Кевин Аймо не отобрался в произвольную программу на чемпионате Европы. Он занял в короткой 31-е место из 32 фигуристов

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Франции Кевин Аймо Фигурное катание

Француз Кевин Аймо не прошел в произвольную программу на чемпионате Европы.

В короткой программе пятикратный чемпион Франции набрал 57,33 балла.

Фигурист сделал «бабочку» на флипе, упал с тройного акселя, сделал одинарный риттбергер в каскаде с тройным лутцем. Также ему не засчитали вращение – в протоколе стоят прочерки. 

В итоге Аймо занял 31-е место из 32 выступавших фигуристов. 

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31 комментарий
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Просто удивительно, как взрослый мужчина, занимающийся спортом высших достижений, берет и вот так просто бросает программу и даже непрыжковые элементы, которые он мог бы откатать на высшие оценки🤦‍♀️
Где хоть какое-то уважение к себе, к труду тренера, к зрителям, к судьям..🙄
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Кевину надо закачивать сезон и к психотерапевту. С ним явно что-то случилось, какая-та моральная травма
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Я надеюсь, французская федерация не протащит Кевина на ЧМ, как они сделали это с ЧЕ после развала на чемпионате Франции. Выступать в таком состоянии - и самому позориться, и зрителей не уважать. Мне, конечно, жаль Кевина и хочется, чтобы он разобрался со своими проблемами, но правильным поступком в его ситуации было бы сняться с ЧЕ и не лишать паренька, который был с бронзой на ЧФ, возможно, единственной в жизни возможности попасть на такой турнир.
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+16
Ответ Anna
Вспомнилась Майя, на которую набросились наши эксперты за компы, что бы они сказали про вторую оценку Кевина?)
При том, что Майя до конца терпела и старалась. А месье бросил программу чуть ли не после первого элемента. Даже Камила в ПП на Олимпиаде на порядок больше воли к победе проявила. Девочка 15 лет после недели постоянного прессинга. А тут взрослый дядя...
+12
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+10
Главное, Кевину не заходить на спортс) Здесь моральная травма только усилится..
+9
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+9
Эм, что с ним не так вообще?
Как можно быть лучшим после Чена и Ханю в ФГП, а потом на ЧЕ разваливаться так, что даже в ПП не отобраться?
+8
0
+8
Как говорит Татьяна Анатольевна -АМОК
+8
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+8
Ответ Elena Savanuk
Фигурист с тонкой душевной организацией - программа не пошла в начале, и он ее, по сути дела, слил .
К сожалению, с таким подходом к делу нужно заканчивать. Зачем мучить себя, зрителей и судей.
+8
-1
+7
У Кевина налицо проблемы с психикой. Когда он после удачных прокатов рыдал - я сразу сказал, что это не норма. Видно,что он человек ранимый, очень много ситуаций его могут "выбить из калеи"((
Так бросать программу не может спортсмен, ведь он идет к ней через множество преград, к сожалению ((
+7
0
+7
Второй прокат подряд на него больно смотреть. И видно, что дело в голове. Даже хорошо, что не отобрался в произвольную. Еще раз смотреть такое Болеро никаких нервов не хватит.
+7
0
+7
А мне жаль, что у такого талантливого парня проблемы с психологией. Ещё и тренер такая эмоциональная. Не знаю, возможно ли с этим что-то делать, просто жаль.
+7
-1
+6
Вспомнилась Майя, на которую набросились наши эксперты за компы, что бы они сказали про вторую оценку Кевина?)
+8
-2
+6
Ответ Оскар Муравьёв
На пенсию пора это позор
Не надо так жестоко (((
+6
-2
+4
Фигурист с тонкой душевной организацией - программа не пошла в начале, и он ее, по сути дела, слил .
+3
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+3
Это было просто ужасно. Мне его жаль, но хорошо, что он вылетел из турнира. Сам страдает и других мучает.
+3
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+3
Ну сегодня он ещё неплохо катался по-сравнению с произвольной программой на Чемпионате Франции. Там было просто нечто.
+3
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+3
Ответ Shaded
Рыдал?
Самое волнительное, что нет… это что же у него в голове, что такой прокат не стоит слез… значит, есть то, что переживается еще тяжелее 🤷🏻‍♀️
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Многие до сих пор Е. Плющенко охаивают за Сочи-2014, и есть за что. Но по-моему лучше вообще сняться, чем "прокатать" так, как Кевин сегодня )
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Кевин вообще не боролся, вот даже взять этот каскад: он нормально приземлился с лутца, можно было спокойно прицепить хоть двойной прыжок, но он просто поехал дальше
Кевин все таки не маленький ребенок, если я не ошибаюсь ему около 27 лет, он представляет свою страну на Евро, а не на районном турнире, нужно бороться за каждый элемент, даже если была бабочка
С акселя он мог выехать, но тоже не попытался и сразу полетел, вращение тоже мимо, каскад мимо, флип только одинарный
Нельзя так кататься, это неуважение к зрителям, тренерам, своей сборной, да и банально к самому себе: Кевин талантливый катальщик, когда чисто катает программы очень красивые, очень обидно, что человеку дан талант, а характер для его реализации нет
Спортсмен должен бороться и пытаться выдать максимум даже в условиях сделанных ошибок, а там борьбы не было, в таком случае либо надо к психологу разбираться со своими загонами, либо завершать, если не вывозишь
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Ответ Yaroslove
Многие до сих пор Е. Плющенко охаивают за Сочи-2014, и есть за что. Но по-моему лучше вообще сняться, чем "прокатать" так, как Кевин сегодня )
Ну вы и сравнили - шурупы в спине у ЕП и тараканы в голове у Эймоза.
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Кевин сломался. Не знаю, что ему может помочь. Грустно очень.
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Что-то с каждым турниром он выступает всё хуже и хуже. Кевин и раньше был не очень-то силен с точки зрения психологии, но сейчас вообще "развалился" - совершенно не борется. Еще чуть-чуть и, наверное, просто уйдет со льда посреди программы. Печальное зрелище и для зрителей, и для тренеров.
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Ответ Katerina Sunny
В этом сезоне у него с ФГП идёт по нисходящей. Может самому стоило после ЧФ отказаться от ЧЕ?
В сезоне 19/20, где у него сначала все шло очень даже неплохо, на ЧЕ он точно так же внезапно не отобрался в ПП. И это после бронзы финала гран-при
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Ответ Gemma157
В сезоне 19/20, где у него сначала все шло очень даже неплохо, на ЧЕ он точно так же внезапно не отобрался в ПП. И это после бронзы финала гран-при
На ЧЕ он тогда ехал одним из фаворитов, а в этом даже отбор не прошёл. Я когда про ФГП писала, что он ПП бросил катать, тут заголосили, что у него травма. Может что-то с психологией, но это было видно ещё в ФГП.
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Ответ Sportsfan
Второй прокат подряд на него больно смотреть. И видно, что дело в голове. Даже хорошо, что не отобрался в произвольную. Еще раз смотреть такое Болеро никаких нервов не хватит.
"Даже хорошо, что не отобрался в произвольную." Те же мысли.
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Ответ Gemma157
Эм, что с ним не так вообще? Как можно быть лучшим после Чена и Ханю в ФГП, а потом на ЧЕ разваливаться так, что даже в ПП не отобраться?
В этом сезоне у него с ФГП идёт по нисходящей. Может самому стоило после ЧФ отказаться от ЧЕ?
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Ответ Sportsfan
К сожалению, с таким подходом к делу нужно заканчивать. Зачем мучить себя, зрителей и судей.
И зачем приехал на ЧЕ ? А каково его тренерам ?
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Ответ Fellina
Это было просто ужасно. Мне его жаль, но хорошо, что он вылетел из турнира. Сам страдает и других мучает.
А мне не жаль. Он взрослый человек, спортсмен, вот как вообще так можно?? Это его работа, а он даже и не попытался ее сделать, и это на международном турнире!! Болен - лечись, а не вот это вот всё
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Рыдал?
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