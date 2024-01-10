Стартовые номера в произвольных программах на чемпионате Европы будут определяться путем жеребьевки
Стартовые номера в произвольных программах на ЧЕ определятся с помощью жеребьевки.
Участников разделят на четыре группы по итогам короткой программы. Внутри групп фигуристы будут тянуть жребий.
Раньше фигуристы, отобравшиеся в произвольную программу, выступали в обратном порядке согласно результатам короткой.
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