«Прекрасно понимаю фигуристов, которым это не нравится». Тимошинина о звуковых эффектах после падений на прыжковом турнире
Юлия Тимошинина раскритиковала звуковое сопровождение на турнире фигуристов.
Сегодня на «ЦСКА Арене» в Москве прошла квалификация чемпионата России по прыжкам в фигурном катании. При падениях спортсменов организаторы включали разные эффекты – например, звук, имитирующий разочарование толпы, или свист.
«Нет, я прекрасно понимаю фигуристов, которым это не нравится. Мне кажется, нам бы тоже это не понравилось, потому что ты всегда волнуешься, выкладываешься, и если что‑то не получается, не хочется слышать какие‑то такие звуки. Не хотела бы, чтобы в нашем виде спорта такое было», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2019 по прыжкам в воду Юлия Тимошинина.
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падение - "что, там мёдом намазано?"
падение - "это был сценарический падцелуй со льдом?"
падение - "какие ты звуки издаёшь?"
падение - "звук сталкивания лбами М и Ж"
падение - "не получишь благодарства!"
падение - " я забыла слова("
падение - "это было аскорометно!"
падение - "я невдоумении!"
... (продолжите список) 😁
Но бОльшая, на мой взгляд проблема, это музыка во время исполнения парных элементов. У ребят заходы и выходы подстроены друг под друга, а когда играет левая музыка с левым темпом, то велик соблазн двигаться под мелодию, а не под партнера.