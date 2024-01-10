Кевин Аймо не отобрался в произвольную программу на чемпионате Европы. Он занял в короткой 31-е место из 32 фигуристов
Француз Кевин Аймо не прошел в произвольную программу на чемпионате Европы.
В короткой программе пятикратный чемпион Франции набрал 57,33 балла.
Фигурист сделал «бабочку» на флипе, упал с тройного акселя, сделал одинарный риттбергер в каскаде с тройным лутцем. Также ему не засчитали вращение – в протоколе стоят прочерки.
В итоге Аймо занял 31-е место из 32 выступавших фигуристов.
Где хоть какое-то уважение к себе, к труду тренера, к зрителям, к судьям..🙄
Как можно быть лучшим после Чена и Ханю в ФГП, а потом на ЧЕ разваливаться так, что даже в ПП не отобраться?
Так бросать программу не может спортсмен, ведь он идет к ней через множество преград, к сожалению ((
Кевин все таки не маленький ребенок, если я не ошибаюсь ему около 27 лет, он представляет свою страну на Евро, а не на районном турнире, нужно бороться за каждый элемент, даже если была бабочка
С акселя он мог выехать, но тоже не попытался и сразу полетел, вращение тоже мимо, каскад мимо, флип только одинарный
Нельзя так кататься, это неуважение к зрителям, тренерам, своей сборной, да и банально к самому себе: Кевин талантливый катальщик, когда чисто катает программы очень красивые, очень обидно, что человеку дан талант, а характер для его реализации нет
Спортсмен должен бороться и пытаться выдать максимум даже в условиях сделанных ошибок, а там борьбы не было, в таком случае либо надо к психологу разбираться со своими загонами, либо завершать, если не вывозишь