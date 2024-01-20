Елена Радионова: «Базылюк абсолютно заслуженно выиграла. Она вписала себя в историю, двинула фигурное катание еще на шаг вперед»

Радионова заявила, что Базылюк двинула фигурное катание на шаг вперед.

12-летняя фигуристка исполнила каскад из двух четверных после соревнований на чемпионате России по прыжкам, где она одержала победу.

«Рита абсолютно заслуженно выиграла. Меня удивил каскад из четверных сальховов. Кажется, что она первая среди девочек, кто сделал такой каскад, вписала себя в историю.

Базылюк сегодня двинула фигурное катание еще на шаг вперед. Совершенное впервые запоминается и дает новый виток в развитии вида спорта. Умничка.

Сегодня понравились все: одиночники, парники, девочки. Видно, что ребятам нравится этот турнир. Все были заряжены, хотели выиграть. Победили сильнейшие, все честно», – сказала призер чемпионата мира-2015 .

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