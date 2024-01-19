«Прекрасно понимаю фигуристов, которым это не нравится». Тимошинина о звуковых эффектах после падений на прыжковом турнире

Юлия Тимошинина раскритиковала звуковое сопровождение на турнире фигуристов.

Сегодня на «ЦСКА Арене» в Москве прошла квалификация чемпионата России по прыжкам в фигурном катании. При падениях спортсменов организаторы включали разные эффекты – например, звук, имитирующий разочарование толпы, или свист.

«Нет, я прекрасно понимаю фигуристов, которым это не нравится. Мне кажется, нам бы тоже это не понравилось, потому что ты всегда волнуешься, выкладываешься, и если что‑то не получается, не хочется слышать какие‑то такие звуки. Не хотела бы, чтобы в нашем виде спорта такое было», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2019 по прыжкам в воду Юлия Тимошинина.

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