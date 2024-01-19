Ветлугин о чемпионате России по прыжкам: «Хотелось после звука провалиться или уйти 😂»

Матвей Ветлугин высказался о звуках, которые включают на падениях фигуристов.

В Москве на «ЦСКА Арене» проходит квалификация чемпионата России по прыжкам. При падениях фигуристов организаторы включают разные звуковые эффекты – например, звук, имитирующий разочарование толпы, или свист.

«Хотелось после звука провалиться или уйти 😂», – написал Ветлулин в чате в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Кузнецова.