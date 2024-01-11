Роднина высказалась о том, что на ЧЕ выступают 27 фигуристов, рожденных в России.

«Я застала то время, когда распался Советский Союз, и спортсменов, выступающих за другие страны от Советского Союза и школы фигурного катания, было значительно больше, чем сейчас. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Это все не спортсмены высокого ранга.

Мы должны отметить: сколько бы там не было наших представителей, никто из сборной страны, кроме дочки , за другие страны не выступает.

Нельзя говорить, что мировое фигурное катание держится на российских фигуристах. Чемпионат Европы — первенство континента. 27 не самых лучших спортсменов, когда-то представляющих нашу страну, — не тот фундамент, на котором держится мировое фигурное катание.

Вопрос к международной федерации: есть ли смысл продолжать отстранять нас от стартов, если во многих странах есть российские фигуристы. Но, вероятно, для них это тоже определенный звоночек. Наверное, это их устраивает: если не самые наши сильные спортсмены продолжают прорываться на такие соревнования.

Чемпионат Европы — это даже не чемпионат Азии, где куда более сильные спортсмены. Когда-то, да — было такое. Но сейчас, увы, нет!», — сказала .

27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы