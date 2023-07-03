Юлия Тимошинина: «Мне все еще хочется прыгать, не наелась. Четко поняла это, когда смотрела по телевизору последний ЧМ, на который мы не поехали»

Юлия Тимошинина прокомментировала свою победу на чемпионате России по прыжкам в воду.

– Ваша победа на десятиметровой вышке в Екатеринбурге выглядела очень уверенной и логичной, поэтому в голове не укладывается: каким образом вам удавалось на протяжении пяти лет подряд проигрывать чемпионат страны?

– Каждый раз какие-то вещи мешали выиграть. Становилась второй, третьей, появлялись совсем молоденькие соперницы, которые оказывались лучше.

– Руки не опускались из-за этого?

– Так, чтобы закончить карьеру из-за результата на чемпионате России, – нет. Но вообще мысли перестать прыгать несколько лет назад меня посещали. После особенно неудачных выступлений, которые я никак не могла себе объяснить.

На тренировках все было хорошо, а вот показать результат на соревнованиях не получалось. В последнем олимпийском сезоне я даже с психологом начала работать. И с этого момента всё кардинально изменилось. <...>

– Что именно, кстати, запоминается после удачных выступлений — отдельные прыжки или общее настроение?

– Настроение. Помню, когда попала в финал на Олимпиаде в Токио, шла на представление финалистов такая счастливая…

– А ради чего продолжаете прыгать сейчас?

– Ради удовольствия. Я наконец-то достигла состояния, когда его получаешь от самого прыжка, а не от оценок, которые горят на табло. Страх ошибиться или кому-то проиграть полностью ушел.

У нас уже появились на вышке очень сильные девочки, и мне реально не стыдно им в чем-то уступить. Как только я это осознала, появились совершенно другие эмоции. Гораздо более позитивные.

А главное, мне все еще хочется прыгать – не наелась. Очень четко поняла это, когда смотрела по телевизору последний чемпионат мира в Будапеште, на который мы не поехали, – сказала призер чемпионата мира-2019.