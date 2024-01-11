Губанова о посте ISU без нее: «Было неприятно. Обидно, что ко мне отнеслись так, обесценив мою работу»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Анастасия Губанова рассказала об обиде из-за фотоподборки ISU без нее.

Губанова – бывшая российская фигуристка и действующая чемпионка Европы в составе сборной Грузии. 9 января Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал пост с чемпионами во всех дисциплинах, кроме Губановой.

Сегодня спортсменка заняла третье место в короткой программе на ЧЕ-2024 в Каунасе.

«Довольна собой сегодня на 100 процентов. Мне удалось насладиться катанием, а на чемпионате Европы это непросто. Приятно понимать, что я сделала все, что могла сегодня, и сожалений нет. Я была очень спокойна перед прокатом, не чувствую никакого давления, что я победила в прошлом году. Новый день – новый старт.

Задел ли меня инцидент с ошибкой в соцсетях ISU? Это было неприятно, скажу честно. Обидно, что ко мне отнеслись так – получается, обесценив мою работу. А над моим результатом ведь работает целая команда. В общем, получилось не очень красиво, но я не могу сказать, что меня как-то это выбило из колеи, я постаралась не обращать на это особого внимания и идти дальше. Проехали.

Мне в этой программе нравится все – и музыка, и костюм. Выхожу на лед и чувствую, что сегодня самая красивая – а для девушки это же очень важно, хаха. Мне близок такой образ, я и в жизни немного кокетка, поэтому на льду в таком образе чувствую себя уверенно», – передает слова Губановой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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20 комментариев
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Замену фото Губановой на Хендрикс многие посчитали случайностью.
Но сегодня судьи наглядно показали, как ТЕПЕРЬ будут оценивать тех россиян и россиянок, которые решат по примеру Губановой сменить страну, попасть на международные старты и что-то там завоевать.
Борьба с русскими спортсменами вышла на новый уровень!
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Сегодня Настя каталась хорошо. Лучший прокат сезона.
Выставленная вторая оценка ниже той, на которую спортсменка реально наработала.
Похоже грузинские грибы положили дочке
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Настя, ты уже чемпионка Европы. Сделай максимум возможного в произвольной и будь что будет.
+18
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+15
Ну немножко преждевременно обнародовали новую чемпионку ))
+17
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+14
Зато Настя получила огромную поддержку и вышла победительницей из этой ситуации. И с судейством также. Может не первая сегодня, зато армия болельщиков пополнится. Теми, кто ценит красоту, ФК и красоту в ФК.
+13
-4
+9
Настёна, ты умница! Не загоняйся из-за оценок. "Делай, что должен и будь что будет".
И молодец, что ткнула ИСУ носом в пост. Мелкое пакостничество не должно оставаться безнаказанным.
+9
-2
+7
даже на заставке Окко - Хендрикс, а не Губанова.
Интересно, в Бельгии, если бы ЧЕ была бы Хендрикс и поставили на заставку Губанову.. Даже во сне такое не приснится
+6
0
+6
Настя, ты хорошо начала. Соберись и выдай в ПП прокат жизни.
+7
-2
+5
Настя держись не поддавайтесь на провокации
+5
-1
+4
Мне так нравятся комментарии по типу «если бы Хендрикс не упала, то Губанова не выиграла бы»
И что? Хендрикс упала 2 раза, она сама по себе нестабильна, разве не в этом суть спорта, что выигрывает тот, кто может сделать свой максимум в нужный момент? Настя тогда катала чисто, поэтому и выиграла, в этом суть спорта, она не виновата, что Хендрикс решила лед полировать
+4
0
+4
Ответ justbored
Ну немножко преждевременно обнародовали новую чемпионку ))
Да уж. Не представляю, что должна сделать Луна, чтобы проиграть. Не выйти на лед? Попадать с каждого прыжка? Во всех остальных случаях вытянут.
+3
0
+3
Забей, не стоит обращать внимание на мелкие козни.
+3
-2
+1
Что-то аж слезу пробило. Губанчик так-то сама всегда уважительно оценивает чужую работу, никого не принижала ни разу.
+6
-6
0
Нам тоже было за тебя обидно!
+1
-1
0
Федре нужно подсобраться и пригласить Настю на турнир, например на русский вызов. Будет очень приятно её увидеть. А русофобам позор
+2
-2
0
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