Прыжки в воду. Чемпионат России. Тимошинина и Терновой, Кузина и Молчанов победили в парных прыжках

Теги прыжки в воду результаты чемпионат России Юлия Тимошинина сборная России (прыжки в воду) Александр Бондарь сборная России жен (прыжки в воду) Илья Молчанов Руслан Терновой Ульяна Клюева Виталия Королева Анна Конаныхина Елизавета Кузина Григорий Иванов Александр Черепахин Мария Бруенок Водные виды

Кузина и Молчанов, Тимошинина и Терновой победили на чемпионате России по прыжкам в воду.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Екатеринбург

Парные прыжки

Трамплин

1. Елизавета Кузина – Илья Молчанов – 294,90

2. Виталия Королева – Григорий Иванов – 286,20

3. Ульяна Клюева – Александр Черепахин – 282,00

Вышка

1. Юлия Тимошинина – Руслан Терновой – 328,32

2. Анна Конаныхина – Александр Бондарь – 299,31

3. Мария Бруенок – Глеб Касьянов – 298,08

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий