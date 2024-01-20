Козловский поздравил Бойкову с днем рождения: «Пусть новый год жизни будет наполнен значимыми победами, личностным ростом, захватывающими открытиями»
Дмитрий Козловский поздравил Александру Бойкову с днем рождения.
Сегодня фигуристке исполнилось 22 года.
«Поздравляю с днем рождения своего друга и верного соратника, с которым уже более 8 лет мы вместе идем к новым спортивным достижениям и карьерным высотам.
Пусть для нее этот новый год жизни будет наполнен значимыми победами, личностным ростом, а также добрыми, захватывающими и позитивными открытиями, связанными с осознанием своих внутренних способностей и сокрытых талантов! Саша, с праздником», – написал Козловский.
Интересно, решатся выброс сделать четверной или нет?
Замечательное поздравление, без розовых соплей и ванили. Саша, ну а от меня тебе самые теплые поздравления, продолжай цвести и приноси положительные эмоции всем твоим близким! С праздником🐱
Ну это дело такое,--вчера не сделали, а сегодня сделают элемент чисто. Тем более для АБ ситуация тоже такая,--нечего терять. Так что думаю, что увидим и 4-подкрут, и 4-выброс
Но до финала ещё дойти надо, и у БК ситуация посложнее будет, чем у МГ, т.к. они уже в первом раунде вышли на пару, у которой есть 4-ной подкрут. И АБ-то уж точно будут его делать.
Но я пока не до конца понимаю, как это будет всё происходить в сетке. Там же тоже тайминг будет, и будет ли это так же, как в квалификации (т.е. элементы исполняются подряд, без пауз на выставление оценки), или же всё-таки выполнят 1 элемент,--дождутся оценки, потом--следующий элемент... Потому что здесь есть существенная разница в тактике. Посмотрим по ходу
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