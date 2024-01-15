Леонтьева о чемпионате России: «Мы хотели подтвердить свое пребывание в сборной. Ехали за чистыми прокатами, о местах не думали»

Теги сборная России танцы на льду Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали о целях на чемпионате России.

Турнир проходил в декабре в Челябинске. Леонтьева и Горелкин заняли пятое место в танцах на льду.

– Давайте поговорим о чемпионате России, который стал дебютным для вас. Какие цели ставили перед собой?

Леонтьева: Мы хотели подтвердить свое пребывание в сборной. Мы были в резерве, куда попали из юниоров, а сейчас хотели отобраться в основной состав. Преследовали цель кататься чисто, мощно, показывать все то, что делаем на тренировках.

Горелкин: У нас не было никаких ожиданий от чемпионата России. Мы впервые принимали участие в этом турнире. Нам было интересно, что из себя представляет национальное первенство. Мы получили огромное удовольствие от этого старта, турнир в Челябинске нам запомнился.

– Анализируя состав соперников, предполагали, какое место можете занять?

Леонтьева: Мы ехали за чистыми прокатами, о местах не думали.

– В конечном итоге удовлетворены результатом?

Горелкин: Да, очень.

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