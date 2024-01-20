Елена Радионова: «Базылюк абсолютно заслуженно выиграла. Она вписала себя в историю, двинула фигурное катание еще на шаг вперед»
Радионова заявила, что Базылюк двинула фигурное катание на шаг вперед.
12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных после соревнований на чемпионате России по прыжкам, где она одержала победу.
«Рита абсолютно заслуженно выиграла. Меня удивил каскад из четверных сальховов. Кажется, что она первая среди девочек, кто сделал такой каскад, вписала себя в историю.
Базылюк сегодня двинула фигурное катание еще на шаг вперед. Совершенное впервые запоминается и дает новый виток в развитии вида спорта. Умничка.
Сегодня понравились все: одиночники, парники, девочки. Видно, что ребятам нравится этот турнир. Все были заряжены, хотели выиграть. Победили сильнейшие, все честно», – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.
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Но дело в том, что фигурное катание - это же не только про прыжки. У этих прыгающих девочек ничего, кроме прыжков до взросления, пока особо-то и нет.
И если допустят на мир,то ехать туда будет некому,из-за прославления попрыгушек в таких турнирах,на пенсию все вм15 уйдут,а в 17 не найдете ни одного,чтобы на мир отправит
То, что Базылюк маленькая девочка ей наоборот помогает, а не мешает. А вот спину 12-летней девочки жалко.
И да, сейчас Рите 12, и что-то мне подсказывает, что в таком возрасте она меньше всего думает о том, чтобы сохранить здоровье. Сейчас ей круто быть первой, лучшей и неповторимой. Да, мы восхищаемся. Но! Ей всего 12!
Давайте посмотрим на её настрой, мысли и прыжки хотя бы в 15, когда даже психологическое состояние начинает меняться, не говоря уж о физическом.
Очень надеюсь, что у Риты и в 16 всё будет хорошо, но переживаю за эту малышку.
спортивная гимнастика, скейтбординг, художественная гимнастика, прыжки в воду с трамплина, прыжки с трамплина на лыжах. Да по сути в любом виде спорта, где основные преимущества - компактные размеры, позволяющие легко управлять телом.
Она на бис исполнила каскад,а не в соревнованиях,даже если засчитают
Не говоря уже о том, что прыжки ультра-си на национальной арене не фиксируются
Но то, что это запомнится - факт.
Нельзя вместе допускать в личке детей и взрослых.Для хайпа в команду добавьте по паре юниоров и все.
Иначе на следующий год не пришлет заявку никто старше 13 лет