Илья Авербух организует шоу, посвященное 10-летию Олимпийских игр в Сочи
Продюсер и хореограф Илья Авербух организует шоу, посвященное 10-летию Олимпийских игр в Сочи.
Мероприятие пройдет 7 февраля в Москве.
«Впереди большое шоу на ВДНХ 7 февраля – это 10-летие открытия Олимпиады в Сочи, мы будем отмечать это на главной выставке. Олимпийские чемпионы будут приглашены в Сочи, где пройдет их чествование, а ледовое шоу будет в Москве.
Но мы обязательно всех объединим, потому что все хотят увидеть эту большую команду – Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Никита Кацалапов, Федор Климов, Ксения Столбова и другие наши звездные фигуристы», – сказал Авербух.
не давайте ему денег!!
Классно
Увидим тех, кто давно закончил или встал в другие пары! У Юли уже дочка родилась! С ума сойти! Очень рада, что будут выступления, может и их программы увидим!