гермиона, Букля и Добби.

Еще недавно пересматривала «Ход королевы». Очень люблю этот сериал, уже несколько раз смотрела. В шахматы в детстве играла, сейчас уже не помню, как это делать.

В последнее время прочитала много разных рассказов, чтобы к итоговому сочинению подготовиться. В итоге сдала. У меня зачет: семь плюсов из семи. Я была рада.

– Может, тогда стоит попробовать себя в роли журналиста?

– Нет, я никогда не думала о журналистской карьере. Я вообще стеснительный человек и разговариваю плохо, запинаюсь. Меня это не привлекает.

– А чем ты думала заниматься в будущем? Кроме тренерства.

– Путешествовать, наверное. Я бы хотела весь мир объездить. Мне очень понравилось в Китае. В Дубае. Но я особо нигде не была, не успела просто, так бы на международных турнирах побывала где-то еще.

Если бы у меня была возможность поехать в любую точку мира, то это была бы Япония. Мы ведь должны были ехать на финал Гран-при в Осаку, но его отменили, – сказала Муравьева.

30 комментариев
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Сонечка, в этой области так некоторые "запинаются", правда, без стеснения, и ничего- прокатывает ....
+47
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+36
Видимо, Соня не хочет быть похожей на некоторых недожурналисток от ФК. Точнее на одну из них, как минимум.
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-17
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Соня ещё слишком юная, чтобы делать какие-то выводы о профессии. Не заметила каких-то явных запинок у неё, стеснительность есть.
Непонятно, зачем журналист спрашивает Соню о карьере журналиста, Соня никогда не говорила, что хочет им быть
+19
-4
+15
"– Нет, я никогда не думала о журналистской карьере. Я вообще стеснительный человек и разговариваю плохо, запинаюсь..."
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Слышен смех из РАНХиГС
+25
-10
+15
Загитовой бы кто сказал, что она плохо разговаривает, мямлит, запинается, картавит, шепелявит и не может сформировать предложение.
+24
-12
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"Мы ведь должны были ехать на финал Гран-при в Осаку, но его отменили" Да, очень жалко тогда спортсменок было, а сейчас вообще ни на какие международные старты не попасть.
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Стесняться не нужно! На уровне Загитовой все-равно экспертом филологии будешь выглядеть!
+24
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+10
Евгения Киселева пусть посмотрит. Там вообще такой п…ц. Но ничего. Десятки лет вел на российском тв новости, потом столько же на украинском тв.
+9
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+7
соня, ты - прелесть
+6
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Сонечка, в этой области так некоторые "запинаются", правда, без стеснения, и ничего- прокатывает ....
Не уговаривайте, не тянет Соню в эту область.
+8
-2
+6
Молодец Соня. Трезво оценивает свои возможности и признает свои минусы.
А то одна телеведущая на первый канал полезла только потому что очень туда хотела, не имея никаких способностей, твердо уверенная в своей безупречности. Вот теперь мучаемся все вместе с телезрителями.. Вот бы ей пример с Сони взять..
+8
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Соня хорошо говорит, слушала ее интервью. Может быть немного стесняется.
Как хорошо, что человек понимает свои плюсы и минусы, и не лезет безызбежно туда, где ничего из себя не представляет.
Загитовой бы хоть немного самокритичности Сони, может тогда бы не кружки из универа постила, а реально училась и работала и над дикцией, и над словарным запасом.
+7
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+6
Ответ Алексей Токарев
Загитовой бы кто сказал, что она плохо разговаривает, мямлит, запинается, картавит, шепелявит и не может сформировать предложение.
Бесполезно. Она скажет, это хейтеры и завистники. 😁😁😁😁😁
+9
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Хоть одна адекватная, понимает что журналистика дело профессионалов, а не просто чемпионок ФК. Загитовой привет!😆
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Хорошо говорить и правильно формулировать мысли в журналистике - это для слабаков ! лучшие ведущие обходятся без этого ))
Соня молодец , умная девочка , адекватная , талантливая спортсменка , кем стать после спорта , есть ещё время подумать и определиться .
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-1
+4
Хоть один адекватный человек не ломится в журналистику и шоу бизнес. Какая милая Мура. Пока ты прекрасная спортсменка. А потом, сама жизнь подскажет, чем заниматься.
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+4
Ответ Jessi
Соня сказала, что хочет учиться на тренера, но не знает, есть ли у неё тренерский талант
У неё есть время, чтобы определиться. Много примеров, когда получив образование, люди по разным причинам не работают по профильному образованию, меняют профессии и не раз.
+5
-1
+4
Ответ Алексей Токарев
Загитовой бы кто сказал, что она плохо разговаривает, мямлит, запинается, картавит, шепелявит и не может сформировать предложение.
Так говорили и не раз. Она отвечает что мы ей все завидуем и называет лающими на караван собаками..
+4
-1
+3
Так многие о профессии не задумываются, а потом оп и тренер, журналист, нейрохирург, пластический хирург, косметолог и т.д. По большей части на словах.
+8
-5
+3
Ответ Док Аксель
Так многие о профессии не задумываются, а потом оп и тренер, журналист, нейрохирург, пластический хирург, косметолог и т.д. По большей части на словах.
Соня сказала, что хочет учиться на тренера, но не знает, есть ли у неё тренерский талант
+4
-1
+3
"Лучшую ведущую" это не остановило.😁
+5
-3
+2
Жалко, что Соня так и не побывала в Осаке и на стартах. И вообще жалко их поколение :( Такие талантливые все девочки, а без титулов.
+2
0
+2
Ответ Игорь Мельников
Хоть одна адекватная, понимает что журналистика дело профессионалов, а не просто чемпионок ФК. Загитовой привет!😆
Загитову долго уговаривали. Ягудин и Авербух перед первым ледниковым Алины говорили: " идут тяжёлые и долгие переговоры", потом Алина то ли не выдержала натиск, согласилась как бы. Но это " работе с наушниками" всех подводит, получилось неудачно.
В следующих она держалась лучше.
Хорошо, что Алина не сдалась хейтерам. Хейтеры же знатные люди, элита, их мнение куда важнее
+3
-2
+1
Ответ vadim235
Загитову долго уговаривали. Ягудин и Авербух перед первым ледниковым Алины говорили: " идут тяжёлые и долгие переговоры", потом Алина то ли не выдержала натиск, согласилась как бы. Но это " работе с наушниками" всех подводит, получилось неудачно. В следующих она держалась лучше. Хорошо, что Алина не сдалась хейтерам. Хейтеры же знатные люди, элита, их мнение куда важнее
Ой ну прям сидели и уговаривали всем первым каналом, ползали на коленях 🤣
Ягудин и Авербух могли сказать что угодно, они вообще часто говорят одно, а потом другое)
Если бы ее действительно уговаривали, то она бы дальше одного сезона ледникового периода не пошла
+3
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Странно сравнивать Алину , которая давно не в спорте , с Соней , действующей спортсменкой . Вот когда Соня закончит с профспортом и сделает свой выбор , тогда логично и сравнивать .
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Ответ RusVector
Стесняться не нужно! На уровне Загитовой все-равно экспертом филологии будешь выглядеть!
И на уровне Медведевой и Щербаковой, надеюсь, сто не будет петь похабные песни
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Просто Муравьёва не завистливый человек. Поэтому и не хочет тоже быть журналистом.
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Ответ Алексей Токарев
Загитовой бы кто сказал, что она плохо разговаривает, мямлит, запинается, картавит, шепелявит и не может сформировать предложение.
Так и Медведева и Щербакова ещё хуже, одна жаргоном разговаривает, а другая зубрит, так пулемётной очередью выпускает выученные слова, да и путает фамилии спортсменов и названия элементов
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Ответ Ливия
Соня хорошо говорит, слушала ее интервью. Может быть немного стесняется. Как хорошо, что человек понимает свои плюсы и минусы, и не лезет безызбежно туда, где ничего из себя не представляет. Загитовой бы хоть немного самокритичности Сони, может тогда бы не кружки из универа постила, а реально училась и работала и над дикцией, и над словарным запасом.
А куда лезла Загитова , когда была действующей спортсменкой ?
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