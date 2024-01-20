Козловский поздравил Бойкову с днем рождения: «Пусть новый год жизни будет наполнен значимыми победами, личностным ростом, захватывающими открытиями»

Дмитрий Козловский поздравил Александру Бойкову с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 22 года.

«Поздравляю с днем рождения своего друга и верного соратника, с которым уже более 8 лет мы вместе идем к новым спортивным достижениям и карьерным высотам.

Пусть для нее этот новый год жизни будет наполнен значимыми победами, личностным ростом, а также добрыми, захватывающими и позитивными открытиями, связанными с осознанием своих внутренних способностей и сокрытых талантов! Саша, с праздником», – написал .