Продюсер и хореограф Илья Авербух организует шоу, посвященное 10-летию Олимпийских игр в Сочи.

Мероприятие пройдет 7 февраля в Москве.

«Впереди большое шоу на ВДНХ 7 февраля – это 10-летие открытия Олимпиады в Сочи, мы будем отмечать это на главной выставке. Олимпийские чемпионы будут приглашены в Сочи, где пройдет их чествование, а ледовое шоу будет в Москве.

Но мы обязательно всех объединим, потому что все хотят увидеть эту большую команду – , , , , Федор Климов, и другие наши звездные фигуристы», – сказал Авербух.