Прыжки в воду. Чемпионат России. Тимошинина и Терновой, Кузина и Молчанов победили в парных прыжках
Кузина и Молчанов, Тимошинина и Терновой победили на чемпионате России по прыжкам в воду.
Прыжки в воду
Чемпионат России
Екатеринбург
Парные прыжки
Трамплин
1. Елизавета Кузина – Илья Молчанов – 294,90
2. Виталия Королева – Григорий Иванов – 286,20
3. Ульяна Клюева – Александр Черепахин – 282,00
Вышка
1. Юлия Тимошинина – Руслан Терновой – 328,32
2. Анна Конаныхина – Александр Бондарь – 299,31
3. Мария Бруенок – Глеб Касьянов – 298,08
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