Прыжки в воду. Чемпионат России. Тимошинина и Терновой, Кузина и Молчанов победили в парных прыжках

Кузина и Молчанов, Тимошинина и Терновой победили на чемпионате России по прыжкам в воду.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Екатеринбург

Парные прыжки

Трамплин

1. Елизавета Кузина – – 294,90

2. Виталия Королева – Григорий Иванов – 286,20

3. Ульяна Клюева – Александр Черепахин – 282,00

Вышка

1. – Руслан Терновой – 328,32

2. Анна Конаныхина – – 299,31

3. Мария Бруенок – Глеб Касьянов – 298,08