Губанова о посте ISU без нее: «Было неприятно. Обидно, что ко мне отнеслись так, обесценив мою работу»

Анастасия Губанова рассказала об обиде из-за фотоподборки ISU без нее.

Губанова – бывшая российская фигуристка и действующая чемпионка Европы в составе сборной Грузии. 9 января Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал пост с чемпионами во всех дисциплинах, кроме Губановой.

Сегодня спортсменка заняла третье место в короткой программе на ЧЕ-2024 в Каунасе.

«Довольна собой сегодня на 100 процентов. Мне удалось насладиться катанием, а на чемпионате Европы это непросто. Приятно понимать, что я сделала все, что могла сегодня, и сожалений нет. Я была очень спокойна перед прокатом, не чувствую никакого давления, что я победила в прошлом году. Новый день – новый старт.

Задел ли меня инцидент с ошибкой в соцсетях ISU? Это было неприятно, скажу честно. Обидно, что ко мне отнеслись так – получается, обесценив мою работу. А над моим результатом ведь работает целая команда. В общем, получилось не очень красиво, но я не могу сказать, что меня как-то это выбило из колеи, я постаралась не обращать на это особого внимания и идти дальше. Проехали.

Мне в этой программе нравится все – и музыка, и костюм. Выхожу на лед и чувствую, что сегодня самая красивая – а для девушки это же очень важно, хаха. Мне близок такой образ, я и в жизни немного кокетка, поэтому на льду в таком образе чувствую себя уверенно», – передает слова Губановой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.