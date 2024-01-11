Ирина Роднина: «27 не самых лучших спортсменов, когда-то представляющих нашу страну, — не тот фундамент, на котором держится мировое фигурное катание»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Ирина Роднина танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Роднина высказалась о том, что на ЧЕ выступают 27 фигуристов, рожденных в России.

«Я застала то время, когда распался Советский Союз, и спортсменов, выступающих за другие страны от Советского Союза и школы фигурного катания, было значительно больше, чем сейчас. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Это все не спортсмены высокого ранга.

Мы должны отметить: сколько бы там не было наших представителей, никто из сборной страны, кроме дочки Тутберидзе, за другие страны не выступает.

Нельзя говорить, что мировое фигурное катание держится на российских фигуристах. Чемпионат Европы — первенство континента. 27 не самых лучших спортсменов, когда-то представляющих нашу страну, — не тот фундамент, на котором держится мировое фигурное катание.

Вопрос к международной федерации: есть ли смысл продолжать отстранять нас от стартов, если во многих странах есть российские фигуристы. Но, вероятно, для них это тоже определенный звоночек. Наверное, это их устраивает: если не самые наши сильные спортсмены продолжают прорываться на такие соревнования.

Чемпионат Европы — это даже не чемпионат Азии, где куда более сильные спортсмены. Когда-то, да — было такое. Но сейчас, увы, нет!», — сказала Роднина.

27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы

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12 комментариев
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Генеральная линия партии - если посредственность, но своя - значит гениальный, если гениальный но уже чужой - значит посредственность.
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16:38 Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: «Я не смотрю первенство ЖЭКа»(с)
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Ну и ?... Так где настоящиий ЖЭК?
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Родина уже 40 лет не спортсменка, что там с её успехами на депутатском поприще? Пусть про это лучше расскажет. А пока, что она чемпион по метания д-а во все стороны.
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У парней из первой шестёрки-последней разминки ПП к России имеет отношение только Васильев, тренировавшийся у Урманова.
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Все 27 когда-то представляли "нашу страну"?
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Почему только дочка Тутберидзе, а ее зять Смолкин? Уже двое.
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Ответ RusVector
Не в бровь, а на глаза написала ! И вправду, кто эти люди, в самом деле?
Вам кто в глаза написал, что вы так странно изъясняетесь, или на каком это языке у вас?
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Ответ Дэн Селедкин
16:38 Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: «Я не смотрю первенство ЖЭКа»(с) ---------------- Ну и ?... Так где настоящиий ЖЭК?
Это Евро ЖЭК.
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Ответ Anisu
Родина уже 40 лет не спортсменка, что там с её успехами на депутатском поприще? Пусть про это лучше расскажет. А пока, что она чемпион по метания д-а во все стороны.
не 40 а 50
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