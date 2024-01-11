Ирина Роднина: «27 не самых лучших спортсменов, когда-то представляющих нашу страну, — не тот фундамент, на котором держится мировое фигурное катание»
Роднина высказалась о том, что на ЧЕ выступают 27 фигуристов, рожденных в России.
«Я застала то время, когда распался Советский Союз, и спортсменов, выступающих за другие страны от Советского Союза и школы фигурного катания, было значительно больше, чем сейчас. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Это все не спортсмены высокого ранга.
Мы должны отметить: сколько бы там не было наших представителей, никто из сборной страны, кроме дочки Тутберидзе, за другие страны не выступает.
Нельзя говорить, что мировое фигурное катание держится на российских фигуристах. Чемпионат Европы — первенство континента. 27 не самых лучших спортсменов, когда-то представляющих нашу страну, — не тот фундамент, на котором держится мировое фигурное катание.
Вопрос к международной федерации: есть ли смысл продолжать отстранять нас от стартов, если во многих странах есть российские фигуристы. Но, вероятно, для них это тоже определенный звоночек. Наверное, это их устраивает: если не самые наши сильные спортсмены продолжают прорываться на такие соревнования.
Чемпионат Европы — это даже не чемпионат Азии, где куда более сильные спортсмены. Когда-то, да — было такое. Но сейчас, увы, нет!», — сказала Роднина.
27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы
----------------
Ну и ?... Так где настоящиий ЖЭК?