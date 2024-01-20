Тарасова о каскаде Базылюк из двух четверных: «Уникальная история, сделала блестяще. Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14-16 годам»

Татьяна Тарасова назвала «уникальной историей» каскад Базылюк из двух четверных.

Маргарита Базылюк сделала на чемпионате России по прыжкам каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

– Это уникальная история. Девочки исполняют у нас такое первыми в мире. Маргарита сделала это в 12 лет.

Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14-16 годам. То, что она сделала, – сделала блестяще и сейчас единственная в мире. Видео разойдется в интернете как нельзя быстрее.

– В комментариях уже пишут: кто же пустит после этого россиян на международные соревнования?

– Я так же сказала. Они так сами не могут, будут бояться. Будем живы, увидим. Ничего хорошего я от них не жду.

Все, что происходит, несправедливо по отношению к спортсменам, взрослым и детям тем более, - сказала заслуженный тренер СССР.

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