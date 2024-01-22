Акатьева продолжает восстановление после рецидива стрессового перелома («Р-Спорт»)

Теги сборная России травмы женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева продолжает восстановление после рецидива стрессового перелома.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Чемпионка России по фигурному катанию по-прежнему не проводит ледовые тренировки.

Летом Акатьевой диагностировали стрессовый перелом стопы. В сентябре она выступила с короткой программой на контрольных прокатах, но снялась с произвольной, после чего не участвовала в соревнованиях.

Отмечается, что у фигуристки еще есть теоретическая возможность выступить на турнирах в марте.

 

21 комментарий
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Очередная теория вероятности. Зачем ехать в марте на соревнования, если в конце января Соня ещё не приступила к ледовым тренировкам?
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Софе бы восстановиться и прислушаться к врачам, уж лучше сезон пропустить, но нормально и полностью залечить травму. Насколько помню, ей до февраля рекомендовали ногу не беспокоить
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Здоровья, здоровья и здоровья Сонечке.Как же ее не хватает на соревнованиях.
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Что то сомневаюсь что она собирается на шоу программы. Один фиг не выиграет. Возможно в лучшем случае будет в шоу Тутбиридзе
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Cонику восстановиться , не форсировать и не смысла в участии в соревнованиях. Сонечке здоровья и удачи
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Скорейшего восстановления Соне!
Очень ждала ее в этом сезоне.
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Как говорила моя бабуля, со здоровьем не шутят, и действительно спешить некуда. Соне, полнейшего выздоровления и дальше радовать нас своими успехами!
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Ответ Black&White
Или это для успокоения аудитории, или на молодых спортсменах пашут по полной. Но что за соревнования в марте - не понимаю даже. Это турнир шоу-программ что ли?
Русский вызов и Кубок 1 канала. Не официальные турниры, конечно,--но для восстановившихся после травмы вполне годится, чтобы сильно большого перерыва не было
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Ответ Любитель_ФК
Конечно здоровья Софье, но как говорил один из героев фильма "Кавказская пленница", торопиться не надо, надо вернуть нашим болельщикам полноценно здоровую спортсменку, а так же красавицу Соню. Она очень нужна нашему ФК, в такой, в некоторой степени не простой период развития именно женской одиночки, чтобы создать по настоящему сильную конкуренцию среди лидеров и пополнить состав квадисток и трикселисток.
У Сони - мама-медик! Она точно не позволит дочери раньше времени приступить к треням на льду. Только после вердикта травматолога!
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Ответ Black&White
Или это для успокоения аудитории, или на молодых спортсменах пашут по полной. Но что за соревнования в марте - не понимаю даже. Это турнир шоу-программ что ли?
Соревнования попроще есть и в марте. Но какой смысл в конце сезона после длительной травмы форсировать подготовку к соревнованиям? На шоу, если восстановится, то может и откатать программу или совсем без прыжков или с облегчённым контентом.
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Ответ Алёна Вода
Русский вызов и Кубок 1 канала. Не официальные турниры, конечно,--но для восстановившихся после травмы вполне годится, чтобы сильно большого перерыва не было
Кубок маловероятно. ПП тяжело, наверное будет откатать . А вот шоу программу почему нет. В любом случае здоровья и не форсировать. Жду Соню
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Соне здоровья и спокойного восстановления. Очень не хватало её в этом сезоне на ЧР и прыжковом турнире. Поэтому желаю ей полностью и не торопясь залечить все травмы, чтобы не было рецидивов
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Конечно здоровья Софье, но как говорил один из героев фильма "Кавказская пленница", торопиться не надо, надо вернуть нашим болельщикам полноценно здоровую спортсменку, а так же красавицу Соню. Она очень нужна нашему ФК, в такой, в некоторой степени не простой период развития именно женской одиночки, чтобы создать по настоящему сильную конкуренцию среди лидеров и пополнить состав квадисток и трикселисток.
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Жаль Соню: весь сезон пропустила
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скорейшего восстановления!
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В чем новость? А что была вероятность, что она не восстанавливается?
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Даже если восстановится, после такого перерыва и с такой травмой уже не будет прежнего набора. Тем более, время идёт, взрослеет.
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В марте это значит на турнире шоу-программ? Надеюсь она там будет, в прошлом году очень хорошо выступила.
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Ответ Lana-shu
Кубок маловероятно. ПП тяжело, наверное будет откатать . А вот шоу программу почему нет. В любом случае здоровья и не форсировать. Жду Соню
У нас вон и на официальный старт выходят всего с двумя тройными прыжками и выполняют один-- с падением, другой--с ошибкой))). А К1К--это просто шоу
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