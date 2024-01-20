Тарасова о каскаде Базылюк из двух четверных: «Уникальная история, сделала блестяще. Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14-16 годам»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала «уникальной историей» каскад Базылюк из двух четверных.

Маргарита Базылюк сделала на чемпионате России по прыжкам каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов. 

– Это уникальная история. Девочки исполняют у нас такое первыми в мире. Маргарита сделала это в 12 лет.

Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14-16 годам. То, что она сделала, – сделала блестяще и сейчас единственная в мире. Видео разойдется в интернете как нельзя быстрее.

– В комментариях уже пишут: кто же пустит после этого россиян на международные соревнования?

– Я так же сказала. Они так сами не могут, будут бояться. Будем живы, увидим. Ничего хорошего я от них не жду.

Все, что происходит, несправедливо по отношению к спортсменам, взрослым и детям тем более, - сказала заслуженный тренер СССР.

Фигуристы прыгали пять часов: Базылюк вошла в историю с суперкаскадом, а Загитова исковеркала ее фамилию

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104 комментария
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Базылюк даже не юниорка по правилам ИСУ, поэтому конкретно ее на международные старты и так не пустили бы.

А так да, я согласен с ТАТ. Большой вопрос, что будет с ней, когда она выйдет во взрослые, в каком состоянии она там будет. Что не отменяет безусловно уникальности элемента
+42
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+37
А зачем ей это сохранять до 16 лет? Сейчас может это сделать, сейчас и сделала, показала, заслуженно получила свою порцию славы.
+39
-14
+25
Ответ Большое Путешествие Рузика
А зачем ей это сохранять до 16 лет? Сейчас может это сделать, сейчас и сделала, показала, заслуженно получила свою порцию славы.
Потому что в спорте главное достижение - взрослые старты, медаль главных взрослых турниров. Она пока даже не юниор.
+27
-3
+24
Так и знала что будут разговоры что дотянет или не дотянет до взрослых. Будет как будет. Посмотрите на Марго она прям счастлива до безумия, ей сегодня столько внимания, столько аплодисментов. Этот турнир прямо под неё. Ну нравится ей прыгать, может она сейчас это делать ну и пусть кайфует и нас радует.
+32
-9
+23
К 16 поломается с такой нагрузкой
+28
-12
+16
Ответ Peter Varfolomeyev
Тарасова правильно все говорит. Лично я не верю, что такой контент сохранится у Базылюк к пубертату. Скорее всего повторит судьбу Усачевой и Акатьевой, а Тутберидзе потом в интервью будет говорить о том, какая "эта девочка" "толстая и ленивая". Пусть пока наслаждается своим моментом.
Усачева квадов то не прыгала и трикселей
+18
-2
+16
Ответ Блинчик
Дальше 16 лет даже не смотрят. А вообще-то выход во взрослые теперь в 17 - по меркам росФК какой-то нереальный преклонный возраст вообще. А вот Луна Хендрикс в 24 года прыгает все тройные. Вот где фантастика, а не 4-о-4 в 12 лет.
Не все, и каскады 3-2 с дрожащими ногами, вот уж фантастика! Вся фантастичность в вилянии пятой точкой перед судьями и откровенными нарядами. )
+28
-12
+16
А зачем ей этот каскад в 14-16 лет? Практической пользы он не имеет. Прыгнула, вписала свое имя в историю - официально или нет, неважно - умничка!
+22
-6
+16
Ответ Shveddka
Хрупкое тело двенадцатилетней девочки, почему нет? Вот только через 4-5 лет(если докатает) врядли мы увидим подобное
Поэтому смотрите сейчас, пока всё есть!
А дальше--что будет, то и будет. Если бы дети не делали таких уникальных вещей сейчас, то мы бы вообще этого никогда не увидели.
За рубежом вот и не видят))))
+14
-1
+13
Вот "поклонники", типа переживают за здоровье. Так Марго по крайней мере исполняет, а как девочки из других штабов бились об лёд, это разве менее травмоопасно и на будущее не повлияет?
+19
-7
+12
Ответ nadenki
Вот "поклонники", типа переживают за здоровье. Так Марго по крайней мере исполняет, а как девочки из других штабов бились об лёд, это разве менее травмоопасно и на будущее не повлияет?
Если бы прыгнула девочка из другого штаба, знаете, сколько восторгов бы было🤷‍♀️
+13
-2
+11
Дальше 16 лет даже не смотрят. А вообще-то выход во взрослые теперь в 17 - по меркам росФК какой-то нереальный преклонный возраст вообще. А вот Луна Хендрикс в 24 года прыгает все тройные. Вот где фантастика, а не 4-о-4 в 12 лет.
+27
-16
+11
Ответ Алена Иванова
Тройные и те с недокрутами
Медведева в 24, Загитова в 21, Косторная в 20, Щ в 19 хотя бы с недокрутами могут выехать шесть тройных?
+14
-3
+11
Ответ Большое Путешествие Рузика
А зачем ей это сохранять до 16 лет? Сейчас может это сделать, сейчас и сделала, показала, заслуженно получила свою порцию славы.
Совершенно верно! В 17 Марго не будет прыгать 4+4, в том возрасте ей будет достаточно прыгнуть 4+2 для победы,--потому что остальные будут прыгать в 17 лет 3+3 (либо вообще 3+2).
Ценность этого каскада в том, что исполнила его в данный момент,--единственная в мире. Это как пятиквадие Трусовой,--исполнила его 1 раз, и больше его никто не видел))). Ну а Марго, возможно, и на следующем ЧР по П сделает этот каскад
+14
-4
+10
Ответ заблокированному пользователю
Усачева квадов то не прыгала и трикселей
Так тройные и поплыли. Рите, оказывается. всего 12-ть... Совсем дитя еще.
+10
0
+10
Дай Бог Маргоше, да и всем спортсменам здоровья🕊️
+11
-2
+9
Ей всего 12 лет, а она почти ростом с Петросян, до международки ей еще минимум 5 лет. Посмотрите на Трусову, Валиеву 5 лет назад и сейчас, примерно такие же изменения возможны и у Базылюк. Для своего возраста молодец, но не надо опять раньше времени создавать образ будущей олимпийской чемпионки.
+12
-3
+9
Ответ imaxim
Комментарий скрыт
а котики из России, которых не пустили на международную выставку, тоже виноваты в том, что финансируются за счет государства-агрессора?)
ps: один из минусов мой
+13
-4
+9
Ответ Peter Varfolomeyev
Тарасова правильно все говорит. Лично я не верю, что такой контент сохранится у Базылюк к пубертату. Скорее всего повторит судьбу Усачевой и Акатьевой, а Тутберидзе потом в интервью будет говорить о том, какая "эта девочка" "толстая и ленивая". Пусть пока наслаждается своим моментом.
А Костылева? А другие квадистки и трикселистки 11-12 летние, про них то что молчат? Или только Рита не сохранит. Она сейчас может и кайфует от того что может, она сегодня была звезда, куча аплодисментов, и все о ней говорят, да и мульен не лишний. А до 17 лет ещё далеко, можно и на тройных убиться так, что не встанешь. Время покажет, а сейчас она лучшая в любой возрастной категории.
+11
-3
+8
В вопросе ТАТ заложен и ответ.
+7
0
+7
Ну это всем уже понятно, ни только тренерам , которые всегда объясняли, что после пубертата девушкам приходится возвращать контент, а с квадами дело намного сложнее.Пожелаем Рите сберечь контент .
+11
-4
+7
Маргарита идеальная фигуристка для прыжковых турниров. Пока. Кататься здесь не надо, артистизм не требуется. Скачи пока тело позволяет и увози миллионы. Зачем сохранять 17 леток, когда нет международных соревнований и можно эксплуатировать юниоров на внутренних турнирах. Сломается как Акатьева новую поюзать и выбросить. Но что дальше то. Турнир ни о чем. Детей нужно было отделить от взрослых и провести два отдельных соревнования.
+17
-10
+7
Ответ Виктория Лысикова
А что, есть повод волноваться об этом? Наши девчули вроде бы не первый год квады прыгают, и даже не пятый, в том числе в 17.
Пока квады в 17 у нас показывали только Т и Щ, больше никто, а Марго на ОИ вроде 19 будет
+7
0
+7
Ответ Skyolker
Туктамышева в 25 могла с 3-мя трикселями на 2 программы. ) Трусова прыгала квады в 18. Турсынбаева делала 4 сальхов в 19, Медведева в 19 брала бронзу на мире.
У них не было таких нагрузок в 12 лет
+6
0
+6
Ответ Алёна Вода
То, что Осокина--от Буяновой, в общем-то мало что меняет. ТШТ с группой Слюсаренко очень тесно профессионально общаются, на сборах бывают вместе, так же и с парниками работают сообща, обмениваются опытом. Так что с триумфальным шествием ТШТ я полностью согласна! Можно сказать, реванш за прошлый год уже взяли! Осталось попасть всем хрустальным в одну команду,--и победить ещё и командой!)))
Какой опыт ТШТ передали Слюсаренко по подготовке пар? Это он их дилетантов консультирует. Готовы все победы приписать этому штабу, смешно.
+7
-1
+6
По чесноку, Марго и не надо сохранять этот каскад даже к 13 годам, пользы от него при нынешних правилах нет. А так, очень круто, чисто для истории, она первая и она смогла! Здоровье позволит, никуда 4S не денется и в 17 лет!
+9
-3
+6
Ответ Блинчик
Медведева в 24, Загитова в 21, Косторная в 20, Щ в 19 хотя бы с недокрутами могут выехать шесть тройных?
Туктамышева в 25 могла с 3-мя трикселями на 2 программы. ) Трусова прыгала квады в 18. Турсынбаева делала 4 сальхов в 19, Медведева в 19 брала бронзу на мире.
+7
-2
+5
Народ не надо обесценивать труд детей! Как там оно будет через два-три года никому не известно! Здесь и сейчас Маргарита показала новое мировое достижение! У нас уникальные фигуристки!
+8
-3
+5
Помнится, Орсер тоже сомневался в Трусовой после её первых квадов: "Это всё здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17-18 лет?"
Надоели уже эти спекуляции. Аня с Сашей убедительно доказали, что в 17-18 лет могут прыгать квады так же шикарно, как в 13-14. По-другому, с другой подготовкой, в другом теле, но вполне могут. Более того, если бы не отстранение от международных турниров, они бы сохранили мотивацию продолжать карьеру и прыгать квады и после 18. Так что нынешние 12-13-летки имеют все шансы сохранить свой контент после пубертата, причём им это будет сделать гораздо легче. Трусова первые квады накатывала гораздо дольше, чем Базылюк. А Рита штампует ультра-си так легко и с таким запасом, что у меня нет сомнений, что она и после пубертата будет способна их прыгать.
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+5
Ответ arisstopane
надо понимать, что тшт со-временем профессионально растёт, совершенствуется в том числе и селекционная работа, и если трусова и щербакова квадили в 16-17 лет в пекине, петросян в 16-17 лет квадила весь день в мегаспорте, то сомневаться в способностях 16-17ти летних базылюк, андреевой, стрельцовой и др. по-крайней мере - странно... p.s.личный турнир прыгов закончился полным триумфом тшт во-всех трёх дисциплинах: кроме блистательных марго, арса и аделии, золото в парах выиграла бывшая воспитанница - осокина, которую по её словам в пары определила именно этери, а вторыми стали БК.)
Осокина же у Буяновой была!
А девчонки квадили почти в 18))
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+5
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