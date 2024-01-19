«Прекрасно понимаю фигуристов, которым это не нравится». Тимошинина о звуковых эффектах после падений на прыжковом турнире

Теги прыжки в воду Юлия Тимошинина сборная России жен (прыжки в воду) Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Юлия Тимошинина раскритиковала звуковое сопровождение на турнире фигуристов.

Сегодня на «ЦСКА Арене» в Москве прошла квалификация чемпионата России по прыжкам в фигурном катании. При падениях спортсменов организаторы включали разные эффекты – например, звук, имитирующий разочарование толпы, или свист.

«Нет, я прекрасно понимаю фигуристов, которым это не нравится. Мне кажется, нам бы тоже это не понравилось, потому что ты всегда волнуешься, выкладываешься, и если что‑то не получается, не хочется слышать какие‑то такие звуки. Не хотела бы, чтобы в нашем виде спорта такое было», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2019 по прыжкам в воду Юлия Тимошинина.

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9 комментариев
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Все эти звуки, свисты скукотища. Включали бы лучше безызбежно Загитовой. Так и зрелищнее, и будут максимально стараться не падать
+17
-6
+11
Ответ R Smile
падение - "это было безызбежно!" падение - "это было аскорометно!" падение - "я невдоумении!" ... (продолжите список) 😁
просто нужно быть самими сабими)))
+10
-1
+9
Ответ R Smile
падение - "это было безызбежно!" падение - "это было аскорометно!" падение - "я невдоумении!" ... (продолжите список) 😁
падение - "я преткушении!!!"
падение - "что, там мёдом намазано?"
падение - "это был сценарический падцелуй со льдом?"
падение - "какие ты звуки издаёшь?"
падение - "звук сталкивания лбами М и Ж"
падение - "не получишь благодарства!"
падение - " я забыла слова("
+8
0
+8
Ответ Юркин Клоп
Все эти звуки, свисты скукотища. Включали бы лучше безызбежно Загитовой. Так и зрелищнее, и будут максимально стараться не падать
падение - "это было безызбежно!"
падение - "это было аскорометно!"
падение - "я невдоумении!"
... (продолжите список) 😁
+13
-6
+7
Считаю звуки эти некрасивыми.
Но бОльшая, на мой взгляд проблема, это музыка во время исполнения парных элементов. У ребят заходы и выходы подстроены друг под друга, а когда играет левая музыка с левым темпом, то велик соблазн двигаться под мелодию, а не под партнера.
+10
-4
+6
Так а зачем, собственно, это нужно вообще?
+7
-1
+6
Не знаю , что тут сказать по поводу звука "разочарования". Но заметно было другое: один фигурист готовится к прыжку под зажигательную музыку, а другой под медленную попал. Может быть, одному легче прыгать на драйве. Какой-то темп, наверное, общий должен быть. Они ж на разминке прыгают под одну и ту же песню. Впрочем, это не адвокатские замечания, просто как факт наблюдения.
+9
-4
+5
Бабочки были? Их тоже можно озвучивать. Например, ситкомовским смехом за кадром.
+6
-6
0
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