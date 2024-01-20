Тарасова о каскаде Базылюк из двух четверных: «Уникальная история, сделала блестяще. Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14-16 годам»
Татьяна Тарасова назвала «уникальной историей» каскад Базылюк из двух четверных.
Маргарита Базылюк сделала на чемпионате России по прыжкам каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.
– Это уникальная история. Девочки исполняют у нас такое первыми в мире. Маргарита сделала это в 12 лет.
Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14-16 годам. То, что она сделала, – сделала блестяще и сейчас единственная в мире. Видео разойдется в интернете как нельзя быстрее.
– В комментариях уже пишут: кто же пустит после этого россиян на международные соревнования?
– Я так же сказала. Они так сами не могут, будут бояться. Будем живы, увидим. Ничего хорошего я от них не жду.
Все, что происходит, несправедливо по отношению к спортсменам, взрослым и детям тем более, - сказала заслуженный тренер СССР.
Фигуристы прыгали пять часов: Базылюк вошла в историю с суперкаскадом, а Загитова исковеркала ее фамилию
А так да, я согласен с ТАТ. Большой вопрос, что будет с ней, когда она выйдет во взрослые, в каком состоянии она там будет. Что не отменяет безусловно уникальности элемента
А дальше--что будет, то и будет. Если бы дети не делали таких уникальных вещей сейчас, то мы бы вообще этого никогда не увидели.
За рубежом вот и не видят))))
Ценность этого каскада в том, что исполнила его в данный момент,--единственная в мире. Это как пятиквадие Трусовой,--исполнила его 1 раз, и больше его никто не видел))). Ну а Марго, возможно, и на следующем ЧР по П сделает этот каскад
ps: один из минусов мой
Надоели уже эти спекуляции. Аня с Сашей убедительно доказали, что в 17-18 лет могут прыгать квады так же шикарно, как в 13-14. По-другому, с другой подготовкой, в другом теле, но вполне могут. Более того, если бы не отстранение от международных турниров, они бы сохранили мотивацию продолжать карьеру и прыгать квады и после 18. Так что нынешние 12-13-летки имеют все шансы сохранить свой контент после пубертата, причём им это будет сделать гораздо легче. Трусова первые квады накатывала гораздо дольше, чем Базылюк. А Рита штампует ультра-си так легко и с таким запасом, что у меня нет сомнений, что она и после пубертата будет способна их прыгать.
А девчонки квадили почти в 18))