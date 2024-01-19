Ветлугин о чемпионате России по прыжкам: «Хотелось после звука провалиться или уйти 😂»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Матвей Ветлугин высказался о звуках, которые включают на падениях фигуристов.

В Москве на «ЦСКА Арене» проходит квалификация чемпионата России по прыжкам. При падениях фигуристов организаторы включают разные звуковые эффекты – например, звук, имитирующий разочарование толпы, или свист.

«Хотелось после звука провалиться или уйти 😂», – написал Ветлулин в чате в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Кузнецова.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какому уникуму это вообще в голову пришло? Вместо поддержки включать такое.
+109
-9
+100
Да. Минус организаторам за эти звуки после прыжков. Кринжатина какая-то
+75
-8
+67
Да ужас эти звуки
+57
-4
+53
А то без такого музыкального сопровождения фигурист не поймет что прыжок завалил.Идиотство
+52
-5
+47
Ответ Marya Y
Какому уникуму это вообще в голову пришло? Вместо поддержки включать такое.
Однако хорошим прыгунам с устойчивой психикой (тоже натренированной) звуки не помешали!))))
+31
-3
+28
Ответ Delirium
Ну так не падай, и не услышишь. Нервы тренировать нужно, а то с трибун что-то крикнут и весь прокат насмарку.
Когда орут во время стартовой позы- это ненормально с любыми нервами.
+26
-3
+23
Великолепгый прыжковый турнир! Смотреть одно удовольствие. Отобрались сильнейшие. Очень интересно посмотреть на новую систему турнира завтра. Я вообще не обращаю внимание на попытки унизить нпш турнир. Эти попытки такие смешные. Я в восторге от нашего Прыжкового!
+25
-6
+19
Звук на самом деле ужасный.
Надеюсь завтра его не будет
+21
-3
+18
Понимаю Матвея... я бы там тоже психанула, будто бы спортсмен сам не понимает, что накосячил. Кто знает, может не эта квакушка, и на один-два прыжка чистых больше было. А она всю мотивацию уничтожает
+24
-6
+18
Ответ Katerina Sunny
Когда орут во время стартовой позы- это ненормально с любыми нервами.
Оно не нормально, но ты это не контролируешь. Нужно уметь концентрироваться на том что делаешь, а не на том, какие кто издает звуки вокруг. В общем, ничего страшного в звуке провала я не вижу, скорее наоборот, потренирует нервишки особо нежным.
+20
-10
+10
Звуки действительно кринжовые. Спасибо хоть нет звука, имитирующего кое-что похуже, чем свист. Не додумались его вставить.
+11
-3
+8
Это просто что бы спортсмены не забывали, что это всего лишь шоу, но некоторые слишком серьезно воспринимают этот турнир.
+15
-7
+8
Единственный плюс, который может быть от этих ужасных звуков – если зрители завтра мобилизуются и постараются заглушать их апплодисментами и возгласами поддержки) Но ещё лучше, если организаторы их уберут
+11
-4
+7
Жаль ,что Мотя так и не смог собрать себя в кучу...
+10
-3
+7
Матвей, конечно, совсем не в форме
+9
-3
+6
Ответ Tzaichiha
Какие мы нежные(
Вспомнился один из самых популярных тренажеров клавиатуры, где при ошибке тоже такой раздражающий звук. Быстро учишься его не допускать)))
+8
-2
+6
Ответ Aleksei Hrivonoghov
Это просто что бы спортсмены не забывали, что это всего лишь шоу, но некоторые слишком серьезно воспринимают этот турнир.
Деньги там разыгрываются вполне серьезные. Вот и отношение такое же.
+6
-1
+5
Ответ 777free777
Однако хорошим прыгунам с устойчивой психикой (тоже натренированной) звуки не помешали!))))
Мотивация не падать
+6
-1
+5
Матвей у нас нежный юноша конечно
+8
-4
+4
Ответ oldparakhod
Жаль ,что Мотя так и не смог собрать себя в кучу...
Надеюсь к шоу-программам соберется
+5
-2
+3
Ответ Delirium
Ну так не падай, и не услышишь. Нервы тренировать нужно, а то с трибун что-то крикнут и весь прокат насмарку.
Легко сказать "не падай"))) Увы, не всегда возможно....
+5
-2
+3
Не знаю, может быть некоторые спортсмены очень восприимчивы к такому звуковому сопровождению, но мне кажется, что ничего обидного в этом нет. Мужчины точно не должны так реагировать, прямо ромашка нежная))
+12
-9
+3
Ответ Delirium
Очень!
Пожелаю вам побывать в такой ситуации
+5
-3
+2
Ответ Маргарита Михайловна
Лучше бы сам ушёл. Но и так в финал вышли более достойные.
А чем Матвей недостойный?
Когда у него получается,то прыжки классные получше Кондратюка, например
+4
-2
+2
Ответ адим амонтов
Не ссы, пацан. По сравнению с Аймо ты божество и даже фигуристом тебя назвать можно
Он как раз на Аймо очень похож, такой же не стабильный и компонентный
+2
0
+2
со звуком они переборщили!
+2
0
+2
Кто вообще придумал эти звуки. Тоже обратила внимание, крайне глупая затея. Выглядит неуважительно по отношению к спортсмену. Прыгать у-си это не семечки щёлкать, к чему эти звуковые " эффекты".
+5
-3
+2
Матвей, очень болела за тебя
+4
-2
+2
Ответ Delirium
Ну так не падай, и не услышишь. Нервы тренировать нужно, а то с трибун что-то крикнут и весь прокат насмарку.
Умный что ли?
+7
-6
+1
Ответ Aleksei Hrivonoghov
Это просто что бы спортсмены не забывали, что это всего лишь шоу, но некоторые слишком серьезно воспринимают этот турнир.
Это ЧЕ 2024 похож на средненькое шоу, судя по технической составляющей. ЧЕ 2024 вообще мимо спорта.
+9
-8
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий