Москвина о Бойковой и Козловском: «Несмотря на то, что они перешли к другому тренеру, они остаются нашими учениками, нашими детьми, которых мы подготовили»

Тамара Москвина высказалась об уходе Бойковой и Козловского из ее группы.

После сезона-2022/23 Бойкова и Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе.

«Мы с Артуром Минчуком работаем с Мишиной и Галлямовым около трех лет, а с Бойковой и Козловским работали около семи.

Они наши ученики, наши дети в фигурному катании. Даже несмотря на то, что они решили перейти к другому тренеру, они остаются нашими учениками, нашими детьми, которых мы подготовили.

Мы счастливы, что они хорошо катаются. И мы не можем забыть все те годы, которые работали с ними.

Очевидно, что как тренер я на чемпионате России поздравила их с хорошим выступлением.

Родители, например, бывают не особо рады, если ребенок меняет место учебы, но они по-прежнему счастливы, что ребенок продолжает развиваться.

Мы не были счастливы, когда они решили сменить тренеров и уехали в Москву, но мы счастливы, что наши ученики, с которыми мы проработали семь лет, продолжают улучшаться», – сказала в интервью Дейву Лизу на канале The Skating Lesson.