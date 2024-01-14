Татьяна Тарасова: «Петросян сама становится лидером женского катания. Ее готовят так же, как и Валиеву и других девочек»

Татьяна Тарасова высказалась о сперничестве Камилы Валиевой и Аделии Петросян.

— У вас нет ощущения, что Аделию Петросян готовят к статусу лидера в команде на случай, если дисквалифицируют?

— Не раздумываю о дисквалификации Камилы. Не надо трепать ей нервы. Аделию просто готовят, а она сама становится лидером женского катания.

Катается Аделия очень хорошо. Ее готовят так же, как и Камилу и других девочек. Кто выиграет, тот и будет лидером женского фигурного катания, — сказала Тарасова.