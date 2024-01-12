Марко Фаббри: «Это был для нас один из лучших ритм-танцев сезона. Оценки это не всегда отражают, важнее наши ощущения»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Италии Марко Фаббри Шарлен Гиньяр Барбара Фузар-Поли Фигурное катание

Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри оценили свое лидерство на чемпионате Европы.

Сегодня дуэт из Италии выиграл ритм-танец, набрав 86,80 балла.

Слова фигуристов передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Это был один из лучших ритм-танцев сезона для нас. Оценки это не всегда отражают, мы это давно поняли. Важнее наши ощущения. Так что мы очень довольны – и прокатом, и оценками, если честно. Промежуточный итог после первого дня позволяет нам немного выдохнуть и спокойно готовиться к произвольному танцу.

Сегодня у нас получилась какая-то особая связь со зрителями, это не всегда происходит. Насколько же легче кататься, когда ты чувствуешь эти эмоции, ты можешь расслабиться и получить удовольствие, а не думать об элементах», – сказал Фаббри.

«В Каунасе тренировочный и основной каток – разного размера, так что утром мы катались более узком льду, не получилось сделать прокат в полную мощь, а вот вечером нам это уже удалось. Краем глаза видела, как зажигает за бортиком наша тренер – Барбара Фузар-Поли, это тоже придало нам энергии, она просто лучшая», – отметила Гиньяр.

2 комментария
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Итальянцы огонь!!! Яркие, харизматичные и с крутым владением конька!
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Согласен с тем, что оценки не отражают ничего. За этот танец про шиномонтаж с жонглированием гаечными ключами надо ставить на 20 баллов меньше.
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