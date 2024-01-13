Илья Авербух организует шоу, посвященное 10-летию Олимпийских игр в Сочи

Теги Евгений Плющенко Илья Авербух Сочи-2014 Никита Кацалапов Елена Ильиных Ксения Столбова Федор Климов Юлия Липницкая ТАСС ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер и хореограф Илья Авербух организует шоу, посвященное 10-летию Олимпийских игр в Сочи.

Мероприятие пройдет 7 февраля в Москве.

«Впереди большое шоу на ВДНХ 7 февраля – это 10-летие открытия Олимпиады в Сочи, мы будем отмечать это на главной выставке. Олимпийские чемпионы будут приглашены в Сочи, где пройдет их чествование, а ледовое шоу будет в Москве.

Но мы обязательно всех объединим, потому что все хотят увидеть эту большую команду – Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Никита Кацалапов, Федор Климов, Ксения Столбова и другие наши звездные фигуристы», – сказал Авербух.

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33 комментария
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Может хватит
+21
0
+21
ОИ 2014 - самая большая дыра в моем сердце
+15
-1
+14
Объединят Ильиных/Кацалапова? Очень в этом сомневаюсь!
+13
-1
+12
Ответ Марина Юрьевна
Только и осталось,что юбилеи справлять)
После этой Сочинской олимпиады,мы стали ездить,без флага и гимна. Вот такой юбилей.
+13
-3
+10
Дырка в стене будет? в качестве главного героя...
+15
-5
+10
неиссякаемый источник фантазии..
не давайте ему денег!!
+10
-1
+9
Ответ Анастасия Балканова
Объединят Ильиных/Кацалапова? Очень в этом сомневаюсь!
нуу, у Авера опыт есть, он на своем юбилее как-то совместил Анисимову, Лобачеву и Арзамасову :-D
+7
0
+7
Ответ Сергей Галынский
Может хватит
Может, и хватит. Но госгрант лучше взять🤓
+7
-1
+6
Родченкова позвали?
+8
-2
+6
Где гранты и бюджетные деньги - там Авербух
+9
-3
+6
А потом организует на 20-летний, 30-летний и так далее юбилеи, пока не помрет. Ведь деньги не пахнут. Какая разница, на чем их делать, не так ли?
+12
-6
+6
Ответ Железная Леди
Липницкая, Сотникова, Ильиных стали мамами. У Транькова с Волосожар вроде двое уже , у Плющенко тоже. вот так летит время.
И Ильиных Лены тоже уже двое сыновей
+5
0
+5
Про допинг-лабораторию будет представление?
+7
-3
+4
А будет номер про фсбэшников под первый концерт Чайковского? Готов ради этого посетить сие мероприятие
+9
-6
+3
Ответ Бу!
а что это за дата такая знаменательная, чтоб ее отмечать?
Ну это 10летие Нашей единственной зимней ОИ14. Тогда еще был наш флаг, наш Гимн.
+6
-3
+3
Аделину не забудьте
+3
0
+3
Вау
Классно
Увидим тех, кто давно закончил или встал в другие пары! У Юли уже дочка родилась! С ума сойти! Очень рада, что будут выступления, может и их программы увидим!
+5
-2
+3
Липницкая, Сотникова, Ильиных стали мамами. У Транькова с Волосожар вроде двое уже , у Плющенко тоже. вот так летит время.
+4
-1
+3
а что это за дата такая знаменательная, чтоб ее отмечать?
+5
-3
+2
На Липницкую на единственную хотелось бы посмотреть
+3
-1
+2
Никто и не сомневался, что будет юбилейное шоу. Авербух как всегда подсуетился первым. только непонятно. Юбилей в Сочи, а шоу а Москве на ВДНХ вероятно в Сочи для всех спортсменов зимних игр, а у Авербуха для фигуристов.
+2
0
+2
Шоу будет 18+ Детям нельзя показывать, что после этих игр с российским спортом сделали.
+4
-2
+2
Только и осталось,что юбилеи справлять)
+4
-2
+2
Авер##юх
+3
-2
+1
За чей счет банкет?
+2
-1
+1
Ответ Ayla
нуу, у Авера опыт есть, он на своем юбилее как-то совместил Анисимову, Лобачеву и Арзамасову :-D
мне кажется, у них с Анисиной ненависти друг к другу не было никогда, чего не скажешь о Лене и Никите
+1
0
+1
Ответ Ayla
нуу, у Авера опыт есть, он на своем юбилее как-то совместил Анисимову, Лобачеву и Арзамасову :-D
анисину
+1
0
+1
На каждое ледовое шоу фантазии как у названий выпусков "Уральских пельменей"
+3
-2
+1
Ответ Vilnus
И Ильиных Лены тоже уже двое сыновей
Какие молодцы наши чемпионки. им надо еще по медали вручить всем.
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