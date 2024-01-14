Татьяна Тарасова: «Петросян сама становится лидером женского катания. Ее готовят так же, как и Валиеву и других девочек»
Татьяна Тарасова высказалась о сперничестве Камилы Валиевой и Аделии Петросян.
— У вас нет ощущения, что Аделию Петросян готовят к статусу лидера в команде Тутберидзе на случай, если Камилу Валиеву дисквалифицируют?
— Не раздумываю о дисквалификации Камилы. Не надо трепать ей нервы. Аделию просто готовят, а она сама становится лидером женского катания.
Катается Аделия очень хорошо. Ее готовят так же, как и Камилу и других девочек. Кто выиграет, тот и будет лидером женского фигурного катания, — сказала Тарасова.
Вообще-то Аделия - уже лидер сборной, она ЧР выиграла. А Валиева больше не лидер. Она уже два года как не лидер, т. к. сначала проиграла Акатьевой, потом Петросян.
Минусуйте.
есть очередная попытка внести раскол в команду тшт,
придумывая наличие фаворитов и любимчиков,
и намекая на сливы кого-либо...
барберошопиха с попрыгуньей ночами не спят точат жало)