Елена Радионова: «Базылюк абсолютно заслуженно выиграла. Она вписала себя в историю, двинула фигурное катание еще на шаг вперед»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Радионова заявила, что Базылюк двинула фигурное катание на шаг вперед.

12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных после соревнований на чемпионате России по прыжкам, где она одержала победу.

«Рита абсолютно заслуженно выиграла. Меня удивил каскад из четверных сальховов. Кажется, что она первая среди девочек, кто сделал такой каскад, вписала себя в историю.

Базылюк сегодня двинула фигурное катание еще на шаг вперед. Совершенное впервые запоминается и дает новый виток в развитии вида спорта. Умничка.

Сегодня понравились все: одиночники, парники, девочки. Видно, что ребятам нравится этот турнир. Все были заряжены, хотели выиграть. Победили сильнейшие, все честно», – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.

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80 комментариев
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Ответ miladoc1
Странная эйфория, ну ребенок прыгучий в 12 лет - это здорово, но не более того.
а где-то в мире еще есть такие прыгучие дети? Им, конечно, легче, но вы говорите так, как будто это погулять выйти
+26
-4
+22
Ответ miladoc1
Какая разница, есть эти дети или нет в мире. Важно, что они будут делать в 17 лет. Она гениальна сегодня, дальше то что?! Сколько их уже было и что с ними сейчас…
Разница есть, что дети могут делать это уже сейчас. И больше таких детей нигде мы не видим. Радоваться надо, а не нос воротить. Они могли бы выигрывать юниорский мир, если бы не были бы заложниками политических игр взрослых
+21
-5
+16
Это все будет историей, если Рита сохранит свою технику после 17 лет. А в прыгающих маленьких девочках у нас недостатка нет, как и в мальчиках. При всем уважении к Рите.
+25
-10
+15
Ответ NTLY
Это все будет историей, если Рита сохранит свою технику после 17 лет. А в прыгающих маленьких девочках у нас недостатка нет, как и в мальчиках. При всем уважении к Рите.
Ну и фигуристок, прыгающих 4-4 у нас больше нет, по крайней мере на соревнованиях ( не факт, что и на тренировках есть), так что не нужно принижать большой труд маленькой девочки. И она не обязана сохранять свою технику после 17 лет, если, конечно, она хочет сохранить здоровье свое.
+21
-7
+14
Лена это, конечно, зрелищно, но Марго 12 лет, другая крутка и вес . Каскад был показательным.
+12
-3
+9
Ответ miladoc1
Если бы не работает, вы же знаете. Радоваться вам никто не мешает. Но все уже видят, что становится со спортсменами старше и это огорчает, независимо от того, есть международные соревнования или нет.
Не надо огорчаться. Спортсмены - не роботы и не могут все время быть идеальными. Потом будут травмы, пубертат, и в какой-то момент закончат карьеру. Надо радоваться тому, что мы видим здесь и сейчас и я буду только рада, если они захотят и смогут сделать длинную карьеру. Даже если и нет, то никак нельзя умалять стараний и достоинств того, что они делают сейчас. Ведь это очень большой труд.
+10
-1
+9
Сколько авансов выдавали Родионовой, солнечная девочка. Хватило девочку на полтора сезона, накрыл пубертат. Больше на льду её не видели.
+12
-4
+8
Как у нас любят громкие слова говорить и ставить телегу вперёд лошади. Базылюк бы докататься до 16-17 лет, сохранив хоть какие-то ультра-си, и попасть бы хоть на какой-то серьёзный старт, не поломавшись в хлам и не будучи списанной в утиль. Уж сколько их упало в эту бездну.
+17
-9
+8
в какую историю? это внутренний старт, прыжки официально никто не фиксирует. Сделала и сделала, в 12 лет на детской крутке и весе много кто что делает. Вот только к 16-17 годам у большинства эта квадовая феерия куда-то пропадает, а вместе с ней и те, кто в 12 лет "рекорды" ставил.
+19
-12
+7
Ответ Владимир Георгия
Девочка очень талантливая. Благодаря ТШТ , рекорды появились и среди молодых. Девочки начали делать сложное катание с 11 лет. Вот итоги революции Тутберидзе в мировом ФК, одновременно выросли, подтягиваются и другие школы.
Сложные прыжки с 11 лет, на пенсию в 17.
Но дело в том, что фигурное катание - это же не только про прыжки. У этих прыгающих девочек ничего, кроме прыжков до взросления, пока особо-то и нет.
+13
-7
+6
Дети должны соревноваться со сверстниками
+12
-6
+6
Ответ kovfun-barrios
Ну тут всё ожидаемо, 12-летние дети побеждают взрослых, это же российское прокатство, шикарный "спорт". А 5-летних детсадовцев не смогли найти для этого величайшего турнира? Даже странно))
Не поверите, но и в других видах спорта молодые и амбициозные теснят и выбивают старших ).
+11
-5
+6
Ответ Irina037
Детей со взрослыми надо разделить,это смешно было и несправедливо
Среди детей и близко никто не подошёл бы к результатам Арсения и Лёвы, а здесь борьба была на равных. Прыгнуть чисто нужно было Владу и он бы прошёл, Женя мог бы обойти Арсения и Ваня обошёл Лёву. Что смешного. Нормальная борьба.
+7
-2
+5
Неудивительно что двое из тройки фактически дети.. Да и Петросян не смотря на 16 лет фактически с телом ребенка хотя и стала оформляться немного
+11
-7
+4
Ответ Валера Баралгин
Да, запоминается. Но это 12-летняя девочка. Отлично известно, какими способами добиваются в "женском" катании, чтобы К 15-16 годам увеличить шансы сохранить эту способность. Ведь в норме гормональные изменения, взросление сильно изменяют пропорции женского тела, и в такой сложнокоординационной истории, как фигурное катание, задерживают или даже снижают результат, и необходимо большое терпение, чтобы просто продолжать пахать и ждать, что к 19-21 выровняется. Но кто же будет ждать, когда тренеры 14-летних конкуренток готовы на всё, чтобы убрать откровенно нежелательное взросление и отсрочить созревание. Современное варварство и безумие. Дьяволова красота... двойных четверных. Не велика ли цена? Когда работа стала с этим связана... Больше не смотрю ни женское одиночное катание, ни художественную гимнастику.
Не смотрите, но комментируете.
+11
-7
+4
Можете хоть сто минусов поставить,но из-за неадекватных фанатов Хрустального,которые везде лезут с победами 12летних,самой старшей девушке на турнире Соне 18 лет,а должны быть и старше.
И если допустят на мир,то ехать туда будет некому,из-за прославления попрыгушек в таких турнирах,на пенсию все вм15 уйдут,а в 17 не найдете ни одного,чтобы на мир отправит
+13
-9
+4
И ежу понятно что Марго даже в 16 не прыгнет 4-4
+10
-6
+4
Ответ Irina037
Можете хоть сто минусов поставить,но из-за неадекватных фанатов Хрустального,которые везде лезут с победами 12летних,самой старшей девушке на турнире Соне 18 лет,а должны быть и старше. И если допустят на мир,то ехать туда будет некому,из-за прославления попрыгушек в таких турнирах,на пенсию все вм15 уйдут,а в 17 не найдете ни одного,чтобы на мир отправит
Да, в целом ощущение от выступления девушек на этом соревновании нерадостное. Раньше после 16-ти тоже квады не прыгали, но хотя бы юниоры задавали тон. А сейчас уже и юниоры сдают позиции. Базылюк и Костылева совсем крошки.
+5
-2
+3
Ответ Den3Lo
Не поверите, но и в других видах спорта молодые и амбициозные теснят и выбивают старших ).
Это в каком же виде спорта, спортсмены с менее развитыми телами теснят и выбивают старших? Плавание (обычное и синхронное? Футбол? Баскетбол? Волейбол? Формула-1? Может парусный спорт? Бобслей? Прыжки в воду? Хоккей? Биатлон? Лыжи? Лёгкая атлетика? Да даже в женском теннисе, где выигрывают 16-летние нужна развитая мускулатура и рост, а не вес 20 кг при росте 130, и 100 грамм смузи в день, как в российском прокатстве? Единственные дисциплины - это шахматы и киберспорт, но там важнее скорость реакции и мышление, чем то, как выглядит твоё тело.
+8
-6
+2
Ответ FS.Nika1
Ну и фигуристок, прыгающих 4-4 у нас больше нет, по крайней мере на соревнованиях ( не факт, что и на тренировках есть), так что не нужно принижать большой труд маленькой девочки. И она не обязана сохранять свою технику после 17 лет, если, конечно, она хочет сохранить здоровье свое.
так у нас и нет пока фигуристки, которая прыгнула бы 4+4 на соревнованиях.
То, что Базылюк маленькая девочка ей наоборот помогает, а не мешает. А вот спину 12-летней девочки жалко.
+3
-1
+2
Ответ FS.Nika1
Ну и фигуристок, прыгающих 4-4 у нас больше нет, по крайней мере на соревнованиях ( не факт, что и на тренировках есть), так что не нужно принижать большой труд маленькой девочки. И она не обязана сохранять свою технику после 17 лет, если, конечно, она хочет сохранить здоровье свое.
Если она хочет сохранить здоровье своё, то убиваться сейчас об ойлерники с четверными - это последнее, что она должна делать. При таких нагрузках она в 17 уже будет думать не о том, чтобы ультра-си сохранить, а чтобы инвалидом не остаться. Напомню, кстати, что 17 - это официальный возраст выхода во взрослые в ИСУ сейчас.
И да, сейчас Рите 12, и что-то мне подсказывает, что в таком возрасте она меньше всего думает о том, чтобы сохранить здоровье. Сейчас ей круто быть первой, лучшей и неповторимой. Да, мы восхищаемся. Но! Ей всего 12!
Давайте посмотрим на её настрой, мысли и прыжки хотя бы в 15, когда даже психологическое состояние начинает меняться, не говоря уж о физическом.
Очень надеюсь, что у Риты и в 16 всё будет хорошо, но переживаю за эту малышку.
+2
0
+2
Ответ Skyolker
а где-то в мире еще есть такие прыгучие дети? Им, конечно, легче, но вы говорите так, как будто это погулять выйти
Какая разница, есть эти дети или нет в мире. Важно, что они будут делать в 17 лет. Она гениальна сегодня, дальше то что?! Сколько их уже было и что с ними сейчас…
+9
-7
+2
Ответ kovfun-barrios
Это в каком же виде спорта, спортсмены с менее развитыми телами теснят и выбивают старших? Плавание (обычное и синхронное? Футбол? Баскетбол? Волейбол? Формула-1? Может парусный спорт? Бобслей? Прыжки в воду? Хоккей? Биатлон? Лыжи? Лёгкая атлетика? Да даже в женском теннисе, где выигрывают 16-летние нужна развитая мускулатура и рост, а не вес 20 кг при росте 130, и 100 грамм смузи в день, как в российском прокатстве? Единственные дисциплины - это шахматы и киберспорт, но там важнее скорость реакции и мышление, чем то, как выглядит твоё тело.
Навскидку:
спортивная гимнастика, скейтбординг, художественная гимнастика, прыжки в воду с трамплина, прыжки с трамплина на лыжах. Да по сути в любом виде спорта, где основные преимущества - компактные размеры, позволяющие легко управлять телом.
+7
-5
+2
Ответ Skyolker
а где-то в мире еще есть такие прыгучие дети? Им, конечно, легче, но вы говорите так, как будто это погулять выйти
Плевать на прыгучесть в 12 лет,ИСУ на взрослые соревнования допускает с 17 лет,а что там от прыгучести останется в 17,пшик
+4
-2
+2
Ответ Den3Lo
Для imaxim "Не говоря уже о том, что прыжки ультра-си на национальной арене не фиксируются" Хватит уже повторять эту чушь, тк исполнение прыжков фиксируется isu в тч с национальных стартов. доказательство этого факта на офф.сайте isu https://www.isu.org/media-centre/guides/media/32039-figure-skating-media-guide-2023-24/file см 17 страницу Другой вопрос добавят ли туда Марго, тк в isu нет подобного формата турнира......
Вы вообще смотрели турнир?
Она на бис исполнила каскад,а не в соревнованиях,даже если засчитают
+3
-1
+2
В какую историю, Лена? Она это прыгнула даже не в программе соревновательной, а считай в рамках показательного прыжка.
Не говоря уже о том, что прыжки ультра-си на национальной арене не фиксируются
Но то, что это запомнится - факт.
+16
-14
+2
Ответ Шубина
Да, в целом ощущение от выступления девушек на этом соревновании нерадостное. Раньше после 16-ти тоже квады не прыгали, но хотя бы юниоры задавали тон. А сейчас уже и юниоры сдают позиции. Базылюк и Костылева совсем крошки.
У меня и от мальчиков не радостное впечатление тоже, особенно неприятный контраст был смотреть на рослого Дикиджи и малыша по пояс рядом,это как называется?
Нельзя вместе допускать в личке детей и взрослых.Для хайпа в команду добавьте по паре юниоров и все.
Иначе на следующий год не пришлет заявку никто старше 13 лет
+5
-3
+2
Пусть девчонки - пушинки наслаждаются своей победой над гравитацией, это по-своему интересно. Но хороший правильный тройной лутц от 24-летней фигуристой спортсменки с нормальным спортивным весом меня бы вдохновил точно не меньше. Понимаешь, что за ним стоит. Поэтому нужно разводить подростков и взрослых в разные категории, возможно в рамках одного турнира. 17 - лет - правильный водораздел
+6
-4
+2
Ответ Пьяная Бестия
А вам надо, чтобы под 30-летними тушками лёд трещал? Какая разница, сколько спортсмену лет, главное, что он выше, сильнее, быстрее здесь и сейчас. Что за привычка принижать достижения своих же спортсменов в угоду собственным диванным комплексам.
Детей со взрослыми надо разделить,это смешно было и несправедливо
+8
-7
+1
Ответ заблокированному пользователю
Неудивительно что двое из тройки фактически дети.. Да и Петросян не смотря на 16 лет фактически с телом ребенка хотя и стала оформляться немного
А вам надо, чтобы под 30-летними тушками лёд трещал? Какая разница, сколько спортсмену лет, главное, что он выше, сильнее, быстрее здесь и сейчас. Что за привычка принижать достижения своих же спортсменов в угоду собственным диванным комплексам.
+13
-12
+1
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