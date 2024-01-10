Кевин Аймо не отобрался в произвольную программу на чемпионате Европы. Он занял в короткой 31-е место из 32 фигуристов

Француз Кевин Аймо не прошел в произвольную программу на чемпионате Европы.

В короткой программе пятикратный чемпион Франции набрал 57,33 балла.

Фигурист сделал «бабочку» на флипе, упал с тройного акселя, сделал одинарный риттбергер в каскаде с тройным лутцем. Также ему не засчитали вращение – в протоколе стоят прочерки.

В итоге Аймо занял 31-е место из 32 выступавших фигуристов.