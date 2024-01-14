Москвина о Бойковой и Козловском: «Несмотря на то, что они перешли к другому тренеру, они остаются нашими учениками, нашими детьми, которых мы подготовили»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Артур Минчук Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дейв Лиз Фигурное катание

Тамара Москвина высказалась об уходе Бойковой и Козловского из ее группы.

После сезона-2022/23 Бойкова и Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе. 

«Мы с Артуром Минчуком работаем с Мишиной и Галлямовым около трех лет, а с Бойковой и Козловским работали около семи.

Они наши ученики, наши дети в фигурному катании. Даже несмотря на то, что они решили перейти к другому тренеру, они остаются нашими учениками, нашими детьми, которых мы подготовили. 

Мы счастливы, что они хорошо катаются. И мы не можем забыть все те годы, которые работали с ними.

Очевидно, что как тренер я на чемпионате России поздравила их с хорошим выступлением.

Родители, например, бывают не особо рады, если ребенок меняет место учебы, но они по-прежнему счастливы, что ребенок продолжает развиваться. 

Мы не были счастливы, когда они решили сменить тренеров и уехали в Москву, но мы счастливы, что наши ученики, с которыми мы проработали семь лет, продолжают улучшаться», – сказала Москвина в интервью Дейву Лизу на канале The Skating Lesson

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36 комментариев
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А так можно было? Самый мудрый тренер!
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Ух ты, оказывается тренер может сказать теплые слова о своих бывших учениках. Невероятно..
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Москвина невероятно мудрая и приятная женщина. И великий тренер!
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Москвина золотой человек! Если бы не она, то на фоне всего этого гадюшника в фк можно было бы потерять веру в человечество! 🙂
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Обожаю Москвину!!! Великая, и по достижениям, и как человек.

Низкий поклон и крепчайшего здоровья!
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Тамара Николаевна потрясающая
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Мудрая женщина Тамара Николаевна! Спасибо ей за учеников.
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Обожаю Москвину!
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Спасибо! Своим примером вы показываете как нужно отпускать людей!
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Тамара Николаевна и Алексей Николаевич - это столпы российского и мирового парного ФК. Хотелось бы, что и в остальных видах, особенно в российских танцах, были такие же отношения даже после расставаний. Танцам отдельно хочется пожелать парам такой же стабильности и долгой работы, как и в спортивных парах, хотя в последних скатываться легче, чем в первых.
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Ответ Olya Ru
А так можно было? Самый мудрый тренер!
тут нужен мем с удивлённым медведем. В роли медведя будет один всем известный тренер, который, чуть что - бежит в инсту жаловаться на учениц.
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Удивительный человек!
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+8
Думаю,что вернутся к следующему сезону
+15
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Ответ Петербурженка
Тамара Николаевна и Алексей Николаевич - это столпы российского и мирового парного ФК. Хотелось бы, что и в остальных видах, особенно в российских танцах, были такие же отношения даже после расставаний. Танцам отдельно хочется пожелать парам такой же стабильности и долгой работы, как и в спортивных парах, хотя в последних скатываться легче, чем в первых.
Мишин тренер одиночного катания, если вы не в курсе, мисс петербурженка ;), столпом парного катания он никак не может быть
+8
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+5
Слова уважающего себя и других человека.
Интервью Дейву Лизу? Кое-кто его "д-ом" назвал "без совести и чести", почём зря, весточку он тогда правдивую принёс.
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обожаю !
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Ответ Irina037
Думаю,что вернутся к следующему сезону
Не вернутся, они дочистят прыжки и все норм будет.
+6
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Ответ Петербурженка
Тамара Николаевна и Алексей Николаевич - это столпы российского и мирового парного ФК. Хотелось бы, что и в остальных видах, особенно в российских танцах, были такие же отношения даже после расставаний. Танцам отдельно хочется пожелать парам такой же стабильности и долгой работы, как и в спортивных парах, хотя в последних скатываться легче, чем в первых.
не надо втюхивать Мишина со светлой Москвиной, он много дров наломал по судьбам людей....очень самодурствующий,очень сам себе на уме...
+5
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+3
Ответ HarryShprotter
"сказала Москвина в интервью Дейву Лизу на канале The Skating Lesson" 😳 Это же тот самый "заклятый друг" Тутберидзе, которого она смешивала с дерьмом? 😁
Да, он самый, только это он все время пытается смешать российское фк с дерьм×м.
+3
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+2
Как же я люблю и обожаю Тамару Николаевну.....какое Солнышко....конечно она любит строптивых детишек Бэкушек.
Особенно она оценила когда именно Дима, а не ее ученики поддержал ее не так давно.она очень мудра-я говорил,что пересмотрит к ним нюансы.....Жаль,что все понимания приходит чуть позже о том,кто на самом деле дорог....
+4
-3
+1
все правильно говорит, Тамара Николаевна воспитала БК. но чем эта блогерша заслужила интервью с великим тренером
+3
-2
+1
Ответ HarryShprotter
Москвина золотой человек! Если бы не она, то на фоне всего этого гадюшника в фк можно было бы потерять веру в человечество! 🙂
абсолютно так-Светляша Высшего порядка,трогательная,удивительная...
+3
-2
+1
"сказала Москвина в интервью Дейву Лизу на канале The Skating Lesson" 😳

Это же тот самый "заклятый друг" Тутберидзе, которого она смешивала с дерьмом? 😁
+4
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Хороший человек Тамара Николаевна
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Тамара Николаевна уважает себя и уважает своих учеников , не обесценивает свой труд и гордится его результатами , достойна большого уважения !
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Тамарочка Николаевна со всеми найдет общий язык, уважаю и люблю.
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Ответ Irina037
Думаю,что вернутся к следующему сезону
Вернуться, когда проиграют второй ЧР.
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Ответ Irina037
Думаю,что вернутся к следующему сезону
Зачем? Чтоб наслаждаться спаррингом с рэпером-футболистом Г, который их троллит и на расстоянии, а так ещё горячее будет. БК этим спаррингом насытились по горло, зачем им возвращаться? А Москвина умеет говорить красиво, только раньше она всегда подчеркивала, что у нее с учениками деловые отношения и Минчук это подчеркнул, когда БК ушли, а теперь: "наши дети"...
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Ну, так и Бойкова с Козловским ушли по-человечески. Да, были обижены на тренера, да тренер их соперников выше ставила, да, атмосфера на катке между ними была не очень, поэтому и уходили. Но ведь ушли по-людски, пришли лично, сказали, поблагодарили. Кто от Тутберидзе так ушел?! К тем, кто ушел ТАК, она и не предъявляет.
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Ответ versa
Слова уважающего себя и других человека. Интервью Дейву Лизу? Кое-кто его "д-ом" назвал "без совести и чести", почём зря, весточку он тогда правдивую принёс.
"Почем зря"? А вы точно знакомы с его творчеством? Я как-то несколько лет назад имела опыт просмотра его творчества. Волосы на голове шевелятся. Лена Родина отдыхает.
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