Жулин о чемпионате Европы: «Безумно обидно, что наших фигуристов нет, что не можем соревноваться. Остается только ждать, когда будет победа»

Александр Жулин прокомментировал результаты ритм-танца на чемпионате Европы.

Лидирует итальянский дуэт – , вторыми идут и из Великобритании.

– Мне чуть больше понравились англичане, их танец интереснее, они живее чуть смотрелись. Я бы поменял их с итальянцами.

– Разные мнения о турнире. Кто-то говорит, что уровень недотягивает до чемпионата России, кому-то все нравится. А вам?

– Так сравнивать два турнира сложно, надо смотреть на ребят непосредственно на льду, чтобы они соревновались вместе.

Безумно обидно, что наших фигуристов нет, что там чудесно и без них чувствуют себя. И будут чувствовать так и дальше.

Обидно, что не можем конкурировать, соревноваться. И остается только ждать, когда будет победа, – сказал заслуженный тренер России.