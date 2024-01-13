Жулин о чемпионате Европы: «Безумно обидно, что наших фигуристов нет, что не можем соревноваться. Остается только ждать, когда будет победа»
Александр Жулин прокомментировал результаты ритм-танца на чемпионате Европы.
Лидирует итальянский дуэт Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, вторыми идут Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании.
– Мне чуть больше понравились англичане, их танец интереснее, они живее чуть смотрелись. Я бы поменял их с итальянцами.
– Разные мнения о турнире. Кто-то говорит, что уровень недотягивает до чемпионата России, кому-то все нравится. А вам?
– Так сравнивать два турнира сложно, надо смотреть на ребят непосредственно на льду, чтобы они соревновались вместе.
Безумно обидно, что наших фигуристов нет, что там чудесно и без них чувствуют себя. И будут чувствовать так и дальше.
Обидно, что не можем конкурировать, соревноваться. И остается только ждать, когда будет победа, – сказал заслуженный тренер России.