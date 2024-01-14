Москвина о Бойковой и Козловском: «Несмотря на то, что они перешли к другому тренеру, они остаются нашими учениками, нашими детьми, которых мы подготовили»
Тамара Москвина высказалась об уходе Бойковой и Козловского из ее группы.
После сезона-2022/23 Бойкова и Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе.
«Мы с Артуром Минчуком работаем с Мишиной и Галлямовым около трех лет, а с Бойковой и Козловским работали около семи.
Они наши ученики, наши дети в фигурному катании. Даже несмотря на то, что они решили перейти к другому тренеру, они остаются нашими учениками, нашими детьми, которых мы подготовили.
Мы счастливы, что они хорошо катаются. И мы не можем забыть все те годы, которые работали с ними.
Очевидно, что как тренер я на чемпионате России поздравила их с хорошим выступлением.
Родители, например, бывают не особо рады, если ребенок меняет место учебы, но они по-прежнему счастливы, что ребенок продолжает развиваться.
Мы не были счастливы, когда они решили сменить тренеров и уехали в Москву, но мы счастливы, что наши ученики, с которыми мы проработали семь лет, продолжают улучшаться», – сказала Москвина в интервью Дейву Лизу на канале The Skating Lesson.
Низкий поклон и крепчайшего здоровья!
Интервью Дейву Лизу? Кое-кто его "д-ом" назвал "без совести и чести", почём зря, весточку он тогда правдивую принёс.
Особенно она оценила когда именно Дима, а не ее ученики поддержал ее не так давно.она очень мудра-я говорил,что пересмотрит к ним нюансы.....Жаль,что все понимания приходит чуть позже о том,кто на самом деле дорог....
Это же тот самый "заклятый друг" Тутберидзе, которого она смешивала с дерьмом? 😁