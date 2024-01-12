Илья Авербух: «У Костомарова большой творческий потенциал. Хотел бы привлечь его к работе в своей школе как одного из старших тренеров»

Авербух сообщил, что планирует привлечь Романа Костомарова к тренерской работе.

«У Ромы большой внутренний и творческий потенциал. Мы проговаривали с ним возможность того, что он тоже вольется в наш коллектив с точки зрения постановок программ – у него уже есть опыт постановщика, он работал с Оксаной Домниной в проекте «Ледниковый период. Дети» наставником, и проект был очень успешным.

У меня открыты четыре школы «Наследие», пятая скоро будет в Балабанове. И я хотел бы привлечь к работе в этих школах как одного из старших тренеров, которые приезжают, мотивируют ребят, и у нас много идей по совместной работе.

Конечно, если Рома захочет – он обязательно будет выходить на лед, и я знаю, что желание у него есть, но не будем торопить события. Роман – перфекционист, для него важно не просто выйти, а как выйти на лед.

Если нам удастся идти вперед, а я уверен, что с его характером все возможно, мы будем искать элементы, которые у него будут получаться хорошо, и еще не раз сможем удивить всех на льду», – сказал хореограф и продюсер .

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