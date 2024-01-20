Козловский поздравил Бойкову с днем рождения: «Пусть новый год жизни будет наполнен значимыми победами, личностным ростом, захватывающими открытиями»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Дмитрий Козловский поздравил Александру Бойкову с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 22 года.

«Поздравляю с днем рождения своего друга и верного соратника, с которым уже более 8 лет мы вместе идем к новым спортивным достижениям и карьерным высотам.

Пусть для нее этот новый год жизни будет наполнен значимыми победами, личностным ростом, а также добрыми, захватывающими и позитивными открытиями, связанными с осознанием своих внутренних способностей и сокрытых талантов! Саша, с праздником», – написал Козловский.

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28 комментариев
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Саша, сделай себе подарок — возьми Прыжковый! Дима, сделай Саше подарок — преподнеси её идеально на Прыжковом. Классная пара.
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Календарь турниров строился под ДР БК)))
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С Днём рождения Сашу. Отличного праздничного дня.
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Сашу с Днём Рождения, а лучшим подарком будет победа в прыжковом турнире, удачи!
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Дима всегда так хорошо говорит о Саше! Всегда поддерживает, ободряет. Дружба это самое ценное, что есть у человека. Повезло Сашеньке! С днем Рождения ее, здоровья, счастья, любви и успехов в самом прекрасном виде спорта ❤️❤️❤️
+16
-2
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Желаю, что четверной выброс получился!
+14
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+12
Это уже становится традицией у Димы с Сашей, соревнования в день рождения
+12
-1
+11
С днем рождения, Саша! Крепкого здоровья, спортивных успехов, любви и удачи во всем!
+9
0
+9
С днём рождения!
Интересно, решатся выброс сделать четверной или нет?
+9
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Сашу с ДР. Дима, ну как же скучно)
+14
-6
+8
Пусть в этот значимый для Саши день все будет удачно! Пожелаю здоровья и победы!
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Цифру 22 в лото, когда играют называют уточки. Сашу с Днём рождения. Здоровья, счастья, радости, хорошего настроения, успехов, удачи в спорте и по жизни.
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Сашу с днём рождения! Здоровья, счастья, успехов!
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С днём рождения, Саша! Здоровья и успехов на льду!
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Присоединяюсь к Диме с поздравлением. И Саша! Будь счастлива!
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Сашенька с Твоим Днем Рождения!Самые Светлые и Наидобрейшие пожелания Тебе,исполнения заветных желаний и Вдохновения,Позитивного окружения, Гармонии в душе!!!
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С днем рождения Александра! Счастья, здоровья, любви и более прекрасных достижений вам. Пусть все ваши мечты сбудутся!
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По традиции, у нас с Сашкой в один день день рождения, теперь понятно, почему она мне нравится :) :)
Замечательное поздравление, без розовых соплей и ванили. Саша, ну а от меня тебе самые теплые поздравления, продолжай цвести и приноси положительные эмоции всем твоим близким! С праздником🐱
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Ответ oldparakhod
Скорее всего, как в квалификации. А подкрут четверной, вчера никто не сделал чисто, насколько я помню.
А я всё же надеюсь, что не как в квалификации! И паузы с приостановкой таймера всё же сделают.
Ну это дело такое,--вчера не сделали, а сегодня сделают элемент чисто. Тем более для АБ ситуация тоже такая,--нечего терять. Так что думаю, что увидим и 4-подкрут, и 4-выброс
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Ответ oldparakhod
С днём рождения! Интересно, решатся выброс сделать четверной или нет?
Ну, в Финале терять-то в общем-то нечего, поэтому думаю, что будут рисковать.
Но до финала ещё дойти надо, и у БК ситуация посложнее будет, чем у МГ, т.к. они уже в первом раунде вышли на пару, у которой есть 4-ной подкрут. И АБ-то уж точно будут его делать.
Но я пока не до конца понимаю, как это будет всё происходить в сетке. Там же тоже тайминг будет, и будет ли это так же, как в квалификации (т.е. элементы исполняются подряд, без пауз на выставление оценки), или же всё-таки выполнят 1 элемент,--дождутся оценки, потом--следующий элемент... Потому что здесь есть существенная разница в тактике. Посмотрим по ходу
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Любимую фигуристку любимой пары с днём рождения! Желаю обрести олимпийской спокойствие и железные нервы -для побед!
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Каждый человек способен на многое, но не каждый знает, на что он способен.
©
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Ответ Ayla
Календарь турниров строился под ДР БК)))
Да!
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Ответ Алёна Вода
Ну, в Финале терять-то в общем-то нечего, поэтому думаю, что будут рисковать. Но до финала ещё дойти надо, и у БК ситуация посложнее будет, чем у МГ, т.к. они уже в первом раунде вышли на пару, у которой есть 4-ной подкрут. И АБ-то уж точно будут его делать. Но я пока не до конца понимаю, как это будет всё происходить в сетке. Там же тоже тайминг будет, и будет ли это так же, как в квалификации (т.е. элементы исполняются подряд, без пауз на выставление оценки), или же всё-таки выполнят 1 элемент,--дождутся оценки, потом--следующий элемент... Потому что здесь есть существенная разница в тактике. Посмотрим по ходу
Скорее всего, как в квалификации. А подкрут четверной, вчера никто не сделал чисто, насколько я помню.
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Сашулю поздравляю с Днём рождения! Крепкого здоровья и верных друзей рядом! А также желаю вместе с Димой сделать себе подарок--призовые в личном турнире! А завтра победить командой!
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