Ветлугин о чемпионате России по прыжкам: «Хотелось после звука провалиться или уйти 😂»
Матвей Ветлугин высказался о звуках, которые включают на падениях фигуристов.
В Москве на «ЦСКА Арене» проходит квалификация чемпионата России по прыжкам. При падениях фигуристов организаторы включают разные звуковые эффекты – например, звук, имитирующий разочарование толпы, или свист.
«Хотелось после звука провалиться или уйти 😂», – написал Ветлулин в чате в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Кузнецова.
Надеюсь завтра его не будет
Когда у него получается,то прыжки классные получше Кондратюка, например