Леонтьева о чемпионате России: «Мы хотели подтвердить свое пребывание в сборной. Ехали за чистыми прокатами, о местах не думали»
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали о целях на чемпионате России.
Турнир проходил в декабре в Челябинске. Леонтьева и Горелкин заняли пятое место в танцах на льду.
– Давайте поговорим о чемпионате России, который стал дебютным для вас. Какие цели ставили перед собой?
Леонтьева: Мы хотели подтвердить свое пребывание в сборной. Мы были в резерве, куда попали из юниоров, а сейчас хотели отобраться в основной состав. Преследовали цель кататься чисто, мощно, показывать все то, что делаем на тренировках.
Горелкин: У нас не было никаких ожиданий от чемпионата России. Мы впервые принимали участие в этом турнире. Нам было интересно, что из себя представляет национальное первенство. Мы получили огромное удовольствие от этого старта, турнир в Челябинске нам запомнился.
– Анализируя состав соперников, предполагали, какое место можете занять?
Леонтьева: Мы ехали за чистыми прокатами, о местах не думали.
– В конечном итоге удовлетворены результатом?
Горелкин: Да, очень.