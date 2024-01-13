Жулин о чемпионате Европы: «Безумно обидно, что наших фигуристов нет, что не можем соревноваться. Остается только ждать, когда будет победа»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин прокомментировал результаты ритм-танца на чемпионате Европы.

Лидирует итальянский дуэт Шарлен ГиньярМарко Фаббри, вторыми идут Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании.

– Мне чуть больше понравились англичане, их танец интереснее, они живее чуть смотрелись. Я бы поменял их с итальянцами.

– Разные мнения о турнире. Кто-то говорит, что уровень недотягивает до чемпионата России, кому-то все нравится. А вам?

– Так сравнивать два турнира сложно, надо смотреть на ребят непосредственно на льду, чтобы они соревновались вместе.

Безумно обидно, что наших фигуристов нет, что там чудесно и без них чувствуют себя. И будут чувствовать так и дальше.

Обидно, что не можем конкурировать, соревноваться. И остается только ждать, когда будет победа, – сказал заслуженный тренер России.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После победы не будет Европы.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий