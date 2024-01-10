Стартовые номера в произвольных программах на чемпионате Европы будут определяться путем жеребьевки

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Стартовые номера в произвольных программах на ЧЕ определятся с помощью жеребьевки.

Участников разделят на четыре группы по итогам короткой программы. Внутри групп фигуристы будут тянуть жребий. 

Раньше фигуристы, отобравшиеся в произвольную программу, выступали в обратном порядке согласно результатам короткой. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 в Каунасе: расписание, состав участников, где смотреть  

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5 комментариев
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Это просто глупость и снижение интереса, накала, интриги.
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Давно пора. А то странная ситуация - победитель КП находится в самом худшем положении. Одно дело - отрыв баллов в 10-12, и другое - два-три балла.
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Это борьба с субъективизмом оценок судей?
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непонятно.Если жеребьевка, то для всех. А так какая-то полужеребьевка.
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