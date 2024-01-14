Татьяна Тарасова: «Петросян сама становится лидером женского катания. Ее готовят так же, как и Валиеву и других девочек»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о сперничестве Камилы Валиевой и Аделии Петросян.

— У вас нет ощущения, что Аделию Петросян готовят к статусу лидера в команде Тутберидзе на случай, если Камилу Валиеву дисквалифицируют?

— Не раздумываю о дисквалификации Камилы. Не надо трепать ей нервы. Аделию просто готовят, а она сама становится лидером женского катания.

Катается Аделия очень хорошо. Ее готовят так же, как и Камилу и других девочек. Кто выиграет, тот и будет лидером женского фигурного катания, — сказала Тарасова. 

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29 комментариев
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Надо еще додуматься до такого вопроса. А ТАТ ответила, как есть. В ТШТ стараются для всех одинакого, а дальше все зависит от работгспособности, желания и таланта спортсмена.
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К статусу лидера готовят всех. А вот становится лидером та, у кого нервы крепче
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Боже, что за гении задают подобные вопросы? Аделия - самодостаточная фигуристка высокого уровня и способна с помощью своих умений и достижений становиться лидером без вот этих «рррррряяяяяя назначили». И в ТШТ, как известно, этот вопрос всегда решался на льду. Кто сильнее #прямосейчас, тот и лидер.
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Настолько дурацкая постановка вопроса, что аж неловко.

Вообще-то Аделия - уже лидер сборной, она ЧР выиграла. А Валиева больше не лидер. Она уже два года как не лидер, т. к. сначала проиграла Акатьевой, потом Петросян.
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Ответ Gilonjon862
Крепче нервы говорите? Петросян ни разу за карьеру чисто не откаталась, на каждом старте трясёт
выдержка - это не только про старт. В 5 утра каждый день вставать тоже не у всех нервы выдержат
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Ответ Gilonjon862
Крепче нервы говорите? Петросян ни разу за карьеру чисто не откаталась, на каждом старте трясёт
Представляете сколько наберет, когда откатается? Впрочем, на финале Гран-при России в том году было довольно чисто.
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Готовят к чему только? ЧР она уже выиграла
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За последние почти 2 сезона у неё на 6 стартах 5 побед, больше ни у кого за такой отрезок времени ( а это время началось с отстранения от межд. стартов и идёт до сих пор) нет такого процента побед. И это при том, что она выступала после травмы на том самом единственном турнире, где не смогла победить за последние 1.5 года(ЧР 2023). Ещё и имеет самые высокие баллы и за прошлый - 255+, и за нынешний сезон - 246, среди девушек. Так что она уже минимум со второй половины прошлого сезона лидер в РФ среди фигуристок
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Софья Акатьева вернётся и всё, конец лидерству.
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" Так же как и Валиеву" звучит двусмысленно.
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Ответ Irina037
Та,которая в теле лилипута пока что
Точно. Даже смотреть страшновато- взрослая голова на теле 10летнего ребенка...
Минусуйте.
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Ответ Irina037
Та,которая в теле лилипута пока что
некоторые и "в теле лилипута" ничего выиграть не могут, поэтому тут не только оно играет роль
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типа наивный вопрос
есть очередная попытка внести раскол в команду тшт,
придумывая наличие фаворитов и любимчиков,
и намекая на сливы кого-либо...
барберошопиха с попрыгуньей ночами не спят точат жало)
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Ответ Алексей Токарев
Софья Акатьева вернётся и всё, конец лидерству.
Она может не вернуться.
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Ответ N-fox
Надо еще додуматься до такого вопроса. А ТАТ ответила, как есть. В ТШТ стараются для всех одинакого, а дальше все зависит от работгспособности, желания и таланта спортсмена.
Да и как можно готовить по-разному, ведь неизвестно, кто, где и когда выстрелит, а кто травму получит или ещё что-то.
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Вопрос, конечно, интересный, если бы был про кулинарию, а не про тренировочный процесс фигуристов.
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Обычно готовят преемников, а статус лидера получает победитель соревнований.
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Идиотский вопрос. Аделия уже лидер и группы Тутберидзе, и всего женского одиночного страны в целом. Человек не проиграл ни одного старта в 2023 году (если не считать КПК), действующая победительница ЧР и ФГП, главный фаворит предстоящей Спартакиады. Налицо либо полнейшая некомпетентность, либо ангажированность журналиста.
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"Аделию просто готовят, а она сама становится" - это как?
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Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
Была лучшая,но время течет,все меняется.
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Действительно, было бы к чему готовиться, что там у нас намечается прыжковый турнир и турнир шоу-программ, ах да Кубок 1 канала.
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