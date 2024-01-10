Стартовые номера в произвольных программах на чемпионате Европы будут определяться путем жеребьевки

Стартовые номера в произвольных программах на ЧЕ определятся с помощью жеребьевки.

Участников разделят на четыре группы по итогам короткой программы. Внутри групп фигуристы будут тянуть жребий.

Раньше фигуристы, отобравшиеся в произвольную программу, выступали в обратном порядке согласно результатам короткой.

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